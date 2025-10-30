English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Pro Kabaddi League: दबंग दिल्ली विरुद्ध पुणेरी पलटन! PKL 12 चा अंतिम सामना कुठे आणि कसा लाईव्ह पाहायचा?

Pro Kabaddi League Final Match: पुणेरी पलटणचा जबरदस्त कमबॅक झाला असून तेलुगू टायटन्सवर 50-45 अशी मात करून आता फायनलमध्ये दबंग दिल्ली  K.C.शी त्यांचा निर्णायक सामना ( Dabang Delhi K.C. Clash with Puneri Paltan) होणार आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 30, 2025, 02:39 PM IST
Pro Kabaddi League: दबंग दिल्ली विरुद्ध पुणेरी पलटन! PKL 12 चा अंतिम सामना कुठे आणि कसा लाईव्ह पाहायचा?
Final Showdown Between Equals: Dabang Delhi K.C. Clash with Puneri Paltan for PKL Season 12 Title

Dabang Delhi K.C. Clash with Puneri Paltan for PKL Season 12 Title: प्रो कबड्डी लीग (PKL) सीझन 12 चं ग्रँड फायनल शुक्रवार, 31 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीच्या थ्यागराज इंडोर स्टेडियममध्ये रंगणार आहे. या अंतिम लढतीत दबंग दिल्ली  K.C. आणि पुणेरी पलटण आमनेसामने येणार असून, ही केवळ एक फाइनल नव्हे तर दोन समान दर्जाच्या संघांमधील ‘फायनल शोडाउन’ ठरणार आहे. या हंगामात दोन्ही संघांनी सातत्य, शिस्तबद्ध खेळ आणि लढाऊ वृत्तीच्या जोरावर आपलं वर्चस्व गाजवलं आहे. दिल्लीकडे अनुभवाचा खजिना आहे, तर पुणेरी पलटणकडे युवा जोश आणि संतुलित टीम कॉम्बिनेशन.

दोन्ही संघांचा प्रवास जवळजवळ सारखा

सीझनच्या सुरुवातीपासूनच दोन्ही संघ पॉइंट्स टेबलच्या टॉपवर राहिले. सीझन 8 चं विजेतेपद पटकावलेली दबंग दिल्ली  K.C. संघाने क्वालिफायर-1 मध्ये पुणेरी पलटणला 6-4 अशा टायब्रेकरमध्ये हरवून फायनलमध्ये प्रवेश केला होता. त्या सामन्यात नियमित वेळेत स्कोअर 34-34 असा बरोबरीत होता. कर्णधार आशू मलिक आणि मुख्य प्रशिक्षक योगिंदर नरवाल यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीने हंगामभर जबरदस्त जिद्द आणि तग धरून ठेवण्याची क्षमता दाखवली आहे.

दुसरीकडे, पुणेरी पलटणने क्वालिफायर-2 मध्ये तेलुगू टायटन्सवर प्रभावी विजय मिळवत सलग चौथ्या हंगामात तिसऱ्यांदा फायनलमध्ये प्रवेश केला. असलम इनामदारच्या नेतृत्वाखाली आणि अजय ठाकूरच्या कोचिंगमध्ये, या सीझनमध्ये पलटणने संतुलित संघरचना, दमदार रेडिंग युनिट आणि संघभावनेचं परिपूर्ण मिश्रण दाखवलं आहे.

तीन वेळा आमनेसामने – तीनही वेळा टायब्रेकर!

या हंगामात दिल्ली आणि पुणे यांच्यात तीनदा लढत झाली, आणि सर्वच तीन सामने टायब्रेकरपर्यंत गेले. म्हणजेच दोन्ही संघांची ताकद जवळजवळ समान आहे. दिल्लीकडून आशू मलिकचे स्फोटक रेड्स, तर पुण्याच्या बचावपटूंनी केलेल्या संयमी आणि सुसंवादी टॅकल्स हे संपूर्ण हंगामातील ठळक वैशिष्ट्य ठरले आहेत.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दिल्लीचा आत्मविश्वास तर पुण्याचा संघभाव

दबंग दिल्लीसाठी हा सामना विशेष ठरणार आहे कारण हा सामना त्यांच्या ‘होम ग्राऊंड’वर होणार आहे. त्यामुळे स्थानिक चाहत्यांचा पाठिंबा त्यांना अतिरिक्त ऊर्जा देणार आहे. संघात फझल अत्राचली, सौरभ नंदल आणि आशू मलिक यांसारखे अनुभवी खेळाडू आहेत, जे निर्णायक क्षणी सामने आपल्या बाजूला ओढण्यात पटाईत आहेत.

 

पुणेरी पलटण मात्र मागील सीझनच्या निराशेचा बदला घेण्यासाठी सज्ज आहे. या हंगामात त्यांनी सातत्य, एकता आणि शिस्त दाखवत आपलं वर्चस्व गाजवलं आहे. रेडिंग डिपार्टमेंटमध्ये तरुण आदित्य शिंदे आणि असलम इनामदार यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे, तर बचावात संघाच्या एकजुटीने प्रतिस्पर्ध्यांना चक्रावून सोडलं आहे.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रशिक्षकांची प्रतिक्रिया

दबंग दिल्ली  K.C. चे मुख्य प्रशिक्षक योगिंदर नरवाल म्हणाले, “या संघाचा मला अपार अभिमान आहे. प्रत्येक खेळाडूने स्वतःला सिद्ध केलं आहे. आमचा विश्वास आणि एकजूटच आम्हाला इथपर्यंत घेऊन आली आहे. या संघाने संपूर्ण हंगामात ज्या पद्धतीने जिद्दीने लढा दिला, त्यामुळे हे यश त्यांना नक्कीच मिळायला हवं.”

तर पुणेरी पलटणचे मुख्य प्रशिक्षक अजय ठाकूर म्हणाले, “मी कोच म्हणून जबाबदारी घेतली तेव्हा संघभावना आणि शिस्त हाच पाया ठेवायचं ठरवलं होतं. चॅम्पियन संघ एका रात्रीत तयार होत नाही, त्यासाठी वेळ, विश्वास आणि एकता लागते. मला या खेळाडूंच्या एकोप्याचा सर्वाधिक अभिमान आहे. ते एकमेकांसाठी खेळतात, आणि हीच आमची खरी ताकद आहे.”

निर्णायक लढत कोण जिंकेल?

दोन्ही संघांची फॉर्म, आत्मविश्वास आणि संतुलन जवळजवळ समान आहे. त्यामुळे फायनलचा निकाल शेवटच्या काही मिनिटांतील निर्णयक्षमतेवर ठरण्याची शक्यता आहे. चाहत्यांसाठी ही एक उच्च दर्जाची, श्वास रोखून ठेवणारी लढत ठरणार आहे.

कधी, कुठे होणार सामना?  (PKL Season 12 Final Schedule) 

  • शुक्रवार, 31 ऑक्टोबर 2025
  • थ्यागराज इंडोर स्टेडियम, दिल्ली
  • दबंग दिल्ली K.C. vs पुणेरी पलटण
  • तिकीट: District by Zomato – https://www.district.in/events/pkl-2025-delhi-team
  • थेट प्रसारण: Star Sports Network आणि JioHotstar, संध्याकाळी 6:30 वाजल्यापासून थेट.
About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

