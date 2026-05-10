/पंजाब किंग्ससाठी प्रीती झिंटाची गुरुद्वारात प्रार्थना; PBKSचा दुष्काळ संपणार? अभिनेत्रीचा VIDEO व्हायरल

Preity Zinta News : पंजाब किंग्सच्या संघाने या सिझनमध्ये सुरुवातीच्या सामन्यामध्ये दमदार कामगिरी केली, पण त्यानंतर मागील तीन सामन्यांमध्ये पंजाबच्या संघाने सलग तीन सामन्यामध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. मागील तीन सामन्यामध्ये पराभव झाल्यानंतर आता पंजाबच्या संघाचे फक्त तीन सामने शिल्लक आहेत, हे तीन सामने जिंकणे संघासाठी अनिवार्य आहेत. मागील पराभवांमुळे संघाचे पहिले गुणतालिकेचे स्थान देखील गमावले आहे. मागील काही सामन्यांमध्ये संघाची खराब फिल्डिंग आणि फलंदाजीमुळे संघाला सामने गमावावे लागले. आता संघाची मालकीण आणि अभिनेत्री प्रिती झिंटा हिचा आगामी सामन्याआधी एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे.
पंजाब किंग्जची मालकीण प्रिती झिंटा हिने रविवारी 10 मे रोजी श्री हरमंदिर साहिब येथे सेवा अर्पण केली. तिने तिचा संघ पंजाब किंग्जच्या यशासाठी आज सेवा अर्पण केली. प्रिती झिंटा हिने पारंपरिक पिवळ्या रंगाचा पोशाख परिधान केला होता आणि डोके झाकून अमृतसरमधील या पवित्र स्थळी पोहोचली होती. यावेळी तिने पत्रकार परिषदेमध्ये देखील तिच्या भावना व्यक्त केल्या. प्रीती झिंटाने गोल्डन टेम्पलमध्ये भक्तांकडून केल्या जाणाऱ्या पारंपरिक सेवाकार्यात भाग घेतला.
WATCH | Punjab | Actor and the owner of IPL team Punjab Kings, Preity Zinta, offered prayers and performed sewa at Sri Darbar Sahib, the Golden Temple in Amritsar— ANI (ANI) May 9, 2026
She says, "We wish we win all the matches, but it is upon the divine favour and the players' efforts..." (09.05) pic.twitter.com/5Q8eRB1UQJ
पत्रकार परिषदेमध्ये मध्ये बोलताना प्रिती झिंटा म्हणाली की, बाबाजींनी मला बोलावल्यामुळेच मी आले आहे. पंजाब किंग्जच्या संघाने या सिझनमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे त्यामुळे मला आशा आहे की संघ उर्वरित सामने जिंकेल. कारण आम्हाला क्रिकेट चाहत्यांचे खुप प्रेम मिळत आहे. आयपीएल 2026 मध्ये पहिल्या सहा सामन्यांमध्ये विजय मिळवून पंजाब किंग्जच्या संघाने चांगली सुरुवात केली होती. त्यानंतर संघ गुणतालिकेमध्ये बरेच दिवस अव्वल स्थानावर होता. संघाचा एक सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला होता. तर मागील तीन सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे.
गुणतालिकेमध्ये संघ सध्या तिसऱ्या स्थानावर आहे, संघाचे 11 सामने झाले आहेत तर तीन सामने संघाचे शिल्लक आहेत. त्यामुळे संघाला जर प्लेऑफमध्ये टॅाप 2 मध्ये जागा मिळवायची असल्यास संघाला सर्व सामने जिंकावे लागणार आहेत. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली संघाने चांगली कामगिरी केली आहे पण मागील काही सामन्यामध्ये निराशा हाती लागली आहे.