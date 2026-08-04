/भारत विरुद्ध श्रीलंका कसोटी सामन्याआधी होणार महत्वाचा सराव सामना, वाचा कधी आणि कुठे पाहता येणार मॅच

भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये कसोटी सामना सुरु व्हायला काही दिवस अजूनही शिल्लक आहेत. टीम इंडियासाठी ही मालिका महत्वाची आहे, भारताला वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप फायनलच्या शर्यतीमध्ये टिकून राहण्यासाठी भारताच्या संघासाठी ही मालिका महत्वाची आहे. पण त्याआधी भारताच्या संघाने श्रीलंकेविरुद्ध होणाऱ्या या महत्वाच्या मालिकेआधी टीम इंडियाचा एक सामना होणार आहे, यामध्ये भारताच्या संघाची प्लेइंग 11 मध्ये कोणत्या खेळाडूंचा समावेश होणार हे ठरवले जाऊ शकते. आता भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये मालिकेचा पहिला सामना हा 15 ऑगस्ट रोजी होणार आहे त्याआधी श्रीलंकेत भारताचा सराव सामना होणार आहे, हा सामना टीम इंडियाचा कधी आणि किती वाजता होणार यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारताचा संघ हा श्रीलंकेमध्ये दाखल झाला आहे त्यामुळे भारतीय खेळाडूंना श्रीलंकेच्या वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी हा सराव सामना एक चांगली संधी असेल. सराव सामना बीसीसीआयने सुरुवातीला चार दिवसांचा सामन्याचे आयोजन केले होते त्यानंतर हा सामना तीन दिवसांपर्यत खेळवण्याचा निर्णय घेतला. हा सराव सामना भारताचा 7 ऑगस्ट रोजी खेळवला जाणार आहे तर या सामना 9 ऑगस्ट रोजी संपेल. या काळामध्ये भारताच्या संघाला तयारी करण्याची शेवटची संधी असणार आहे. त्याचबरोबर कोच, कर्णधार आणि संघाला प्लेइंग 11 ची चाचणी करण्याची संधी असणार आहे.
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भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये सराव सामना हा लाल चेंडूने खेळवला जाणार आहे. दोन्ही देशांमधील वेळेतील कमी फरकामुळे, भारतीय प्रेक्षकांना सामना पाहण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. सराव सामन्याच्या वेळेबद्दल सांगायचे झाले तर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी हा सामना 10.00 वाजता सुरु होणार आहे तर हवामान स्वच्छ असल्यास दररोज 90 ओव्हरचा खेळ होणार आहे. सामना संध्याकाळी 5.00 वाजेपर्यत खेळवला जाणार आहे. जरी या सामन्याची आकडेवारी खेळाडूंच्या अधिकृत नोंदींमध्ये समाविष्ट केली जाणार नसली तरी, हा सराव सामना भारतीय संघासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल.
सराव सामन्याच्या लाईव्ह स्ट्रिमिंग किंवा टेलिव्हिजनवरील थेट प्रक्षेपणाबद्दल जर तुम्हाला प्रश्न असेल तर या सराव सामन्याच्या कोणीही राइट्स अजूनपर्यत घेतलेले नाही. त्यामुळे हा सामना चाहत्यांना पाहता येणार नाही.
शुभमन गिल (कर्णधार), केएल राहुल (उपकर्णधार), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैण, आकिब नबी