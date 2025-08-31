'तुम्ही स्वतःला खेळाशी जोडून ठेवाल...', निवृत्तीनंतर चेतेश्वर पुजाराला पंतप्रधान मोदींचं पत्र, पाहा काय म्हणाले?

PM Modi Letter To Narendra Modi : भारताचा माजी क्रिकेटर चेतेश्वर पुजाराने 24 ऑगस्ट रोजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. त्यानंतर क्रिकेट विश्वातील अनेक स्टार क्रिकेटर्स तसेच फॅन्सनी चेतेश्वर पुजाराला (Cheteswar Pujara) शुभेच्छा दिल्या. पुजाराने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून निवृत्तीची घोषणा केली. त्यानंतर 5 दिवसांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चेतेश्वर पुजाराच्या क्रिकेट कारकिर्दीचं कौतुक करून त्याने दिलेल्या योगदानासाठी धन्यवाद मानले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चेतेश्वर पुजाराला त्याच्या क्रिकेट करिअरबद्दल शुभेच्छ दिल्या. पीएम मोदींनी लिहिले की, ' सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती घेण्याच्या तुमच्या निर्णयाबद्दल मला कळले. या घोषणेनंतर, चाहत्यांकडून आणि क्रिकेट जगतात तुमच्या कामगिरीबद्दल कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. मी तुमचे हार्दिक अभिनंदन करतो आणि तुमच्या अद्भुत क्रिकेट कारकिर्दीसाठी शुभेच्छा देतो'.
पंतप्रधान मोदींनी पुढे लिहिलं की, 'क्रिकेटच्या छोट्या स्वरूपांचे वर्चस्व असलेल्या काळात, तुम्ही खेळाच्या लांब फॉर्मेटच्या सुंदरतेची आठवण करून देत होता. तुमचा स्वभाव आणि एकाग्रतेने दीर्घकाळ फलंदाजी करण्याची क्षमता यामुळे तुम्ही भारतीय फलंदाजी क्रमाचा आधारस्तंभ बनलात. तुमची उत्कृष्ट क्रिकेट कारकीर्द उल्लेखनीय कौशल्य आणि दृढनिश्चयाच्या क्षणांनी भरलेली आहे. विशेषतः परदेशातील आव्हानात्मक परिस्थितीत. उदाहरणार्थ, चाहत्यांना ऑस्ट्रेलियातील टेस्ट सारखे प्रसंग नेहमीच आठवतील. जेव्हा तुम्ही ऑस्ट्रेलियाच्या भूमीवर भारताच्या पहिल्या ऐतिहासिक मालिका विजयाचा पाया रचला होता! सर्वात शक्तिशाली गोलंदाजी हल्ल्यांपैकी एकाचा सामना करत, संघाची जबाबदारी घेणे म्हणजे काय हे तुम्ही दाखवून दिले'.
पंतप्रधान मोदीने म्हटले की, 'मला खात्री आहे की तुझे वडील, जे स्वतः एक क्रिकेटपटू आहेत आणि तुमचे मार्गदर्शक देखील आहेत, त्यांना तुझा अभिमान असेल. पूजा आणि अदिती तुमच्यासोबत जास्त वेळ घालवण्यास आनंदी असतील. मैदानाच्या पलीकडे, समालोचक म्हणून तुमचे विश्लेषण क्रिकेट प्रेमींसाठी खूप मौल्यवान आहे. मला खात्री आहे की तुम्ही स्वतःला खेळाशी जोडलेले ठेवाल आणि नवोदित क्रिकेटपटूंना प्रेरणा द्याल. तुमच्या पुढील प्रवासासाठी शुभेच्छा'.
माझ्या निवृत्तीबद्दल माननीय पंतप्रधानांकडून कौतुकाचे पत्र मिळाल्याचा मला अभिमान वाटला. व्यक्त केलेल्या भावनांचे खूप कौतुक आहे. मी माझ्या दुसऱ्या इनिंगमध्ये प्रवेश करत असताना मैदानावरील प्रत्येक आठवणी आणि मला मिळालेले प्रेम आणि कौतुक मी जपून ठेवेन. धन्यवाद सर.
