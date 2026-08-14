/रेकॉर्डिंग सुरु असताना आर अश्विनच्या घरी आले पोलिस, नक्की झाले काय? खेळाडूने उघड केले संपूर्ण सत्य

R Ashwin News : भारताचा माजी ऑफ-स्पिनर रविचंद्रन अश्विनने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला अलविदा केल्यानंतर सोशल मिडियावर आणि युट्यूबवर तो सक्रिय पाहायला मिळतो. जेव्हापासून त्याने क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली तेव्हापासून त्याने अनेक सामन्यांबद्दल मत व्यक्त केली आणि अनेक वादग्रस्त वक्तव्यामुळे त्याचबरोबर भारतीय मॅनेजमेंटवर देखील त्याने प्रश्न उपस्थित केले होते. आता जेव्हा युट्यूबची रेकॉर्डिंग करत असताना अचानक रविचंद्रन अश्विनच्या घरी पोलिस आले आणि त्याला ती रेकॉर्डिंग मध्येच थांबवावी लागली. पण असे नक्की का झाले आर अश्विनच्या घरी पोलिस का आले नक्की प्रकरण काय यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
युट्यूबची रेकॉर्डिंग करत असताना आर अश्विन आणि पत्रकार विमल कुमार यांच्यामध्ये भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात संभाषण सुरु होते. अश्विनने सांगितले की, अनेकदा त्याच्या घरामधील सुरक्षा कर्मचारी किंवा त्याची पत्नी हे त्याला रेकॉर्डिंगच्या वेळी अनेक कॅाल करतात पण तो अनेकदा त्याकडे दुर्लक्ष करत असतो. पण अनेकदा जेव्हा त्याचा फोन सातत्याने वाजत असतो त्यावेळी तो तो फोन उचलून विचारतो आणि तेव्हा त्याला कळते की पोलीस त्याच्या घरी आले आहेत हे त्याला समजते. आता यावेळी त्याच्या घरी पोलिस आल्यानंतर त्यामागचं कारण काय हे त्याला देखील सुरुवातीला माहिती नव्हते.
हे ही वाचा
खरं तर, आर. अश्विनच्या घरी पोलिसांच्या भेटीचे कारण असे होते की, त्याने व्हिसासाठी आपला पासपोर्ट जमा केला होता. पोलीस या व्हिसाची पडताळणी करण्यासाठी आले होते आणि त्यांनी पासपोर्ट सुपूर्द केला. मात्र, नंतर विमल कुमारने रेकॉर्डिंग सुरु असतानाच माजी खेळाडूला प्रश्न केला की, "पोलीस तुमच्या घरी का आले होते?" त्याने गंमतीने असेही विचारले, "तुम्ही असे काय केले होते की पोलीस तुम्हाला अटक करायला तुमच्या घरी आले?" यावर अश्विनने आपल्या यूट्यूब व्हिडिओमध्ये उत्तर दिले.
IRST TIME IN 2 YEARS- ASHWIN’S SHOW STOPPED AFTER POLICE ARRIVED— Sam (@cricsam02) August 13, 2026
Vimal Kumar: This is the first time in two years that we had to stop recording our show because the police arrived at Ravi Ashwin’s house for verification. pic.twitter.com/UemF3Xi5dp
विमल कुमारला उत्तर देताना अश्विन म्हणाला की, माझ्या मोबाईलवर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा तीन-चार वेळा कॅाल आला आणि मला ते एवढ्या वेळा कॅाल करत नाहीत. त्यानंतर माझ्या पत्नीने देखील मला कॅाल केला मी फोन उचलून विचारलं, 'काय झालं?' तो म्हणाला, 'पोलीस दारात आले आहेत.' खरं तर, मी व्हिसासाठी माझा पासपोर्ट दिला होता, म्हणून ते तो परत घेऊन आले." त्यावर विमल कुमारने प्रश्न विचारला, "तुम्ही एक स्टार आहात आणि ही पोलीस पडताळणी वगैरे आमच्यासाठी आहे. ते सगळं फक्त तुमचं नाव पाहूनच करत असतील." अश्विनने यावर मोठ्या विनम्रतेने उत्तर दिले की, त्याला सामान्य जीवन जगायला आवडते.