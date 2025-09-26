English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
कुस्ती पाठोपाठ ऑलिम्पिक संघटनेतंही राजकीय साठमारी, भाजप क्रीडा आघाडी अजित पवारांना आव्हान देणार?

पुण्यातील महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेच्या कार्यालयाबाहेर भाजपच्या क्रीडा आघाडीने सुरू केलेलं हे आंदोलन आता थांबलं असलं तरी भाजपचे हे राजकीय पैलवान आता ऑलिम्पिक इलेक्शनचं मैदान मारण्यासाठी दंड थोपटून उभे ठाकले आहेत.  

पूजा पवार | Updated: Sep 26, 2025, 09:07 PM IST
कुस्ती पाठोपाठ ऑलिम्पिक संघटनेतंही राजकीय साठमारी, भाजप क्रीडा आघाडी अजित पवारांना आव्हान देणार?
चंद्रकांत फुंदे, (प्रतिनिधी) पुणे : महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेच्या इलेक्शनमध्ये आता खरी रंगत येणार आहे. कारण ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष अजित पवार यांनीच आता भाजपच्या क्रीडा आघाडीला पँनल उभारण्यासाठी उपरोधात्मक शुभेच्छा दिल्यात. त्यामुळे ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या इलेक्शनमध्ये पहिल्यांदाच अजित पवार विरूद्ध भाजपची क्रीडा आघाडी असा उभा सामना रंगण्याची चिन्ह दिसू लागली आहेत. 

पुण्यातील महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेच्या कार्यालयाबाहेर भाजपच्या क्रीडा आघाडीने सुरू केलेलं हे आंदोलन आता थांबलं असलं तरी भाजपचे हे राजकीय पैलवान आता ऑलिम्पिक इलेक्शनचं मैदान मारण्यासाठी दंड थोपटून उभे ठाकले आहेत. भाजप क्रीडा आघाडीच्या या आक्रमक पविञ्याला ऑलिम्पिक संघाचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी खास त्यांच्या स्टाईलीत शुभेच्छा दिल्या आहेत. 

खरंतर राज्यातल्या प्रमुख क्रीडा संघटनांवर आजवर पवार काका- पुतण्याचेच वर्चस्व राहिलंय. पण राज्यात पुन्हा जसं भाजपचं सरकार आलं तसं भाजपने सर्वात पहिले कुस्तीगीर परिषदेत उभी फूट पाडून महाराष्ट्र कुस्ती संघ स्थापन करून त्याला ब्रिजेश सिंह यांच्यामार्फत राष्ट्रीय कुस्ती महासंघाची मान्यताही मिळवली. पण महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटना त्याला मान्यता देत नव्हती. म्हणूनच माजी खासदार रामदास तडस यांच्या नेतृत्वात धरणे आंदोलन सुरू झालं आणि थेट राज्य ऑलिम्पिक संघटनेचे महासचिव नामदेव शिरगावकर यांच्या मनमानी तसंच भ्रष्ट कारभाराला टार्गेट करत थेट अजित पवारांनाच जबाबदार धरलं गेलं.

दरम्यान, पवार गटाच्या कुस्तीगीर परिषदेचे पदाधिकारी काका पवार आणि अमोल बुचडे यांनी खेळात सुरू असलेल्या राजकीय कुरघोड्यांबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, भाजप क्रीडा आघाडीने तीन दिवस आंदोलन करताच महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेनं मान्यता रद्द केलेल्या सर्व संघटनांसह आणखी 9 क्रीडा संघटनाना मतदानाचा अधिकार पुन्हा बहाल केला. पण तरिही ऑलिम्पिक इलेक्शन बिनविरोधच होणार, असा दावा उपाध्यक्ष संजय शेटे यांनी केला आहे. 

येत्या नोव्हेबर महिन्यात महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन साठी मतदान होत असून त्यासाठी 31 क्रीडा संघटनांना प्रत्येकी 2 में देण्याचा अधिकार असणार आहे. त्यामुळे भाजप क्रीडा आघाडी खरचं अजित पवार यांच्याविरोधात पँनल टाकून कुस्ती प्रमाणेच ऑलिम्पिक संघटनेवरही वर्चस्व मिळवतात का हेच पाहायचंय?

FAQ : 

महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेच्या निवडणुकीत सध्या काय मुख्य मुद्दा आहे?
उत्तर: निवडणुकीत आता अजित पवार (अध्यक्ष) विरुद्ध भाजप क्रीडा आघाडी असा थेट सामना रंगण्याची शक्यता आहे. अजित पवार यांनी भाजप क्रीडा आघाडीला पॅनल उभारण्यासाठी उपरोधात्मक शुभेच्छा दिल्या असल्याने ही रंगत वाढली आहे. हे पहिल्यांदाच असा उभा सामना होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

भाजप क्रीडा आघाडीने काय आंदोलन केले आणि त्याचे कारण काय होते?
उत्तर: पुण्यातील महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेच्या कार्यालयाबाहेर भाजप क्रीडा आघाडीने धरणे आंदोलन केले. हे आंदोलन माजी खासदार रामदास तडस यांच्या नेतृत्वात सुरू झाले होते. कारण महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेने भाजपने स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र कुस्ती संघाला मान्यता दिली नव्हती, तसेच महासचिव नामदेव शिरगावकर यांच्या मनमानी आणि भ्रष्ट कारभाराला विरोध होता.

राज्यातील क्रीडा संघटनांवर पवार कुटुंबाचे वर्चस्व कसे राहिले आहे?
उत्तर: राज्यातील प्रमुख क्रीडा संघटनांवर आजवर शरद पवार आणि अजित पवार यांचे वर्चस्व राहिले आहे. भाजप सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी कुस्तीगीर परिषदेत फूट पाडून महाराष्ट्र कुस्ती संघ स्थापन केला आणि ब्रिजेश सिंह यांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय कुस्ती महासंघाची मान्यता मिळवली. आता ऑलिम्पिक संघटनेवरही असाच प्रयत्न सुरू आहे.

