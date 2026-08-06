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क्रिकेटरच्या घरावर पेट्रोल बॉम्बचा हल्ला; रात्री अचानक घराबाहेर अज्ञातांची गर्दी जमली अन्...

अचानक या क्रिकेटरच्या घराबाहेर अज्ञात लोकांनी गर्दी करण्यास सुरुवात केली अचानक घरावर हल्ला करण्यात आला

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 06, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 07:30 AM IST
क्रिकेटरच्या घरावर पेट्रोल बॉम्बचा हल्ला; रात्री अचानक घराबाहेर अज्ञातांची गर्दी जमली अन्...
Image Credit: सोशल मीडियावर व्हायरल झाला व्हिडीओ

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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