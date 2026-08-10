'ऑलवेज चियर फॉर भारत.....', कॉमनवेल्थमध्ये पदक विजेत्या खेळाडूंची पंतप्रधान मोदींनी घेतली भेट, Video Viral

Commonwealth Games 2026 : ग्लासगो येथे संपन्न झालेल्या कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये भारतीय खेळाडूंनी एकूण 39 पदकांची कमाई केली. या पदकांमध्ये 13 सुवर्ण, 17 रौप्य आणि 9 कांस्य पदकाचा समावेश होता. कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये पदकं जिंकून भारतात परतलेल्या खेळाडूंचे जंगी स्वागत करण्यात आले. रविवारी या सर्व खेळाडूंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीत भेट घेतली. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फक्त खेळाडूंचे मनोधैर्य वाढवले नाही तर त्यांच्यासोबत घालवलेल्या खास क्षणांचा व्हिडीओ सुद्धा शेअर केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर केला. यात पदक जिंकलेले भारतीय खेळाडू खूपच उत्साहित दिसत असून व्हिडीओची सुरुवात महिलांच्या 51 किलोग्रॅम वजनी गटात भारताला सुवर्णपदक जिंकून देणारी बॉक्सर साक्षी चौधरीने केली. साक्षीने यावेळी तिचा आनंद व्यक्त करताना म्हटले की, 'हॅलो फ्रेन्डर्स. मी साक्षी चौधरी... आज आम्हा कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये पदक जिंकणाऱ्या सर्व खेळाडूंना पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या शास्त्रिय निवासस्थानी बोलवलं. याबद्दल आम्हा सर्वांना अत्यंत अभिमान वाटतो. पंतप्रधानांना भेटून आम्हाला खूप आनंद झाला, त्यांचा स्वभाव अत्यंत साधा आणि नम्र आहे'.
खेळाडूंची भेट घेतल्यावर पंतप्रधान मोदींनी सर्वांची संवाद साधला. तसेच देशात खेळाच्या संस्कृतीला चालना देण्यासाठी आपला प्रसिद्ध मंत्र रिपीट केला. पंतप्रधान मोदींनी चेहऱ्यावर हास्य ठेऊन म्हटलं की, 'जो खेलेगा, वो खिलेगा… ऑलवेज चियर फॉर भारत'. यावेळी सर्वांनी 'भारत माता की जय' च्या घोषणा सुद्धा दिल्या.
WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi posts a reel on Instagram with the Indian athletes who won medals at the Commonwealth Games 2026.ANI (ANI) August 9, 2026
The athletes met PM Modi at his residence, 7 Lok Kalyan Marg, in Delhi today.
India finished fourth in the standings with 39 medals (13… pic.twitter.com/5IcI3RQzTU
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये भारतीय खेळाडूंनी 39 पदकं जिंकून जगभरात आपलं नाव उंचावलं. यंदा भारताने स्पर्धेत एकूण 13 सुवर्ण, 17 रौप्य आणि 9 कांस्य पदकं पटकावली. यात 23 पुरुष खेळाडूंनी 5 सुवर्ण, 13 रौप्य आणि 5 कांस्य पदकं जिंकली. तर महिला खेळाडूंनी एकूण 16 पदकांची कमाई केली यात 8 सुवर्ण, 4 रौप्य आणि 4 कांस्य पदकांचा समावेश होता. यावेळी महिला खेळाडूंनी सर्वाधिक सुवर्णपदकं पटकावली.