/क्रिकेटरच्या घरावर पेट्रोल बॉम्बचा हल्ला; रात्री अचानक घराबाहेर अज्ञातांची गर्दी जमली अन्...

बांगलादेशमध्ये सध्या राजकीय संघर्ष सुरु आहे. देशात सुरु असलेला हिंसाचार दिवसोंदिवस वाढताना दिसत आहे. याच गोंधळादरम्यान देशातील स्टार क्रिकेटपटू शाकिब अल हसनच्या घरावर हल्ला करण्यात आला आहे. बुधवारी रात्री शाकिबच्या घरावर चक्क पेट्रोल बॉम्ब टाकण्यात आले. हिंसाचारामध्ये सहभागी असलेल्यांपैकी काहींनी शाकिबला लक्ष्य केलं. बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान तसेच अवामी लीग या पक्षाच्या प्रमुख शेख हसीना यांच्या पत्रकार परिषदेत शाकिब सहभागी झाला होता. त्यानंतर पुढील काही तासांमध्ये त्याच्या घरावर पेट्रोल बॉम्ब टाकण्यात आले. हल्लेखोरांनी शाकिबच्या घरात बॉम्ब टाकल्याची घटना कॅमेरामध्ये कैद झाली असून हा व्हिडीओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे.
क्रिकेटच्या मैदानामध्ये अनेकदा संघासाठी धावून आलेल्या शाकिबवर आता राजकीय वैमनस्यातून हल्ला करण्यात आला आहे. शाकिब हा स्वत: अवामी लीग पक्षाशी संबंधित आहे. अवामी लीगच्या प्रमुख शेख हसीना यांनी नुकतीच एक महत्त्वाची पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेमध्ये शाकिबसुद्धा हजर होता. शाकिबने या पत्रकार परिषदेला उपस्थित राहून शेख हसीना यांना समर्थन दिलं. या पत्रकार परिषदेतील बांगलादेशमध्ये चांगलीच चर्चा आहे. खास करुन राजकीय वर्तुळामध्ये या पत्रकार परिषदेचे वेगवेगळे अर्थ काढले जात आहेत. मात्र या पत्रकार परिषदेला उपस्थित राहिल्याने थेट आपल्या घरावर पेट्रोल बॉम्ब पडेल असा विचारही शाकीबने केला नव्हता.
शेख हसीना यांची पत्रकार परिषद संपल्यानंतर काही तासांमध्ये काही अज्ञात लोकांनी शाकीबच्या घराबाहेर गर्दी करण्यात सुरुवात केली. गर्दीतील सदस्यांची संख्या वाढत असतानाच काहींनी शाकीबच्या घरावर आगीचे गोळे आणि पेट्रोल बॉम्ब फेकण्यास सुरुवात केली. क्षणात या ठिकाणी धूर आणि आग दिसू लागली. सुदैवाने या हल्ल्यात कोणालाही कोणत्याही प्रकारची इजा झाली नाही. मात्र शाकीबच्या घराचं मोठं आर्थिक नुकसान झालं आहे. शाकीबच्या घरावर हल्ला झाल्याने या परिसरामध्ये तणावचं वातावरण असून लोक घाबरले आहेत.
या घटनेनंतर बांग्लादेश अवामी लीगने सोशल मीडियावरुन संताप व्यक्त केला आहे. पक्षाकडून हल्ल्याचे फोटो आणि व्हिडीओ पोस्ट करण्यात आले आहेत. केवळ एका पत्रकार परिषदेला उपस्थित राहिल्याने देशातील एका मोठ्या खेळाडूचं घर आगीच्या स्वाधीन करण्यारुन बांग्लादेशात सध्या जंगलराज सुरु असून अराजकता वाढल्याचं स्पष्ट होत असल्याची टीका अवामी लीगने केली आहे.
Torching residences : the cost of attending Awami League press conference— Bangladesh Awami League (@albd1971) August 5, 2026
Neo fascism engulfs Bangladesh
A grisly petrol bomb attack took place at the residence of Bangladesh’s celebrated cricket icon Sakib Al hasan, hours after the world famous star cricketer appeared at a… pic.twitter.com/Uqmwwih3XG
कोणत्याही राजकीय पक्षाचं समर्थन करणाऱ्या आणि मुक्तपणे आपली मतं मांडणाऱ्या प्रत्येक बांगलादेशी नागरिकावरील हा हल्ला असल्याचा टोलाही अवामी लीगने लगावला आहे. अवामी लीगने जारी केलेल्या पत्रामध्ये, सध्या देशात लोकशाहीच्या नावाखाली केवळ आग लावली जात आहे.