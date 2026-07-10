/मोदींची ऑस्ट्रेलियातून घोषणा; भारतात होणार BBL ची ऐतिहासिक मॅच! तारीख आणि ठिकाणाची करा नोंद

Big Bash League : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहेत, त्यामुळे मागील काही दिवसांपासून क्रिकेट विश्वामध्ये खळबळ उडाली आहे. ज्याप्रकारे भारतामध्ये आयपीएल दरवर्षी खेळवली जाते त्याप्रकारे ऑस्ट्रेलियामध्ये बिग बॅश लीगचे आयोजन केले जाते. आता भारतीय नियामक क्रिकेट बोर्डाने आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटने मोठा निर्णय घेतला आहे. ऑस्ट्रेलियाची बिग बॅश लीग (BBL) काहीतरी अनोखे करणार आहे, जे यापूर्वी कोणीही केलेले नाही. बिग बॅश लीगचा पुढील सिझन हा डिसेंबरमध्ये सुरू होणार आहे लीगचा पहिला आणि अंतिम सामना एकाच देशात खेळला जातो, पण यावेळी बीबीएल काहीतरी वेगळे करणार आहे. आता बिग बॅश लीगचा पहिला सामना हा भारतामध्ये खेळवला जाणार आहे.
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटने शुक्रवारी या निर्णयाची घोषणा केली आहे, या सिझनचा पहिला सामना हा 12 डिसेंबर रोजी खेळवला जाणार आहे. हा सामना गतविजेते पर्थ स्कॉचर्स पहिल्या सामन्यात मेलबर्न रेनेगेड्सविरुद्ध यांच्यामध्ये रंगणार आहे. बीसीसीआय आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्डाने हा पहिला सामना ऑस्ट्रेलियाच्या क्रिकेट मैदानावर न खेळता भारतामध्ये खेळवण्याचा निर्णय घेतला आहे. बीबीएलने जाहीर केले आहे की, हंगामातील पहिल्या सामन्याच्या यजमानपदाचे हक्क चेन्नईला देण्यात आले आहेत.
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आयपीएलमधील चेन्नई सुपर किंग्जच्या संघाचे होम ग्राऊंड असलेल्या चेन्नईच्या ऐतिहासिक चेपॉक स्टेडियमवर पहिला सामना खेळवला जाणार आहे. बीबीएलच्या नव्या सिझनचा उद्घाटन समारंभ सामना परदेशात आयोजित होण्याची ही पहिलीच वेळ असणार आहे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला आशा आहे की, एक दिवस आयपीएलचा सामना ऑस्ट्रेलियातही आयोजित केला जाईल. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या स्पर्धेची घोषणा ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर केली आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये हजारो भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाहण्यासाठी आले होते. या बीबीएलच्या संपूर्ण सामन्याची माहिती खालीलप्रमाणे-
पर्थ स्कॉचर्स विरुद्ध मेलबर्न रेनेगेड्स यांच्यामध्ये हा पहिला सामना खेळवला जाणार आहे. सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 2.40 वाजता सुरू होईल. 12 डिसेंबर हा ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिल्या कसोटीचा चौथा दिवस असेल. जर कसोटी पुढे चालू राहिली, तर ऑस्ट्रेलियन चाहत्यांसाठी वेळेच्या जुळवणीचा धोका निर्माण होऊ शकतो. चेन्नई येथील एम. ए. चिदंबरम स्टेडियमची आसनक्षमता 35000 आहे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला आशा आहे की भारतीय चाहते सामन्यासाठी उपस्थित राहतील आणि स्टेडियम पूर्ण भरेल.