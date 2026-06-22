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खेळाडूची पँट फाटली अन् रेफरीने लगेच मैदानाबाहेर पाठवलं! लाईव्ह सामन्यात विचित्र प्रसंग

सुरुवातीलाच आघाडी घेतल्यानंतर, किवी संघ इजिप्तच्या आक्रमक खेळाचा सामना करू शकला नाही. त्यामुळे न्यूझीलंडला या सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला. इजिप्त विरुद्ध न्यूझीलंड या सामन्यामध्ये एक विचित्र प्रकार पाहायला मिळाला या घटनेची सोशल मिडियावर चर्चा मोठ्या प्रमाणात आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 22, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:11 PM IST
खेळाडूची पँट फाटली अन् रेफरीने लगेच मैदानाबाहेर पाठवलं! लाईव्ह सामन्यात विचित्र प्रसंग

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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