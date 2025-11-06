जय श्री राम, हनुमान टॅटू अन् प्रेरणादायी क्षण! विश्वविजेत्या भारतीय महिला टीमसोबत पीएम मोदींची 'मन की बात'

Womens World Cup 2025: महिला वर्ल्ड कप 2025 जिंकल्यानंतर भारतीय महिला क्रिकेट संघाचा सत्कार करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी आपल्या लोककल्याण मार्ग येथील अधिकृत निवासस्थानी टीम इंडिया महिला संघाला आमंत्रण दिले. हर्मनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील संघाने दक्षिण आफ्रिकेला अंतिम सामन्यात पराभूत करत इतिहास रचला आणि पहिल्यांदाच विश्वविजेतेपद पटकावले. या अभूतपूर्व विजयाचा आनंद या विशेष भेटीत स्पष्टपणे जाणवत होता. ही भेट फक्त औपचारिक नव्हती, तर प्रत्येक खेळाडूच्या मनातील भावना, प्रवासातील संघर्ष, श्रद्धा, आत्मविश्वास आणि आनंद यांचे खरे चित्र उलगडणारी होती. या भेटीतील संवाद, हास्य आणि सुंदर क्षण सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले आहेत.
संवादादरम्यान हर्मनप्रीत कौरने 2017 च्या विश्वचषकाचा प्रसंग आठवला, जेव्हा भारतीय संघ अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचूनही ट्रॉफीपासून दूर राहिला होता. त्या वेळी संघाने पंतप्रधान मोदींना भेट दिली होती. हर्मन म्हणाली, “त्या वेळी आम्ही ट्रॉफीशिवाय आलो होतो. पण मनात आशा होती. आज आम्ही ट्रॉफीसह आहोत, आणि हे संपूर्ण देशाच्या मेहनतीचे फळ आहे.” या वाक्याचा प्रभाव तिथल्या वातावरणात स्पष्ट जाणवत होता.
उपकर्णधार स्मृती मंधानाने सांगितले की पंतप्रधान मोदी वेळोवेळी खेळाडूंना प्रेरणा देतात. ती म्हणाली, “आज भारतातील मुली सर्वच क्षेत्रांमध्ये मोठी कामगिरी करत आहेत. खेळामध्येही बदल मोठा दिसतो. हा बदल घडवताना नेतृत्वातून मिळणाऱ्या प्रोत्साहनाची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे.”
या भेटीत खास चर्चा झाली ती दीप्ती शर्माच्या श्रद्धेवर. पंतप्रधानांनी तिच्या इंस्टाग्रामवरील ‘जय श्री राम’ कॅप्शन आणि हातावरील हनुमानजींच्या टॅटूचा उल्लेख केला. दीप्तीने हसत उत्तर दिले कि “हनुमानजींची प्रतिमा मला शक्ती देते. मैदानावर आणि आयुष्यात तेच माझं धैर्य आहे.” दीप्तीने या विश्वचषकात 22 विकेट्स घेतल्या आणि 215 धावा केल्या. फायनलमध्ये तिची 5 विकेट्सची स्पेल निर्णायक ठरली.
संवादादरम्यान 2021 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध हर्लिन देओलच्या आकाशातून घेतलेल्या अप्रतिम कॅचचा उल्लेख झाला. तसेच फायनलमध्ये अमनजोत कौरने फंबल होत होत घेतलेल्या कॅचचीही चर्चा रंगली. या क्षणांची आठवण सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर स्मित निर्माण करत होती.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2025
पंतप्रधान मोदींनी देशातील वाढत्या लठ्ठपणाबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि संघाला फिट इंडियाचा संदेश पुढे नेण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की “तुम्ही फक्त खेळाडू नाही, प्रेरणा आहात. शाळांमध्ये जा, मुलींना सांगा खेळा, जिंकू शकता.”