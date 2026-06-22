/खेळाडूची पँट फाटली अन् रेफरीने लगेच मैदानाबाहेर पाठवलं! लाईव्ह सामन्यात विचित्र प्रसंग

फुटबॅाल विश्वचषक 2026 चा इजिप्त विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये पार पडला, या सामन्यात एक विचित्र घटना घडली. इजिप्त विरुद्ध न्यूझीलंड या सामन्यामध्ये न्यूझीलंडच्या संघाने 15 व्या मिनिटालाच आघाडी घेतली होती. या सामन्यामध्ये इजिप्तचा मोहम्मद सलाहच्या दमदार कामगिरीमुळे संघाला न्यूझीलंडविरुद्ध 3-1 असा सामन्यात विजय मिळवण्यात यश मिळाले. विश्वचषकाच्या इतिसाहात इजिप्तचा हा पहिला विजय आहे. सुरुवातीलाच आघाडी घेतल्यानंतर, किवी संघ इजिप्तच्या आक्रमक खेळाचा सामना करू शकला नाही. त्यामुळे न्यूझीलंडला या सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला.
इजिप्त विरुद्ध न्यूझीलंड या सामन्यामध्ये एक विचित्र प्रकार पाहायला मिळाला, ते म्हणजेच सामन्यादरम्यान सलाहची शॉर्ट्स फाटल्यामुळे संघाला एका खेळाडूशिवाय खेळावे लागले. चालू सामन्यातील घटनेबद्दल सविस्तर सांगायचे झाले तर पहिला गोल इजिप्तचा झाल्यानंतर खेळाडूंचा उत्साह वाढला आणि गोल टाळण्यासाठी संघाने बदली खेळाडूंना मैदानात उतरवण्याचा निर्णय घेतला होता. यावेळी मैदानात असलेला कॅलम मॅकोवॅटच्या जागी आक्रमणासाठी बेन ओल्डला बोलावले. बेन ओल्ड हा मैदानावर काही वेळ होता त्यानंतर अचानक त्याची चालू सामन्यात शॅार्ट्स फाटली आणि त्याला मैदानातून बाहेर काढण्यात आले.
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बेन ओल्डच्या शॅाट्सवर संवेदनशील ठिकाणी मोठे छिद्र पडल्यामुळे न्यूझीलंडचा एक खेळाडू कमी झाला. या घटनेचे अनेक व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. या घटनेचा फायदा घेत इजिप्तचा प्रमुख खेळाडू मोहम्मद सलाह बॉक्समध्ये वेगाने घुसला आणि खालच्या डाव्या कोपऱ्यात एक जोरदार शॉट मारून आपल्या संघाला सामन्यात निर्णायक आघाडी मिळवून दिली. सालाहच्या त्या किकमुळे न्यूझीलंडच्या खेळाडूंचा श्वास फुलला होता.
इजिप्त विरुद्ध न्यूझीलंड सामन्यात दुसऱ्या हाफमध्ये सामन्याची चित्रच बदलले, या सामन्यामध्ये 58 व्या मिनिटाला मुस्तफा झिकोने इजिप्तचा पहिला गोल करून बरोबरी साधली. मोहम्मद सलाहने या सामन्याच कमालीची कामगिरी केली. त्यांना न्यूझीलंडवर 2-1 अशी आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर ट्रेझेगेटने इजिप्तचा तिसरा गोल करून धावफलक पूर्ण केला आणि 92 वर्षांनंतर आपला पहिला विश्वचषक विजय निश्चित केला.