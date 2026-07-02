/ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटूची धक्कादायक कबुली! लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा केला मान्य; आता होणार तुरुंगवास?

ऑस्ट्रेलियाच्या क्रिकेट संदर्भात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे, क्रिकेटमधून एक लाजिरवाणी बातमी समोर आली आहे. ऑस्ट्रेलियाचा स्थानिक क्रिकेट खेळाडू आणि बिग बॅश लीगमध्ये खेळणारा माजी वेगवान गोलंदाज आरोन विल्यम समर्सला तुरुंगवासाची शिक्षा होण्याची शिक्षा आहे. या खेळाडूंच्या संदर्भात आता मोठी अपडेट समोर आली आहे, माजी वेगवान गोलंदाज आरोन विल्यम समर्सला अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते अशी धक्कादायक घटना समोर आली आहे. न्यायालयाने ही धक्कादायक माहिती दिली आहे, हे नक्की प्रकरण काय यासंदर्भात सविस्तर माहिती जाणून घ्या.
अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण हे 16 जानेवारी 2018 पासून सुरु आहे, या प्रकरणामध्ये होबार्ट हरिकेन्स आणि तस्मानिया टायगर्सचा माजी खेळाडू समर्सने जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात टास्मानियन सुप्रीम कोर्टात बाल लैंगिक शोषण आणि ग्रूमिंगशी संबंधित दोन गंभीर आरोपांसाठी दोषी ठरवले. आता या प्रकरणामध्ये न्यायालय ऑगस्टमध्ये शिक्षा सुनावणार आहे, न्यायालयाने दिलेल्या माहितीनुसार समर्स होबार्ट हरिकेन्स संघाचा भाग त्यावेळी 30 वर्षीय आरोन समर्सने सोशल मीडियाद्वारे 15 वर्षीय मुलीशी संपर्क साधला. त्यानंतर तिला तिच्या घराच्या इथे घेऊन गेला आणि कारमध्ये बसवल्यानंतर स्थानिक शाळेमध्ये नेण्यात आले. यावेळी तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आले आता या प्रकरणावर न्यायालयामध्ये निर्णय घेतला जाणार आहे.
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न्यायालयामध्ये या प्रकरणाची जेव्हा सुनावणी करण्यात आली त्यावेळी समर्सचे वकील कॅरोलिन ग्रेव्हज यांनी त्याच्यासंदर्भात वक्तव्य केले. समर्सचे वकील कॅरोलिन ग्रेव्हज यांनी कोर्टाला सांगितले की, जेव्हा तो मानसिकदृष्ट्या कठीण काळातून जात होता तेव्हा ही घटना घडली. यावेळी तो सोशल मिडियाचा जास्त वापर करत होता, वकिलाने असा युक्तिवाद केला की समर्सने आपल्या गुन्ह्याबद्दल पश्चात्ताप व्यक्त केला आहे आणि भविष्यात अशा गुन्ह्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यांनी कोर्टाला पूर्णपणे निलंबित शिक्षा देण्याची विनंती केली.
न्यायमूर्ती हेलन वुड यांनी हा युक्तिवाद मान्य केला नाही आणि हे स्पष्ट केले की या प्रकरणात पूर्णपणे निलंबित शिक्षेचा विचार केला जाणार नाही. जामिनावर बाहेर असलेल्या समर्सला त्यानंतर थेट न्यायालयाकडून कोठडी सुनावण्यात आली.
— IPO LENS @Ipo_lens) July 2, 2026
Former player Aaron Summers pleaded guilty to child sexual abuse.
The crimes occurred in 2018 while he was with the Hobart Hurricanes.
He has previously served time for other child‑exploitation offences.
A Tasmanian court refused a…