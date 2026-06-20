/एक गोलंदाज आणि एकच फील्डर... प्रसिद्ध कृष्णा - रोहित शर्माची अनोखी हॅट्रीक! IND vs AFG सामन्यात कमालीची कामगिरी

IND vs AFG : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये सध्या एकदिवसीय मालिकेचा तिसरा सामना खेळवला जात आहे या मालिकेच्या पहिल्या दोन सामन्यात भारताच्या संघाने सहज विजय मिळवला. तिसऱ्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने दमदार सुरुवात केली, पहिले तीन विकेट्स अफगाणिस्तानच्या संघाने लवकर गमावले आणि टीम इंडियाने पहिल्या डावाची सुरुवात देखील दमदार केली. एकदिवसीय मालिकेच्या तिसऱ्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाचा वेगवान गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णाच्या गोलंदाजीसमोर अफगाणिस्तानचे पहिले तीन फलंदाज पूर्णपणे फेल झाले. या सामन्यात रोहित शर्मा आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांच्या जोडीने कमालीची कामगिरी केली आहे.
कधीकधी अशा गोलंदाजीच्या भागीदारीची चर्चा अनेकदा आपण करत असतो. पण आजच्या सामन्यातील खास कामगिरीवर प्रकाश टाकणे गरजेचे आहे 20 जून रोजी सुरु असलेल्या भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यातील सामन्यात अफगाणिस्तानच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या तिसऱ्या सामन्याच्या पहिल्याच डावात जुगलबंदी पाहायला मिळाली. रोहित शर्माची कॅचिंग आणि प्रसिद्ध कृष्णाची गोलंदाजी यांची सोशल मिडियावर मोठी चर्चा पाहायला मिळत आहे. आजच्या सामन्यात घडलेली ही घटना क्वचितच एकदिवसीय सामन्यामध्ये घडली असेल.
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चेन्नईच्या मैदानावर सुरु असलेल्या सामन्यात वेगवान गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णाने अफगाण संघावर कहर फोडला. पहिल्या स्पेलमध्ये त्याने पहिल्या पाच ओव्हरमध्ये त्याने फक्त 6 धावा दिल्या आणि चार विकेट्स नावावर केले. यामध्ये भारताचा अनुभवी खेळाडू रोहित शर्माचे महत्वाचे योगदान दिसले. प्रसिद्ध कृष्णाने घेतलेल्या पहिल्या तीन विकेट्समध्ये बाद झालेल्या तिन्ही फलंदाजांनी स्लिपमध्ये उभ्या असलेल्या रोहित शर्माला झेल दिले. हे एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदाच दृष्ट पाहायला मिळाले.
भारताच्या संघाने अफगाणिस्तानविरुद्ध झालेल्या युवा गोलंदाजांनी कमालीची कामगिरी केली. आजच्या सामन्यामध्ये संघाचा कर्णधार शुभमन गिल याने नाणेफेकीच्या वेळी घोषणा केली आणि संघात तीन बदल करण्यात आले. आजच्या सामन्यामध्ये अर्शदीप सिंह याला संघामध्ये स्थान देण्यात आले नाही त्याचबरोबर अफगाणिस्तानविरुद्ध पहिल्या सामन्यात पदार्पण करणारा हर्ष दुबेला देखील आज पुन्हा प्लेइंग 11 मध्ये स्थान देण्यात आले आहे.
Identical setups, identical results— BCCI (@BCCI) June 20, 2026
Prasidh Krishna Rohit Sharma
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