English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • स्पोर्ट्स
धक्कादायक! विमान अपघातात स्टार खेळाडूचा मृत्यू, खेळ जगतावर शोककळा

Pickle Ball Plane Crash : टेक्सासच्या हिल कंट्री भगत विंबर्लीजवळ 30 एप्रिलच्या रात्री एक भयंकर विमान अपघात झाला. या विमान अपघातात पिकल बॉल खेळाडूंचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. या विमान अपघाताचं कारण जाणून घेण्यासाठी सध्या संबंधित एन्जसी काम करत असून मात्र या विमान अपघाताने क्रीडा विश्वावर शोककळा पसरली आहे.   

पूजा पवार | Updated: May 2, 2026, 12:40 PM IST
Photo Credit - Social Media

Pickle Ball Plane Crash : खेळ जगतातून एक अचानक वाईट बातमी समोर आली असून यामुळे संपूर्ण क्रीडा क्षेत्रावर शोककळा पसरली आहे. प्लॅन क्रॅशमध्ये काही धुरंदर खेळाडू मारले गेले असून टेक्सासच्या हिल कंट्री भगत विंबर्लीजवळ 30 एप्रिलच्या रात्री हा विमान अपघात  झाला. यात एका लहान विमानाचा अपघात झाला असून यात पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. या विमानातून पिकल बॉलचे (Pickle Ball) स्टार खेळाडू सुद्धा प्रवास करत असल्याची माहिती आहे. संबंधित अपघाताचं कारण जाणून घेण्यासाठी सध्या अनेक एजन्सी काम करत असून अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार रात्री 11:05 वाजता आपात्कालीन टीमला इथे विमान क्रॅश (Plane Crash) झाल्याची माहिती मिळाली. 

Add Zee News as a Preferred Source

विमान अपघातात स्टार खेळाडूंचा मृत्यू : 

अपघात झालेलं विमान हे सेसना 421सी असल्याचं सांगितलं जात असून यात एकूण पाच जण असल्याची माहिती आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार विमानातून प्रवास करणाऱ्या या सर्व जणांचा मृत्यू झाला आहे. ही घटना विंबर्लीजवळ झाली असून हे 3 हजार लोकसंख्या असलेलं छोटंसं शहर आहे.  अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अपघात झाल्यावर लगेचच बचाव कार्यासाठी पोलीस, फायर ब्रिगेड, रुग्णवाहिका अपघाताच्या ठिकाणी पोहोचल्या होत्या आणि शुक्रवार सकाळपर्यंत इथे बचाव कार्य सुरु होते. मिळालेल्या माहितीनुसार सध्यस्थितीत निष्कर्षांच्या आधारावर सदर विमानाचा अपघात हवेत कोणत्याही इतर विमानाची टक्कर होऊन झालेला नाही.  

एक दुसरा विमान सुद्धा त्याचवेळी त्या भागातून उडत होता. मात्र ते विमान सुरक्षितपणे लँड झालं. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की हे अद्याप स्पष्ट नाही की ही दोन्ही विमान सोबत उडत होते की नाही, तसेच या गोष्टीची सुद्धा अद्याप माहिती मिळाली नाही की या दोन विमानांनी नेमकं कुठून उड्डाण केलं होतं. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) आणि नॅशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) यांना या विमान अपघाताची माहिती देण्यात आली असून ते याबाबत तपास करत आहेत. अधिकाऱ्यांनी अद्याप या विमान अपघातात मृत्यू झालेल्या लोकांची ओळख सार्वजनिक केलेली नाही. सांगितलं जातंय की त्यांच्या कुटुंबाला माहिती दिल्यावरच या संबंधित माहिती समोर आणली जाईल.  

About the Author

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Pickleballplane crashmarathi newsSports news

