English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IND vs AUS: ‘परत हरलास?’ जसप्रीत बुमराहने सूर्यकुमार यादवला डिवचलं! Videoचा सोशल मीडियावर धुमाकूळ

Jasprit Bumrah Teases Suryakumar Yadav : शनिवारी पाचव्या टी-20I सामन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध भारताने पुन्हा एकदा नाणेफेक गमावल्यानंतर, कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि स्टार वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह यांच्यातील एक मजेदार वाद सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 9, 2025, 11:10 AM IST
IND vs AUS: ‘परत हरलास?’ जसप्रीत बुमराहने सूर्यकुमार यादवला डिवचलं! Videoचा सोशल मीडियावर धुमाकूळ
Phir se haar gaya IND vs AUS Jasprit Bumrah Teases Suryakumar Yadav

IND vs AUS, Jasprit Bumrah Teases Suryakumar Yadav: ऑस्ट्रेलियामधील पाचव्या आणि शेवटच्या टी20 सामन्यापूर्वी भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह यांच्यातील एक मजेशीर क्षण सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. भारताचा पुन्हा एकदा टॉस हरल्यानंतर बुमराहने केलेली मस्करी आणि सूर्यकुमारचा हसतमुख प्रतिसाद, क्रिकेट चाहत्यांना फारच भावला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

'या' गोष्टींमध्ये भारतीय संघ पुन्हा अपयशी

शनिवारी झालेल्या या सामन्यात पुन्हा एकदा नाणेफेक ऑस्ट्रेलियन कर्णधार मिचेल मार्शच्या बाजूने पडली. या संपूर्ण दौऱ्यात भारताने आठ पैकी सात वेळा टॉस गमावला आहे. शुभमन गिल तीनही वनडे सामन्यांमध्ये नाणेफेक हरला होता, तर सूर्यकुमार यादवने पाच सामन्यांच्या टी20 मालिकेत फक्त एकदाच टॉस जिंकला. त्यामुळे हा विनोदी क्षण अधिकच चर्चेत आला आहे.

हे ही वाचा: "तुला मार पडेल..." अभिषेक शर्माच्या कोणत्या हट्टीपणामुळे युवराज सिंगने असे म्हटले? जाणून घ्या

 

बुमराहचा मजेदार प्रश्न, ‘परत हरलास?’

टॉसनंतर सूर्यकुमार यादव आपल्या सहकाऱ्यांच्या दिशेने वळला तेव्हा जसप्रीत बुमराहने हसत विचारले की, “पुन्हा हरलास का?” या प्रश्नावर सूर्यकुमारने स्मितहास्य करत इशाऱ्याने उत्तर दिलं की भारत पुन्हा एकदा पहिल्यांदा फलंदाजी करणार आहे. या छोट्या संवादाने मैदानात आणि सोशल मीडियावर वातावरण हलकंफुलकं केलं. चाहते या दोघांच्या मैत्रीपूर्ण संवादावर भरभरून कमेंट्स करत आहेत.

हे ही वाचा: भारतीय क्रिकेट संघात आणखी एक DSP! सिराज आणि दीप्ती शर्मानंतर, हा क्रिकेटपटू दिसणार पोलिसांच्या गणवेशात

 

भारताची मालिका 2-1 ने खिशात

दरम्यान, भारताने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची पाच सामन्यांची टी20 मालिका 2-1 ने जिंकली. ब्रिस्बेनच्या गाबा मैदानावर खेळला जाणारा शेवटचा सामना पावसामुळे रद्द झाला. भारताने फलंदाजीची सुरुवात जोरदार केली होती की, अभिषेक शर्मा 13 चेंडूत नाबाद 23 धावा करत होता, तर शुभमन गिलने 16 चेंडूत नाबाद 29 धावा केल्या होत्या. पण विजेच्या कडकडाटासह आलेल्या पावसाने सामना थांबवला आणि नंतर हवामान खराब राहिल्याने खेळ पुन्हा सुरू करता आला नाही.

हे ही वाचा: Team India Schedule: ऑस्ट्रेलिया दौरा संपला, आता टीम इंडियाचा पुढचा सामना कोणाशी? जाणून घ्या पूर्ण शेड्युल

 

भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियाच्या भूमीवर सलग तिसऱ्यांदा टी20 मालिका जिंकत इतिहास कायम ठेवला. चाहत्यांसाठी बुमराह-सूर्यकुमारचा हा मजेशीर प्रसंग त्या विजयाचा हलका, पण लक्षवेधी भाग ठरला आहे. हा व्हिडिओ काही तासांतच लाखो वेळा पाहिला गेला असून क्रिकेट चाहत्यांना दोघांचा हा बंध खूप भावतो आहे

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Ind vs AusJasprit BumrahteasesSuryakumar YadavViral Video

इतर बातम्या

एकही सिग्नल नाही, ट्रॅफिक नाही... मुंबईतून 25 व्या मिनिटात...

मुंबई बातम्या