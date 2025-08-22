English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
बीसीसीआय सिलेक्शन कमिटीमध्ये होणार बदल, 'या' माजी क्रिकेटरला मिळणार मोठी जबाबदारी

बीसीसीआयच्या सिलेक्शन कमिटीमध्ये दोन रिक्त जागा भरल्या जाणार असून यात एका माजी क्रिकेटरला संधी मिळण्याची शक्यता आहे.   

पूजा पवार | Updated: Aug 22, 2025, 06:25 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

BCCI Selection Committe : बीसीसीआयची सिलेक्शन कमिटीमध्ये आता लवकरच काही बदल केले जाणार आहेत. काही सदस्य हे कमिटीमध्ये कायम राहतील तर काही सदस्य बदलणार आहेत. दरम्यान, टीम इंडियाचा माजी क्रिकेटपटू प्रज्ञान ओझा (Pragyan Ojha) यांना या समितीमध्ये मोठी आणि महत्त्वाची जबाबदारी मिळणार असल्याची बातमी आहे. मात्र अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नसली तरी शुक्रवारपासून बीसीसीआयने (BCCI) सिलेक्शन कमिटीसाठी निश्चितपणे अर्ज मागवले आहेत.

सध्या बीसीसीआयच्या पुरुष संघ सिलेक्शन कमिटीचे अध्यक्ष हे अजित आगरकर आहेत, पण भविष्यात त्यांच्या संघात बदल होऊ शकतो. अजित आगरकरांचा संघात दोन सदस्य बदलतील. बीसीसीआयने या रिक्त जागांसाठी अर्ज केलं असून याची शेवटची तारीख 10 सप्टेंबर निश्चित करण्यात आलेली आहे.  म्हणजेच यासाठी अजून काही वेळ शिल्लक आहे. बीसीसीआयने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही की भरण्यात येणारी दोन्ही पदे कोणत्या झोनचे प्रतिनिधित्व करतील, परंतु क्रिकबझने खुलासा केला आहे की नवीन सदस्य दक्षिण आणि मध्य झोनमधून असतील.

प्रज्ञान ओझाला मिळू शकते संधी : 

मिळालेल्या माहितीनुसार दक्षिण विभागाच्या के एस शरत यांचा कार्यकाळ पूर्ण होतोय. त्यांच्या जागी प्रज्ञान ओझा यांची नियुक्ती होईल अशी माहिती मिळतेय. पण त्यांच्या नावावर अधिकृतपणे शिक्कामोर्तब झालेली नाही. क्रिकबजच्या माहितीनुसार पश्चिम आणि उत्तर विभागातील अजित आगरकर आणि अजय रात्रा यांचे करार वाढविण्यात येत आहेत. याचा अर्थ असा की हे दोघेही निवड समितीमध्ये कायम राहतील.

प्रज्ञान ओझाचं क्रिकेट करिअर : 

प्रज्ञान ओझा हा भारताचा माजी स्टार गोलंदाज आहे. प्रज्ञान ओझाने 24 टेस्टमध्ये 24 विकेट, 18 वनडेमध्ये 21 विकेट तर टी 20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 10 विकेट काढली आहेत. वर्ष 2008 मध्ये वनडे सामन्याने आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीला सुरुवात करणाऱ्या प्रज्ञानने 2013 मध्ये शेवटचा कसोटी सामना खेळला. 21 फेब्रुवारी 2021 मध्ये प्रज्ञान ओझाने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. 

FAQ : 

सिलेक्शन कमिटीच्या रिक्त जागांसाठी अर्ज मागवण्याची अंतिम तारीख कोणती आहे?

बीसीसीआयने सिलेक्शन कमिटीच्या रिक्त जागांसाठी अर्ज मागवले असून, अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 10 सप्टेंबर 2025 आहे

सिलेक्शन कमिटीमध्ये कोणते सदस्य कायम राहणार आहेत?

अजित आगरकर (पश्चिम झोन) आणि अजय रात्रा (उत्तर झोन) यांचे करार वाढवले जाणार असून, ते सिलेक्शन कमिटीमध्ये कायम राहतील.

नवीन सिलेक्शन कमिटी सदस्य कोणत्या झोनमधून निवडले जाणार आहेत?

नवीन सदस्य दक्षिण आणि मध्य झोनमधून निवडले जाण्याची शक्यता आहे, परंतु याबाबत बीसीसीआयने अद्याप स्पष्ट माहिती दिलेली नाही.

