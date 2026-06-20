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एक गोलंदाज आणि एकच फील्डर... प्रसिद्ध कृष्णा - रोहित शर्माची अनोखी हॅट्रीक! IND vs AFG सामन्यात कमालीची कामगिरी

IND vs AFG : पहिल्या दोन सामन्यात भारताच्या संघाने सहज विजय मिळवला. तिसऱ्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने दमदार सुरुवात केली. या तिसऱ्या सामन्यामध्ये रोहित शर्मा आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांनी एक अनोखी हॅट्रीक घेतली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 20, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:08 PM IST
एक गोलंदाज आणि एकच फील्डर... प्रसिद्ध कृष्णा - रोहित शर्माची अनोखी हॅट्रीक! IND vs AFG सामन्यात कमालीची कामगिरी

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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एक गोलंदाज आणि एकच फील्डर... प्रसिद्ध कृष्णा - रोहित शर्माची अनोखी हॅट्रीक! IND vs A
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