English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • भारताच्या पराभवासाठी जबाबदार ठरला हा खेळाडू, एक चूक संघाला पडली भारी

भारताच्या पराभवासाठी जबाबदार ठरला 'हा' खेळाडू, एक चूक संघाला पडली भारी

IND VS NZ 2nd ODI : भारताने न्यूझीलंडला विजयासाठी 285 धावांचं टार्गेट दिलं होतं. हे टार्गेट न्यूझीलंडने 7 विकेट राखून पूर्ण केलं. टीम इंडियाच्या या पराभवाला संघातील एक खेळाडू कारणीभूत ठरल्याचं बोललं जातंय.   

पूजा पवार | Updated: Jan 14, 2026, 11:16 PM IST
भारताच्या पराभवासाठी जबाबदार ठरला 'हा' खेळाडू, एक चूक संघाला पडली भारी
Photo Credit - Social Media

IND VS NZ 2nd ODI : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (India VS New Zealand) यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवली जात असून यातील दुसरा सामना हा 14 जानेवारी रोजी राजकोटमध्ये खेळवण्यात आला. या सामन्यात टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी करून 7 विकेट गमावून 284 धावा केल्या. तसेच न्यूझीलंडला विजयासाठी 285 धावांचं टार्गेट दिलं होतं. हे टार्गेट न्यूझीलंडने 7 विकेट राखून पूर्ण केलं. यामुळे आता न्यूझीलंडने सीरिजमध्ये 1-1 अशी बरोबरी साधली असून आता रविवारी होणारा वनडे सामना सीरिज विजयासाठी दोन्ही संघां करता महत्वाचा असणार आहे. टीम इंडियाच्या (Team India) या पराभवाला संघातील एक खेळाडू कारणीभूत ठरल्याचं बोललं जातंय, कारण त्याच्या एका चुकीमुळे या सामन्यात न्यूझीलंडच्या फलंदाजाला जीवदान मिळालं आणि त्यानेच पुढे भारताविरुद्ध नाबाद शतक ठोकलं आणि सामना जिंकवून दिला. 

Add Zee News as a Preferred Source

राजकोटच्या स्टेडियमवर बुधवारी भारत विरुद्ध न्यूझीलंड वनडे सिरीजमधील दुसऱ्या सामन्याचा टॉस हा न्यूझीलंडने जिंकला आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजी निवडली. यावेळी टीम इंडियाकडून फलंदाजी करताना केएल राहुलने शतक ठोकलं. त्याने 92 बॉलमध्ये नाबाद 112 धावा केल्या आणि आंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेटमधील आठवं शतक ठोकलं. तर शुभमन गिलने 56, रोहित शर्माने 24, विराट कोहलीने 23, रवींद्र जडेजाने 27, नितीश कुमार रेड्डीने 20 धावा केल्या. टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी करून 7 विकेट गमावून 284 धावा केल्या. तसेच न्यूझीलंडला विजयासाठी 285 धावांचं टार्गेट दिलं होतं. 

न्यूझीलंडला विजयासाठी 285 धावांचं टार्गेट मिळाल्यावर त्यांच्या फलंदाजांनी मैदानात दमदार कामगिरी केली. न्यूझीलंडची सुरुवात काहीशी खराब झाली कारण त्यांचे सलामीवीर फलंदाज देवोन कॉनवेने 16, हेनरी निकोलसने 10 धावा केल्या. मात्र त्यानंतर विल यंगने 87 धावांची खेळी केली. त्यानंतर डॅरिल मिशेलने मैदानात वादळ आणलं. त्याने 117 बॉलमध्ये 11 चौकार आणि 2 षटकार ठोकून 131 धावांची खेळी केली. दरम्यान फॉर्मात असलेल्या डॅरिल मिशेलला बाद करण्याची नामी संधी टीम इंडियाकडे चालून आली होती. मात्र गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णाच्या एका चुकीमुळे ही संधी हुकली. 

हेही वाचा : केएल राहुलने न्यूझीलंड विरुद्ध ठोकलं शतक, MS Dhoni चा 'हा' रेकॉर्ड केला उध्वस्त

नेमकं काय झालं?

285 धावांच्या टार्गेटचा पाठलाग करणाऱ्या न्यूझीलंडने 35 ओव्हरमध्ये फक्त दोन विकेट गमावत 200 धावांच्या जवळ पोहोचले. डॅरिल मिशेल आणि विल यंग यांनी आधीच शतकी भागीदारी केली होती. दोन्ही फलंदाज अर्धशतकांपर्यंत वेगाने धावत होते आणि विजयाच्या मार्गावर होते. भारत विकेटच्या शोधात होता. त्यावेळी प्रसिद्ध कृष्णाने एक चूक केली. इनिंगच्या 36 व्या ओव्हरच्या चौथ्या बॉलवर प्रसिद्धने एक सोपा कॅच सोडला. तो कॅच डॅरिल मिशेलचा होता. कुलदीप यादवच्या चौथ्या बॉलवर मिशेलने मोठा शॉट मारण्याचा प्रयत्न केला, पण बॉल हवेत गेला. धावत असताना, प्रसिद्धच्या हातातून बॉल निसटला. त्यावेळी मिशेल 83 धावांवर फलंदाजी करत होता. जर भारताला ही विकेट मिळाली असती तर ते सामन्यात पुनरागमन करू शकले असते, कारण मिशेलने या संधीचा पुरेपूर फायदा घेतला आणि प्रथम शतक आणि नंतर नाबाद 131 धावा करून भारताला विजय मिळवून दिला.

भारताची प्लेइंग 11 :  रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकिपर), रवींद्र जडेजा, नितीशकुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्ण

न्यूझीलंडची प्लेईंग 11 : डेव्हॉन कॉनवे, हेन्री निकोल्स, विल यंग, डॅरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकिपर), मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), झाकरी फाॅल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमिसन, जेडेन लेनोक्स

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Ind vs NZmarathi newsCricket NewsPrasidh Krishnadaryl mitchell

इतर बातम्या

शिवसेनेचे 99 नगरसेवक निवडून आले, 45 पक्ष सोडून गेले, मनसेचा...

महाराष्ट्र बातम्या