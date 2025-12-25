English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Vaibhav Sooryavanshi: 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये त्याच्या मोठ्या दमदार खेळीने भारतीय क्रिकेटमध्ये खळबळ उडवून दिली आहे. शशी थरूर यांनी त्याची तुलना सचिन तेंडुलकरशी केली आहे आणि  निवडकर्त्यांना विचारला थेट प्रश्न विचारला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 25, 2025, 02:35 PM IST
Vaibhav Suryavanshi: शशी थरूरांनी केली वैभव सूर्यवंशीची सचिनसोबत तुलना! वक्तव्यामुळे खळबळ; निवडकर्त्यांना विचारला थेट प्रश्न

Shashi Tharoor on Vaibhav Sooryavanshi: भारतीय क्रिकेटमध्ये पुन्हा एकदा एका खळबळ माजवली आहे. काही अल्पवयीन खेळाडूने स्वतःविषयी प्रचंड चर्चा निर्माण करायला भाग पाडलं आहे. गेल्या काही काळापासून वैभव सूर्यवंशी हे नाव खूप कौतुक मिळवत आहे. त्याची खूप चर्चा आहे कारण तो असा खेळ दाखवत आहे की त्याची दखल घेणे भाग पाडत आहे. बिहारचा अवघा 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी याने विजय हजारे ट्रॉफीत केलेल्या ऐतिहासिक खेळीमुळे संपूर्ण क्रिकेट विश्वाचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतले आहे. या कामगिरीनंतर काँग्रेस खासदार आणि क्रिकेटप्रेमी शशी थरूर यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेमुळे मोठा वाद आणि उत्सुकता निर्माण झाली आहे. थरूर यांनी थेट वैभवची तुलना सचिन तेंडुलकरांशी करत निवडकर्त्यांनाच सवाल केला आहे.

14 व्या वर्षी इतिहास रचणारी खेळी

विजय हजारे ट्रॉफीतील पहिल्याच सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध अवघ्या 84 चेंडूंमध्ये 190 धावांची तुफानी खेळी केली. या अविश्वसनीय इनिंगच्या जोरावर बिहारने 6 गडी गमावत 574 धावा फटकावल्या, जो विजय हजारे ट्रॉफी आणि लिस्ट-ए क्रिकेटमधील आतापर्यंतचा सर्वोच्च संघ स्कोअर ठरला.

टीकांना दिले सडेतोड उत्तर

ही खेळी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा काही दिवसांपूर्वी अंडर-19 आशिया कप फायनलमधील अपयशानंतर वैभवच्या मानसिक ताकदीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. मात्र या सामन्यात त्याने जबरदस्त टायमिंग, अफाट ताकद आणि परिस्थितीची उत्तम जाण दाखवत आपण वयाच्या कितीतरी पुढचे क्रिकेट खेळतो, हे सिद्ध करून दाखवले.

शशी थरूर यांचे खळबळजनक वक्तव्य

वैभवच्या या ऐतिहासिक खेळीने शशी थरूरही भारावून गेले. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ (माजी ट्विटर) वर त्यांनी लिहिले, “मागच्या वेळी जेव्हा एखाद्या 14 वर्षांच्या मुलाने अशी विलक्षण आणि असामान्य प्रतिभा दाखवली होती, तेव्हा तो सचिन तेंडुलकर होता. निवडकर्ते नेमकं कशाची वाट पाहत आहेत?” या विधानानंतर क्रिकेट वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

आकाश चोप्रांचीही सहमती

माजी भारतीय सलामीवीर आकाश चोप्रा यांनीही वैभवची ही खेळी ‘असाधारण’ असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, जर वैभवने अशीच कामगिरी इंडियन प्रीमियर लीगमध्येही केली, तर भारतीय संघात त्याला संधी मिळणे थांबवणे निवडकर्त्यांसाठी कठीण ठरेल.

IPL आणि पुढचा प्रवास

राजस्थान रॉयल्सने रिटेन केलेल्या वैभव सूर्यवंशीसाठी येणारा IPL हंगाम अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. मोठ्या व्यासपीठावरही तो असाच निर्भय खेळ दाखवतो का, की त्याला शिकण्याच्या प्रक्रियेतून जावे लागते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र एवढे नक्की, की वैभव सूर्यवंशीने भारतीय क्रिकेटला एक नवा सुपरस्टार मिळण्याची चाहूल दिली आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

