Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटूची धक्कादायक कबुली! लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा केला मान्य; आता होणार तुरुंगवास?

ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटूची धक्कादायक कबुली! लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा केला मान्य; आता होणार तुरुंगवास?

ऑस्ट्रेलियाचा स्थानिक क्रिकेट खेळाडू आणि बिग बॅश लीगमध्ये खेळणारा माजी वेगवान गोलंदाज आरोन विल्यम समर्सला तुरुंगवासाची शिक्षा होण्याची शिक्षा आहे. या खेळाडूंच्या संदर्भात आता मोठी अपडेट समोर आली आहे, माजी वेगवान गोलंदाज आरोन विल्यम समर्सला अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते अशी धक्कादायक घटना समोर आली आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 02, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:30 PM IST
ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटूची धक्कादायक कबुली! लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा केला मान्य; आता होणार तुरुंगवास?
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
फक्त 13 KM अंतर, 33 मिनिटांच्या प्रवासासाठी 3 तास; मुंबई-नाशिक महामार्गावर महाभयानक ट्राफिक जाम; वाहनचालक संतापले
Mumbai Nashik highway43 min ago
2
sakinaka44 min ago
3
Belgium vs Senegal1 hr ago
4
nanded crime news1 hr ago
5
Aditya Thackeray1 hr ago