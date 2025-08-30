English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ICC स्पर्धेत चोरी करताना पकडला गेला क्रिकेटपटू, आता तीन महिने राहणार तुरुंगात; नक्की काय झालं? जाणून घ्या

Cricketer caught stealing in ICC tournament: आयसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप चॅलेंज लीग दरम्यान चोरीच्या आरोपाखाली पापुआ न्यू गिनीच्या यष्टीरक्षकाला अटक करण्यात आली आहे. सेंट हेलियरमधील घटनेनंतर त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले जिथे त्याला दोषी ठरवण्यात आले.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 30, 2025, 01:08 PM IST
ICC स्पर्धेत चोरी करताना पकडला गेला क्रिकेटपटू, आता तीन महिने राहणार तुरुंगात; नक्की काय झालं? जाणून घ्या

Cricketer caught stealing in ICC tournament: क्रिकेट विश्वातून एक वेगळीच बातमी पुढे येत आहे. यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. एका क्रिकेटपटूला आयसीसी स्पर्धेत चोरी करताना पकडलं गेलं आहे. आता त्याला तीन महिन्यांचा तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. जर्सी येथे सुरू असलेल्या आयसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप चॅलेंज लीगदरम्यान पापुआ न्यू गिनीचा विकेटकीपर किपलिन डोरिगा चोरीच्या आरोपात अडकला आहे. सेंट हेलियर येथे झालेल्या या घटनेनंतर त्याला पोलिसांनी अटक करून कोर्टात हजर केलं. सुनावणीत त्याला दोषी ठरवण्यात आलं असून न्यायालयाने त्याला थेट तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

कोर्टाने ठोठावली शिक्षा

२५ ऑगस्टच्या सकाळी डोरिगावर चोरीचा आरोप ठेवण्यात आला. बुधवारी जर्सीच्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टात सुनावणी झाली. प्रकरण गंभीर असल्याने हे प्रकरण रॉयल कोर्टात वर्ग करण्यात आलं. त्यामुळे त्याला जामीनही मिळाला नाही. आता तो २८ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत न्यायालयीन कोठडीत राहणार आहे.

२९ वर्षीय डोरिगा हा पापुआ न्यू गिनी संघाचा वरिष्ठ खेळाडू आहे. त्याने आपल्या देशासाठी ३९ वनडे आणि ४३ टी२० सामने खेळले असून २०२१ आणि २०२४ टी२० विश्वचषकातही तो संघाचा भाग होता. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर सर्व फॉरमॅटमध्ये मिळून हजाराहून अधिक धावा आहेत. नुकत्याच खेळल्या गेलेल्या डेनमार्कविरुद्धच्या सामन्यात त्याने ८४ चेंडूत ६८ धावा केल्या होत्या, तर कुवेतविरुद्धच्या सामन्यात तो १२ धावांवर बाद झाला होता. मात्र दोन्ही सामन्यांत पापुआ न्यू गिनीला पराभवाचा सामना करावा लागला.

क्रिकेट बोर्डचा पल्ला झटकला

या घटनेनंतर क्रिकेट पापुआ न्यू गिनी (Cricket PNG) बोर्डाने अधिकृत प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी स्पष्ट केलं की हा खेळाडूचा वैयक्तिक गोष्ट असून संघाच्या कामगिरीवर त्याचा परिणाम होणार नाही. बोर्डाचं लक्ष फक्त संघाला पुढे नेण्यावर आहे आणि मैदानाबाहेरचे वाद संघाच्या बांधिलकीवर परिणाम करू देणार नाही, असंही त्यांनी म्हटलं.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
ICCstealingpapua new guinea

इतर बातम्या

"लाज वाटायला हवी..." IPL 'थप्पड कांड' V...

स्पोर्ट्स