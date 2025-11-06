English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

जय श्री राम, हनुमान टॅटू अन् प्रेरणादायी क्षण! विश्वविजेत्या भारतीय महिला टीमसोबत पीएम मोदींची 'मन की बात'

PM Modi meets World Cup Winning Team​: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी त्यांच्या लोक कल्याण मार्ग येथील अधिकृत निवासस्थानी भारतीय महिला क्रिकेट संघाची भेट घेतली. त्यांनी त्यांच्या ऐतिहासिक विश्वचषक विजयाबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. ही भेट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 6, 2025, 02:42 PM IST
जय श्री राम, हनुमान टॅटू अन् प्रेरणादायी क्षण! विश्वविजेत्या भारतीय महिला टीमसोबत पीएम मोदींची 'मन की बात'

Womens World Cup 2025: महिला वर्ल्ड कप 2025 जिंकल्यानंतर भारतीय महिला क्रिकेट संघाचा सत्कार करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी आपल्या लोककल्याण मार्ग येथील अधिकृत निवासस्थानी टीम इंडिया महिला संघाला आमंत्रण दिले. हर्मनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील संघाने दक्षिण आफ्रिकेला अंतिम सामन्यात पराभूत करत इतिहास रचला आणि पहिल्यांदाच विश्वविजेतेपद पटकावले. या अभूतपूर्व विजयाचा आनंद या विशेष भेटीत स्पष्टपणे जाणवत होता. ही भेट फक्त औपचारिक नव्हती, तर प्रत्येक खेळाडूच्या मनातील भावना, प्रवासातील संघर्ष, श्रद्धा, आत्मविश्वास आणि आनंद यांचे खरे चित्र उलगडणारी होती. या भेटीतील संवाद, हास्य आणि सुंदर क्षण सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

कर्णधार हर्मनप्रीतची भावनिक आठवण

संवादादरम्यान हर्मनप्रीत कौरने 2017 च्या विश्वचषकाचा प्रसंग आठवला, जेव्हा भारतीय संघ अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचूनही ट्रॉफीपासून दूर राहिला होता. त्या वेळी संघाने पंतप्रधान मोदींना भेट दिली होती. हर्मन म्हणाली, “त्या वेळी आम्ही ट्रॉफीशिवाय आलो होतो. पण मनात आशा होती. आज आम्ही ट्रॉफीसह आहोत, आणि हे संपूर्ण देशाच्या मेहनतीचे फळ आहे.” या वाक्याचा प्रभाव तिथल्या वातावरणात स्पष्ट जाणवत होता.

हे ही वाचा: 'तुम्हाला काय आवडतं...' पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी प्रतिका रावलला स्वतः वाढलं जेवण! हृदयस्पर्शी Viral Video एकदा बघाच!

 

स्मृती मंधानाचा संदेश

उपकर्णधार स्मृती मंधानाने सांगितले की पंतप्रधान मोदी वेळोवेळी खेळाडूंना प्रेरणा देतात. ती म्हणाली, “आज भारतातील मुली सर्वच क्षेत्रांमध्ये मोठी कामगिरी करत आहेत. खेळामध्येही बदल मोठा दिसतो. हा बदल घडवताना नेतृत्वातून मिळणाऱ्या प्रोत्साहनाची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे.”

दीप्ती शर्मा आणि ‘हनुमान’ श्रद्धा

या भेटीत खास चर्चा झाली ती दीप्ती शर्माच्या श्रद्धेवर. पंतप्रधानांनी तिच्या इंस्टाग्रामवरील ‘जय श्री राम’ कॅप्शन आणि हातावरील हनुमानजींच्या टॅटूचा उल्लेख केला. दीप्तीने हसत उत्तर दिले कि “हनुमानजींची प्रतिमा मला शक्ती देते. मैदानावर आणि आयुष्यात तेच माझं धैर्य आहे.” दीप्तीने या विश्वचषकात 22 विकेट्स घेतल्या आणि 215 धावा केल्या. फायनलमध्ये तिची 5 विकेट्सची स्पेल निर्णायक ठरली.

हे ही वाचा: IND vs SA: दक्षिण आफ्रिका मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा! ऋषभ पंतचं संघात पुनरागमन?, 'या' दोन खेळाडूंना बाहेरचा रस्ता

 

मजेशीर किस्से

संवादादरम्यान 2021 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध हर्लिन देओलच्या आकाशातून घेतलेल्या अप्रतिम कॅचचा उल्लेख झाला. तसेच फायनलमध्ये अमनजोत कौरने फंबल होत होत घेतलेल्या कॅचचीही चर्चा रंगली. या क्षणांची आठवण सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर स्मित निर्माण करत होती.

 

 

हे ही वाचा: विश्वविजेत्या भारतीय महिला संघाला मिळणार हिऱ्याचे दागिने अन् घरांसाठी सोलर पॅनल, कोण करणार या बक्षिकांची बरसात?

 

फिटनेससाठी मोदींचा संदेश

पंतप्रधान मोदींनी देशातील वाढत्या लठ्ठपणाबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि संघाला फिट इंडियाचा संदेश पुढे नेण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की “तुम्ही फक्त खेळाडू नाही, प्रेरणा आहात. शाळांमध्ये जा, मुलींना सांगा  खेळा, जिंकू शकता.”

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
PM ModiICC WOMENS WORLD CUPteam indiaViral Video

इतर बातम्या

पुण्यात 2 तासात 2 अधिकारी निलंबित! पार्थ पवार यांच्या पुण्य...

महाराष्ट्र बातम्या