Pro Kabaddi League 2025: चहाच्या टपरीपासून कबड्डीच्या मैदानापर्यंत! अस्लम इनामदारचा जिद्दीचा प्रवास देईल प्रेरणा

Aslam Inamdar Journey: आईला चहाच्या टपरीवर काचेचे ग्लास धुताना मदत करत उपजीविका चालवणारा अस्लम, प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) च्या 10 व्या सत्रात ट्रॉफी उचलण्यापर्यंतची त्याची जिद्द, चिकाटी चा प्रवास जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 17, 2025, 11:08 AM IST
Aslam Inamdar reflects on his rise from tea stall to kabaddi glory: पुणेरी पलटणचा धडाडीचा स्टार अस्लम इनामदार याची कहाणी म्हणजे खऱ्या अर्थाने प्रेरणादायी आहे. घरची परिस्थिती कठीण होती, आईला चहाच्या टपरीवर मदत करून दिवस काढणारा अस्लम, आज प्रो कबड्डी लीगच्या ट्रॉफीपर्यंत पोहोचला आहे. “लहानपण खूप संघर्षाचं होतं. कुणी उपाशी राहू नये हेच ध्येय होतं. शेतात, हॉटेलमध्ये जेथे मिळेल तेथे काम केलं. पण कबड्डी मात्र सोडली नाही,” असं तो सांगतो.

कशी झाली सुरुवात? 

भाऊ वासिमने आणि स्थानिक प्रशिक्षक राहुल बालकर यांनी त्याची आवड सगळ्यात आधी ओळखली.  अनेक वर्षं नाव, पैसा किंवा प्रसिद्धी नव्हती. “१० वर्षं फक्त खेळाडू होतो, पण कुणाला ठाऊक नव्हतं,” असं तो हसत म्हणतो. २०१९ पासून त्याच्या कारकिर्दीला गती मिळाली आणि २०२१ मध्ये पुणेरी पलटणकडून पीकेएलमध्ये एंट्री घेताच अस्लमने स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं.

PKLचं बदलेलं रूप 

पीकेएलने कबड्डीचं रूप पालटल्याचं मत तो स्पष्टपणे मांडतो. “सलग काही हंगाम एखाद्या खेळाडूला दोन कोटी मिळत असतील, तर ते फक्त त्याचं आयुष्य बदलत नाही, तर खेळाकडे समाजाचा दृष्टिकोनही बदलतो.” असं तो म्हणतो. मात्र प्रत्येक यशामागे आव्हानं असतातच. दहाव्या सत्रात संघाला विजेतेपद मिळवून दिल्यानंतर लगेचच गंभीर दुखापतीने त्याला अकराव्या सत्रात मागे ढकललं. लोक म्हणाले आता परत अवघड. पण अस्लमकडे आत्मविश्वास होता. “लोक काय बोलतात त्याकडे लक्ष देत नाही. माझ्यावर माझा विश्वास आहे आणि तोच सर्वात महत्त्वाचा आहे.” 

खेळाडू म्हणून त्याची विचारसरणी साधी आहे. “जास्त गांभीर्याने जीवन घ्यायचं नाही. वर्तमानात राहा. जे काही करायचं, ते पूर्ण मनापासून करा आणि क्षणाचा आनंद घ्या.” त्याला वाटतं सातत्य हाच खेळाडूची खरी परीक्षा. तो बोलतो, “यश मिळवणं सोपं आहे, ते टिकवणं कठीण. एक सीझन चमकून गायब होणं सोपं, पण टॉपवर राहण्यासाठी मेहनत आणि स्मार्ट वर्क दोन्ही आवश्यक आहेत.”

पुणेरी पलटणचा प्रवास 

आपल्या प्रवासाचं श्रेय तो पुणेरी पलटणच्या सपोर्ट सिस्टिमला आणि मार्गदर्शक अशोक शिंदे यांना देतो. “शेकडो लोक सल्ले देतात, पण एक असा माणूस हवा ज्याच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवता येतो. माझ्यासाठी ते अशोक सर आहेत. त्यांनी मला नेहमी मोठा खेळाडू बनवण्याचं स्वप्न दाखवलं आणि मी त्यावर विश्वास ठेवला.”

आज अस्लम इनामदार केवळ एक चॅम्पियन नाही, तर छोट्या गावात जन्म घेऊन मोठी स्वप्नं पाहणाऱ्या हजारो तरुणांसाठी प्रेरणास्थान आहे. त्याचा प्रवास दाखवतो. मेहनत, आत्मविश्वास आणि जिद्द असेल तर चहाच्या टपरीवरूनही तुम्ही थेट आंतरराष्ट्रीय मंचावर पोहोचू शकता.

