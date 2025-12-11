MS Dhoni साठी 'ही' अभिनेत्री कपडे काढण्यासाठी होती तयार, ड्रेसिंग रूममध्ये करणार डान्स पण....

Cricket News : हॉकी हा भारताचा राष्ट्रीय खेळ असला तरी देशात क्रिकेट हा सर्वात प्रसिद्ध आणि जास्त बघितला जाणारा खेळ आहे. नुकताच रांचीमध्ये वनडे सामना खेळवला गेला आणि या दरम्यान विराट कोहलीचा एक फॅन सुरक्षा व्यवस्था भेदून त्याला भेटण्यासाठी मैदानात पोहोचला. यावरून फॅन्समध्ये त्यांच्या आवडत्या क्रिकेटरबाबत किती क्रेज आहे हे कळून येत. मात्र आम्ही तुम्हाला याहून सुद्धा मोठा किस्सा सांगणार आहोत यात बॉलिवूड अभिनेत्रीने महेंद्रसिंग धोनी आणि त्याच्या टीमसाठी कपडे काढून स्टेडियममध्ये फिरण्याबद्दलही बोलले होते.
महेंद्र सिंह धोनीच्या नेतृत्वात टीम इंडियाने 2011 चा वर्ल्ड कप जिंकला होता. इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये धोनीचे फॅन्स त्यांना थाला म्हणून संबोधतात आणि त्यांना पूजतात. तर काही फॅन्स त्यांचे मोठे कट आउट्स लावून त्याला दूध अर्पण करतात. भारत - पाकिस्तान सामना असेल तेव्हा फॅन्स होम हवन करतात. तर या फॅन्समध्ये एक अभिनेत्री अशी होती जिने भारताने वर्ल्ड कप जिंकला तर स्वतःचे सर्व कपडे काढण्याचे वचन तिने दिले होते.
बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये काम केलेल्या पूनम पांडेने वर्ष 2011 मध्ये वर्ल्ड कप दरम्यान एक अजब वचन दिले होते. मोहालीमध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात होणाऱ्या सेमी फायनल सामन्यापूर्वी तिने एक धक्कादायक वचन दिले होते. ती म्हणाली होती की जर भारताने अंतिम सामना जिंकला आणि ट्रॉफी जिंकली तर ती हजारो लोकांसमोर कपडे उतरवेल. तसेच जर भारतीय क्रिकेट बोर्डाने परवानगी दिली तर तो खेळाडूंच्या ड्रेसिंग रूममध्येही असेच करण्यास तयार आहे, असे तिने सांगितले होते.
भारताने वर्ल्ड कप जिंकला मात्र असं काही झालं नाही कारण बीसीसीआयने बॉलिवूड अभिनेत्रीला असे विचित्र प्रकार करण्याची परवानगी दिली नाही.
नुकत्याच रांचीमध्ये झालेल्या वनडे सामन्यात काय घडले?
उत्तर: रांचीमध्ये झालेल्या वनडे सामन्यात विराट कोहलीचा एक फॅन सुरक्षा व्यवस्था भेदून त्याला भेटण्यासाठी मैदानात पोहोचला, ज्यामुळे फॅन्समध्ये क्रिकेटरबाबतची क्रेज दिसून आली.
भारताचा राष्ट्रीय खेळ कोणता आहे?
उत्तर: भारताचा राष्ट्रीय खेळ हॉकी आहे, तरीही देशात क्रिकेट हा सर्वात प्रसिद्ध आणि जास्त बघितला जाणारा खेळ आहे.
महेंद्र सिंह धोनीला फॅन्स काय म्हणून संबोधतात?
उत्तर: इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये धोनीचे फॅन्स त्यांना 'थाला' म्हणून संबोधतात आणि त्यांना पूजतात. काही फॅन्स त्यांचे मोठे कटआउट्स लावून दूध अर्पण करतात.