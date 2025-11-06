'तुम्हाला काय आवडतं...' पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी प्रतिका रावलला स्वतः वाढलं जेवण! हृदयस्पर्शी Viral Video एकदा बघाच!

PM Narendra Modi met Indian Women's Team: महिला वनडे विश्वचषक जिंकल्यानंतर भारतीय महिला क्रिकेट संघाचा सत्कार करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी आपल्या लोककल्याण मार्ग येथील अधिकृत निवासस्थानी खास कार्यक्रम आयोजित केला. हर्मनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील खेळलेला संपूर्ण संघ, मुख्य प्रशिक्षक अमोल मजूमदार आणि बीसीसीआयचे अध्यक्ष मिथुन मनहास यांची यावेळी उपस्थिती होती. क्रिकेट, संघाची मेहनत, विविध अनुभव, श्रद्धा, टॅटू आणि स्किन केअर अशा अनेक विषयांवर हलक्या-फुलक्या गप्पांमधून वातावरण अतिशय आनंदी झाले.
या कार्यक्रमातील सर्वात लक्षवेधी क्षण ठरला तो जखमी प्रतीका रावलसोबत झालेला संवाद. बांगलादेशविरुद्धच्या लीग सामन्यात झालेल्या दुखापतीनंतर प्रतीका रावलला पुढील फेरीत खेळता आले नव्हते. सत्कार कार्यक्रमाला ती व्हीलचेअरवर आणि पायाला ‘मून बूट’ लावून उपस्थित होती. कार्यक्रमात सर्वजण जेवणाचा आनंद घेत असताना मोदींचे लक्ष प्रतीकाकडे गेले. ती बाजूला बसलेली असून कोणी तिला काही सर्व्ह करत नसल्याचे पाहताच पंतप्रधान थेट तिच्याजवळ गेले.
मोदींनी अत्यंत साधेपणाने आणि काळजीपूर्वक विचारले, "Aapko koi kuch de nahi raha, kya pasand hai aapko?" (तुम्हाला कोणी काही देत नाहीये, तुम्हाला काय आवडतं?) असं बोलत स्वतः तिच्या प्लेटमध्ये पदार्थ वाढला. हा छोटासा पण मनाला भिडणारा क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि सोशल मीडियावर पटकन व्हायरल झाला आहे. देशभरातून या कृतीचे कौतुक होत आहे. अनेकांनी हा क्षण नेहमीच्या राजकीय चौकटीबाहेर जाऊन ‘माणूस म्हणून मोदींचा स्वभाव’ दर्शवणारा असल्याचे म्हटले आहे.
कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदींनी संघाच्या कामगिरीचे मोठे कौतुक केले. ते म्हणाले, “2017 मध्ये तुम्ही अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचूनही ट्रॉफीपासून थोडी अंतरावर राहिलात, तेव्हा मी तुम्हाला भेटलो होतो. आज तुम्ही ताज घेऊन परत आलात. ही फक्त तुमचीच नाही, भारताच्या प्रत्येक मुलीची, प्रत्येक कुटुंबाची आणि देशाच्या भावनेची मोठी जिंक आहे.” ते पुढे म्हणाले, “भारतामध्ये क्रिकेट हा फक्त खेळ नाही. काही चांगले झाल्यावर संपूर्ण देश आनंद करतो आणि काही चुकले तर सर्वांवर त्याचा परिणाम होतो. तुम्ही भारताचं नाव जगात अभिमानाने उंचावलंत.”
या भेटीत खेळाडूंनी मोदींशी मुक्तपणे संवाद साधला. हर्मनप्रीत कौरने संघातील ऐक्याबद्दल सांगितले, स्मृती मंधानाने टूर्नामेंट दरम्यानच्या मानसिक तयारीबद्दल अनुभव शेअर केले, तर रेणुका ठाकूर, दीप्ती शर्मा यांच्यासह इतर खेळाडूंनीही मैदानातील खास क्षणांबद्दल बोललं.
कार्यक्रमाच्या शेवटी सर्व खेळाडूंनी मिळून मोदींसोबत जेवणाचा आनंद घेतला. हसतखेळत झालेला हा सन्मान सोहळा संघासाठी प्रेरणादायी ठरल्याचे मानले जात आहे.