IND vs AUS: ‘परत हरलास?’ जसप्रीत बुमराहने सूर्यकुमार यादवला डिवचलं! Videoचा सोशल मीडियावर धुमाकूळ

IND vs AUS, Jasprit Bumrah Teases Suryakumar Yadav: ऑस्ट्रेलियामधील पाचव्या आणि शेवटच्या टी20 सामन्यापूर्वी भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह यांच्यातील एक मजेशीर क्षण सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. भारताचा पुन्हा एकदा टॉस हरल्यानंतर बुमराहने केलेली मस्करी आणि सूर्यकुमारचा हसतमुख प्रतिसाद, क्रिकेट चाहत्यांना फारच भावला आहे.
शनिवारी झालेल्या या सामन्यात पुन्हा एकदा नाणेफेक ऑस्ट्रेलियन कर्णधार मिचेल मार्शच्या बाजूने पडली. या संपूर्ण दौऱ्यात भारताने आठ पैकी सात वेळा टॉस गमावला आहे. शुभमन गिल तीनही वनडे सामन्यांमध्ये नाणेफेक हरला होता, तर सूर्यकुमार यादवने पाच सामन्यांच्या टी20 मालिकेत फक्त एकदाच टॉस जिंकला. त्यामुळे हा विनोदी क्षण अधिकच चर्चेत आला आहे.
टॉसनंतर सूर्यकुमार यादव आपल्या सहकाऱ्यांच्या दिशेने वळला तेव्हा जसप्रीत बुमराहने हसत विचारले की, “पुन्हा हरलास का?” या प्रश्नावर सूर्यकुमारने स्मितहास्य करत इशाऱ्याने उत्तर दिलं की भारत पुन्हा एकदा पहिल्यांदा फलंदाजी करणार आहे. या छोट्या संवादाने मैदानात आणि सोशल मीडियावर वातावरण हलकंफुलकं केलं. चाहते या दोघांच्या मैत्रीपूर्ण संवादावर भरभरून कमेंट्स करत आहेत.
दरम्यान, भारताने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची पाच सामन्यांची टी20 मालिका 2-1 ने जिंकली. ब्रिस्बेनच्या गाबा मैदानावर खेळला जाणारा शेवटचा सामना पावसामुळे रद्द झाला. भारताने फलंदाजीची सुरुवात जोरदार केली होती की, अभिषेक शर्मा 13 चेंडूत नाबाद 23 धावा करत होता, तर शुभमन गिलने 16 चेंडूत नाबाद 29 धावा केल्या होत्या. पण विजेच्या कडकडाटासह आलेल्या पावसाने सामना थांबवला आणि नंतर हवामान खराब राहिल्याने खेळ पुन्हा सुरू करता आला नाही.
भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियाच्या भूमीवर सलग तिसऱ्यांदा टी20 मालिका जिंकत इतिहास कायम ठेवला. चाहत्यांसाठी बुमराह-सूर्यकुमारचा हा मजेशीर प्रसंग त्या विजयाचा हलका, पण लक्षवेधी भाग ठरला आहे. हा व्हिडिओ काही तासांतच लाखो वेळा पाहिला गेला असून क्रिकेट चाहत्यांना दोघांचा हा बंध खूप भावतो आहे