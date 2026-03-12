English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • दारुच्या नशेत क्रिकेटरची 175 धावांची स्फोटक खेळी, उभारलं 435 धावांचा डोंगर

दारुच्या नशेत क्रिकेटरची 175 धावांची स्फोटक खेळी, उभारलं 435 धावांचा डोंगर

हर्शल गिब्सने दारुच्या नशेत 12 मार्च 2006 रोजी जोहानिसबर्गच्या वांडरर्स स्टेडिअमवर इतिहास रचला. या दिवशी आफ्रिकन संघाने एकदिवसीय इतिहासातील सर्वात यशस्वी धावसंख्येचा पाठलाग करण्याचा विक्रम रचला.  महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रथम फलंदाजी करताना ऑस्ट्रेलियाने 434 धावा केल्या. मात्र इतक्या मोठ्या धावसंख्येनंतरही संघ हरेल याची कल्पना कोणीही केली नसेल.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 12, 2026, 07:45 PM IST
दारुच्या नशेत क्रिकेटरची 175 धावांची स्फोटक खेळी, उभारलं 435 धावांचा डोंगर

हर्शल गिब्स (Herschelle Gibbs) आपल्या करिअरमध्ये वेगवेगळ्या वादांमुळे देखील चर्चेत राहिलेला आहे. 2001 मध्ये हर्शल गिब्स एंटीगाच्या जॉली बीच रिसॉर्टवर एका रुममध्ये मरिजुआना म्हणजे गांजा फुकताना दिसले. साऊथ आफ्रिकेचे स्टार फलंदाज राहिलेला हर्शल गिब्सनच्या नावे असंख्य रेकॉर्ड नोंद आहेत. गिब्सनमुळे साऊथ आफ्रिकेच्या टीमने 12 मार्च 2006 रोजी वनडे इतिहासात सर्वात जास्त धावा करुन आपल्या नावे रेकॉर्ड नोंदवले आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

दारुच्या नशेत 175 धावा 

12 मार्च 2006 रोजी जोहान्सबर्गच्या वॉन्डरर्स स्टेडियमवर दारूच्या नशेत असलेल्या हर्शेल गिब्सने इतिहास रचला. आफ्रिकन संघाने एकदिवसीय इतिहासातील सर्वाधिक यशस्वी धावांचा पाठलाग करण्याचा विक्रम रचला, क्रिकेटप्रेमींना आश्चर्यचकित केले. प्रथम फलंदाजी करताना ऑस्ट्रेलियाने 434 धावा केल्या, जी त्यावेळची सर्वोच्च धावसंख्या होती. इतक्या मोठ्या धावसंख्या असूनही संघ हरेल याची कल्पना कोणीही केली नसेल.

21 चौकार अन् 7 षटकार 

दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयाचा नायक हर्शेल गिब्स होता, ज्याने 111 चेंडूत 175 धावांची अविश्वसनीय खेळी केली. गिब्सने त्याच्या डावात 21 चौकार आणि 7 षटकार मारले. असे म्हटले जाते की तो त्या सामन्यादरम्यान मद्यधुंद अवस्थेत होता. गिब्सने याबाबत स्वतः खुलासा केला आहे. "टू द पॉइंट: द नो-होल्ड्स-बॅरेड" या त्याच्या आत्मचरित्रात, गिब्सने स्पष्ट केले आहे की तो सामन्याच्या आदल्या रात्री खूप मद्यपान करत होता आणि सामन्याच्या दिवशीही तो हंगओव्हर होता.

ऑस्ट्रेलियन माजी क्रिकेटपटू माइक हसी यांनीही त्याच्या पुस्तकात याचा उल्लेख केला आहे. त्याने लिहिले आहे की, "झोपण्यापूर्वी, मी माझ्या हॉटेलच्या खोलीतून बाहेर पाहिले आणि गिब्स अजूनही तिथेच होता. त्या दिवशी सकाळी गिब्स नाश्त्याला आला तेव्हा तो मद्यधुंद अवस्थेतच दिसत होता." हर्शेल गिब्सची कारकीर्द 15 वर्षांची होती. 

हर्शेल गिब्स गांजा ओढताना पकडले

2001 मध्ये, शॉन पोलॉकच्या नेतृत्वाखालील दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाने कसोटी आणि एकदिवसीय मालिकेसाठी वेस्ट इंडिजचा दौरा केला. 11 मे च्या रात्री, हर्शेल गिब्स अँटिग्वामध्ये गांजा ओढताना पकडले गेले. गिब्ससोबत त्याचे सहकारी रॉजर टेलेमाचस, पॉल अॅडम्स, जस्टिन कॅम्प आणि आंद्रे नेल होते. शिवाय, खेळाडूंसोबत दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाच्या प्रशिक्षक कर्मचाऱ्यांचे सदस्य होते.

तत्कालीन दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाचे फिजिओ, क्रेग स्मिथ देखील उपस्थित होते. त्यानंतर, क्रिकेट साउथ आफ्रिकेने हर्शेल गिब्ससह संघातील सर्व सदस्यांवर कठोर कारवाई केली आणि त्यांना 10000 दक्षिण आफ्रिकन रँड दंड ठोठावला. गिब्सवर मॅच फिक्सिंगमध्येही आरोप होता. 2000 मध्ये, हर्शेल गिब्सला 6 महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Herschelle GibbsHerschelle Gibbs Hungover During Epic 175 Runs InningsWorld Record Run chase of 435 RunsHerschelle Gibbsherschelle gibbs 6 sixes in an over

इतर बातम्या

लिफ्टमधून आवाज आला, शंका आल्याने जय पवार 18 माळे चालत खाली...

महाराष्ट्र बातम्या