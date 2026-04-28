PM मोदींचा नवा अवतार.. कुर्ता सोडून ट्रॅक पँटमध्ये उतरले फुटबॉलच्या मैदानात; सिक्कीममधील तरुणांसोबत खेळला सामना, गोलचा व्हिडिओ होतोय व्हायरल

Narendra Modi on football field : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सध्या सिक्कीम दौरा सुरु आहे, यावेळी त्याचे या दौऱ्यातील काही खास फोटो पाहायला मिळाले आहेत. सिक्कीम दौऱ्याच्यावेळी पंतप्रधान मोदी हे तरुणांसोबत खेळताना दिसले. गंगटोकच्या तरुणांमध्ये नरेंद्र मोदी हे फुटबॅालच्या मैदानावर पाहायला मिळाले.

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 28, 2026, 04:22 PM IST
Photo Credit - X

 पश्चिम बंगालमध्ये सध्या निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु आहेत. मागील काही दिवसांपासून पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूकीमुळे जोरदार प्रचार पाहायला मिळत आहे. आता हा प्रचार दुसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यात आहे त्यामुळे आता, भारतीय जनता पार्टीने त्याचे सर्वात मोठे ट्रम्प कार्ड आणि पार्टीचा सर्वात मोठा चेहरा म्हणजेच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आता सिक्कीमला पोहोचले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आता दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर असणार आहेत. आज मंगळवारी सकाळी नरेंद्र मोदी हे गंगटोकच्या तरुणांमध्ये पाहायला मिळाले. त्याचे अनेक फोटो हे आता सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहेत. यामध्ये ते तरुणांसोबत खेळताना दिसत आहेत. 

सिक्कीममध्ये गंगटोकच्या तरुणांमध्ये पोहोचल्यानंतर नरेंद्र मोदी हे फुटबॅालच्या मैदानावर पाहायला मिळाले. त्यांनी गंगटोकच्या तरुणांसोबत संवाद देखील साधला आहे. त्याचबरोबर त्यांनी त्याच्यासोबत फुटबॅालदेखील खेळला आहे. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जेव्हा सिक्कीमला पोहोचले तेव्हा भाजपची ही एक रणनीती आहे असे म्हटले जात आहे. 

नरेंद्र मोदींची पोस्ट

सोशल मिडियावर नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मिडियावर काही फोटो शेअर केले आहेत आणि त्यांनी त्यांच्या सोशल मिडियावर लिहिले आहे की, गंगटोकमध्ये फुटबॉलची सकाळ! पुढे त्यांनी लिहीले आहे की, आज आम्ही शिकलो आणि आम्ही खेळलो. त्याचबरोबर आम्ही जल्लोष केला आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आम्ही खेळाचा पुरेपूर आनंद घेतला. असे नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मिडियावर लिहिले आहे. 

सिक्कीम दौऱ्यावर भव्य रोड शो

मागील दोन दिवसांपासून नरेंद्र मोदी हे सिक्कीम दौऱ्यावर आहेत, यावेळी ते पहिल्याच दिवशी सोमवारी जेव्हा सिक्कीमला पोहोचले तेव्हा रोड शोचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाहण्यासाठी मोठी गर्दी जमली होती. त्याचबरोबर पंतप्रधान मोदी यांनी भारत विलीनीकरणाच्या 51 व्या वर्धापन दिनानिमित्त काही कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होत. एवढेच नव्हे तर 4000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उद्घाटन आणि पायाभरणी करणार आहेत. 

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.

