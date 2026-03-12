दारुच्या नशेत क्रिकेटरची 175 धावांची स्फोटक खेळी, उभारलं 435 धावांचा डोंगर

हर्शल गिब्स (Herschelle Gibbs) आपल्या करिअरमध्ये वेगवेगळ्या वादांमुळे देखील चर्चेत राहिलेला आहे. 2001 मध्ये हर्शल गिब्स एंटीगाच्या जॉली बीच रिसॉर्टवर एका रुममध्ये मरिजुआना म्हणजे गांजा फुकताना दिसले. साऊथ आफ्रिकेचे स्टार फलंदाज राहिलेला हर्शल गिब्सनच्या नावे असंख्य रेकॉर्ड नोंद आहेत. गिब्सनमुळे साऊथ आफ्रिकेच्या टीमने 12 मार्च 2006 रोजी वनडे इतिहासात सर्वात जास्त धावा करुन आपल्या नावे रेकॉर्ड नोंदवले आहे.
दारुच्या नशेत 175 धावा
12 मार्च 2006 रोजी जोहान्सबर्गच्या वॉन्डरर्स स्टेडियमवर दारूच्या नशेत असलेल्या हर्शेल गिब्सने इतिहास रचला. आफ्रिकन संघाने एकदिवसीय इतिहासातील सर्वाधिक यशस्वी धावांचा पाठलाग करण्याचा विक्रम रचला, क्रिकेटप्रेमींना आश्चर्यचकित केले. प्रथम फलंदाजी करताना ऑस्ट्रेलियाने 434 धावा केल्या, जी त्यावेळची सर्वोच्च धावसंख्या होती. इतक्या मोठ्या धावसंख्या असूनही संघ हरेल याची कल्पना कोणीही केली नसेल.
दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयाचा नायक हर्शेल गिब्स होता, ज्याने 111 चेंडूत 175 धावांची अविश्वसनीय खेळी केली. गिब्सने त्याच्या डावात 21 चौकार आणि 7 षटकार मारले. असे म्हटले जाते की तो त्या सामन्यादरम्यान मद्यधुंद अवस्थेत होता. गिब्सने याबाबत स्वतः खुलासा केला आहे. "टू द पॉइंट: द नो-होल्ड्स-बॅरेड" या त्याच्या आत्मचरित्रात, गिब्सने स्पष्ट केले आहे की तो सामन्याच्या आदल्या रात्री खूप मद्यपान करत होता आणि सामन्याच्या दिवशीही तो हंगओव्हर होता.
ऑस्ट्रेलियन माजी क्रिकेटपटू माइक हसी यांनीही त्याच्या पुस्तकात याचा उल्लेख केला आहे. त्याने लिहिले आहे की, "झोपण्यापूर्वी, मी माझ्या हॉटेलच्या खोलीतून बाहेर पाहिले आणि गिब्स अजूनही तिथेच होता. त्या दिवशी सकाळी गिब्स नाश्त्याला आला तेव्हा तो मद्यधुंद अवस्थेतच दिसत होता." हर्शेल गिब्सची कारकीर्द 15 वर्षांची होती.
2001 मध्ये, शॉन पोलॉकच्या नेतृत्वाखालील दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाने कसोटी आणि एकदिवसीय मालिकेसाठी वेस्ट इंडिजचा दौरा केला. 11 मे च्या रात्री, हर्शेल गिब्स अँटिग्वामध्ये गांजा ओढताना पकडले गेले. गिब्ससोबत त्याचे सहकारी रॉजर टेलेमाचस, पॉल अॅडम्स, जस्टिन कॅम्प आणि आंद्रे नेल होते. शिवाय, खेळाडूंसोबत दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाच्या प्रशिक्षक कर्मचाऱ्यांचे सदस्य होते.
तत्कालीन दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाचे फिजिओ, क्रेग स्मिथ देखील उपस्थित होते. त्यानंतर, क्रिकेट साउथ आफ्रिकेने हर्शेल गिब्ससह संघातील सर्व सदस्यांवर कठोर कारवाई केली आणि त्यांना 10000 दक्षिण आफ्रिकन रँड दंड ठोठावला. गिब्सवर मॅच फिक्सिंगमध्येही आरोप होता. 2000 मध्ये, हर्शेल गिब्सला 6 महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले.