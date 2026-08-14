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रेकॉर्डिंग सुरु असताना आर अश्विनच्या घरी आले पोलिस, नक्की झाले काय? खेळाडूने उघड केले संपूर्ण सत्य

आता जेव्हा युट्यूबची रेकॉर्डिंग करत असताना अचानक रविचंद्रन अश्विनच्या घरी पोलिस आले आणि त्याला ती रेकॉर्डिंग मध्येच थांबवावी लागली. पण असे नक्की का झाले आर अश्विनच्या घरी पोलिस का आले नक्की प्रकरण काय यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 14, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 05:28 PM IST
रेकॉर्डिंग सुरु असताना आर अश्विनच्या घरी आले पोलिस, नक्की झाले काय? खेळाडूने उघड केले संपूर्ण सत्य
Image Credit: रेकॉर्डिंग सुरु असताना आर अश्विनच्या घरी आले पोलिस, नक्की झाले काय? (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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