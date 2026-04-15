पंजाब किंग्सच्या संघाने आतापर्यत मागील दोन सिझनमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. पीबीकेएसच्या संघाने सामना जिंकल्यानंतर सलमान खानने सोशल मिडियावर एक मजेशीर पोस्ट केली होती त्यानंतर आता त्याला प्रीती झिंटाने रिप्लाय केला आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 15, 2026, 02:34 PM IST
धन्यवाद सलमान... Preity Zinta ने मानले Salman Khan चे आभार! मजेदार पोस्टवर केला गंमतीदार रिप्लाय

Salman Khan and Preity Zinta's juggle on social media : मागील दोन सिझनमध्ये आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्सच्या संघाने दमदार कामगिरी केली आहे. पंजाब किंग्सच्या संघाने श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली दोन सिझनमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. आयपीएल 2025 मध्ये पंजाब किंग्सच्या संघाने फायनलमध्ये प्रवेश केला होता पण संघाला ट्रॅाफी जिंकता आली नाही. तर या सिझनमध्ये देखील आतापर्यत झालेल्या सर्व सामन्यामध्ये पंजाब किंग्सच्या संघाने चांगली कामगिरी केली आहे आणि सर्व सामन्यामध्ये विजय मिळवला आहे. आता पंजाब किंग्सच्या कामगिरीनंतर बॅालिवूडचा स्टार सलमान खान याने सोशल मिडियावर एक पोस्ट पंजाब किंग्सची मालकिण प्रीती झिंटा हिच्यासाठी सोशल मिडियावर ट्विट केले होते. यामध्ये त्याने अभिनेत्रीची खिल्ली उडवली होती. 

सलमान खानने शेअर केलेली पोस्ट

सलमान खान याने सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली होती यामध्ये त्याने लिहीले होते की " खुप छान झिंटा, अभिनंदन झिंटा, संघ खुप चांगली कामगिरी करत आहे असे त्याने त्याच्या पोस्टमध्ये लिहीले आहे. 

हेही वाचा - विस्डेन पुरस्कारांवर भारतीय खेळाडूंचे वर्चस्व, दीप्ती शर्मा ठरली वर्षातील सर्वोत्कृष्ट महिला क्रिकेटर; या भारतीयांचा यादीत समावेश

सलमान खानच्या पोस्टवर प्रीति जिंताची प्रतिक्रिया 

सोशल मिडियावर सलमान खान याने प्रीति झिंटा हिच्यासाठी पोस्ट केल्यानंतर तिने आता त्या पोस्टला सोशल मिडियावर प्रतिक्रिया देखील दिली आहे. बॅालिवूडची अभिनेत्री आणि पंजाब किंग्सची मालकिण प्रीति झिंटा हिने सोशल मिडियावर लिहीले आहे की, धन्यवाद सलमान, सर्व श्रेय हे कर्णधार, कोच आणि संघाला जाते त्याचबरोबर तुला देखील काही श्रेय विजयाचे जाते. खुप प्रेम आणि आता सामना पाहण्यासाठी ये. असे तिने सोशल मिडियावर रिप्लाय करताना लिहीले आहे. 

पंजाब किंग्सच्या संघाची आयपीएल 2026 मधील कामगिरी 

पंजाब किंग्सच्या संघाची आयपीएल 2026 मधील कामगिरीवर नजर टाकली तर संघाने आतापर्यत 4 सामने खेळले आहेत. या 4 सामन्यांपैकी संघाने 3 सामन्यामध्ये विजय मिळवून सध्या संघ गुणतालिकेमध्ये दुसऱ्या स्थानावर आहे. संघाचा एक सामना पावसामुळे रद्द करण्याच आला होता. संघाने आतापर्यत या स्पर्धेमध्ये एकही सामना गमावलेला नाही. आतापर्यत श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली संघाने चांगली कामगिरी केली आहे. पंजाब किंग्सचे सलामीवीर फलंदाज प्रियांश आर्या आणि प्रभसिमरन सिंह यांनी चांगली कामगिरी संघासाठी आतापर्यत केली आहे. 

About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.

इतर बातम्या

आजच्याच दिवशी बुडालेल्या 'टायटॅनिक'मध्ये किती सोन...

विश्व