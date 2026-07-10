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मोदींची ऑस्ट्रेलियातून घोषणा; भारतात होणार BBL ची ऐतिहासिक मॅच! तारीख आणि ठिकाणाची करा नोंद

Big Bash League : ऑस्ट्रेलियाची बिग बॅश लीग (BBL) काहीतरी अनोखे करणार आहे, जे यापूर्वी कोणीही केलेले नाही. बिग बॅश लीगचा पुढील सिझन हा डिसेंबरमध्ये सुरू होणार आहे लीगचा पहिला आणि अंतिम सामना एकाच देशात खेळला जातो, पण यावेळी बीबीएल काहीतरी वेगळे करणार आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 10, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 03:52 PM IST
मोदींची ऑस्ट्रेलियातून घोषणा; भारतात होणार BBL ची ऐतिहासिक मॅच! तारीख आणि ठिकाणाची करा नोंद
Image Credit: Photo Credit - Social Media

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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मोदींची ऑस्ट्रेलियातून घोषणा; भारतात होणार BBL ची ऐतिहासिक मॅच! तारीख आणि ठिकाणाची करा नोंद
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