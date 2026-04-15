धन्यवाद सलमान... Preity Zinta ने मानले Salman Khan चे आभार! मजेदार पोस्टवर केला गंमतीदार रिप्लाय

Salman Khan and Preity Zinta's juggle on social media : मागील दोन सिझनमध्ये आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्सच्या संघाने दमदार कामगिरी केली आहे. पंजाब किंग्सच्या संघाने श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली दोन सिझनमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. आयपीएल 2025 मध्ये पंजाब किंग्सच्या संघाने फायनलमध्ये प्रवेश केला होता पण संघाला ट्रॅाफी जिंकता आली नाही. तर या सिझनमध्ये देखील आतापर्यत झालेल्या सर्व सामन्यामध्ये पंजाब किंग्सच्या संघाने चांगली कामगिरी केली आहे आणि सर्व सामन्यामध्ये विजय मिळवला आहे. आता पंजाब किंग्सच्या कामगिरीनंतर बॅालिवूडचा स्टार सलमान खान याने सोशल मिडियावर एक पोस्ट पंजाब किंग्सची मालकिण प्रीती झिंटा हिच्यासाठी सोशल मिडियावर ट्विट केले होते. यामध्ये त्याने अभिनेत्रीची खिल्ली उडवली होती.
सलमान खान याने सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली होती यामध्ये त्याने लिहीले होते की " खुप छान झिंटा, अभिनंदन झिंटा, संघ खुप चांगली कामगिरी करत आहे असे त्याने त्याच्या पोस्टमध्ये लिहीले आहे.
सोशल मिडियावर सलमान खान याने प्रीति झिंटा हिच्यासाठी पोस्ट केल्यानंतर तिने आता त्या पोस्टला सोशल मिडियावर प्रतिक्रिया देखील दिली आहे. बॅालिवूडची अभिनेत्री आणि पंजाब किंग्सची मालकिण प्रीति झिंटा हिने सोशल मिडियावर लिहीले आहे की, धन्यवाद सलमान, सर्व श्रेय हे कर्णधार, कोच आणि संघाला जाते त्याचबरोबर तुला देखील काही श्रेय विजयाचे जाते. खुप प्रेम आणि आता सामना पाहण्यासाठी ये. असे तिने सोशल मिडियावर रिप्लाय करताना लिहीले आहे.
Thank you Salman All credit to Captain, Coach & the team and some to you too Love u loads ! Now pls come for a game… @ShreyasIyer15 Ting pic.twitter.com/NCuCSP2vnQ
— Preity G Zinta (@realpreityzinta) April 14, 2026
पंजाब किंग्सच्या संघाची आयपीएल 2026 मधील कामगिरीवर नजर टाकली तर संघाने आतापर्यत 4 सामने खेळले आहेत. या 4 सामन्यांपैकी संघाने 3 सामन्यामध्ये विजय मिळवून सध्या संघ गुणतालिकेमध्ये दुसऱ्या स्थानावर आहे. संघाचा एक सामना पावसामुळे रद्द करण्याच आला होता. संघाने आतापर्यत या स्पर्धेमध्ये एकही सामना गमावलेला नाही. आतापर्यत श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली संघाने चांगली कामगिरी केली आहे. पंजाब किंग्सचे सलामीवीर फलंदाज प्रियांश आर्या आणि प्रभसिमरन सिंह यांनी चांगली कामगिरी संघासाठी आतापर्यत केली आहे.