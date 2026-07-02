'वैभव सूर्यवंशी सोबत चुकीचं घडतंय', गौतम गंभीरला सुनील गावसकरांनी दिली वॉर्निंग

Sunil Gavaskar On Vaibhav Sooryavanshi : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 मध्ये गोलंदाजांना घाम फोडणारा वैभव सूर्यवंशी याला आयर्लंडनंतर आता इंग्लंड दौऱ्यात सुद्धा टीम इंडियामध्ये स्थान देण्यात आलं आहे. आयर्लंड विरुद्ध टी20 सीरिजमध्ये वैभव सूर्यवंशीला पदार्पणाची संधी मिळाली नाही. इंग्लंड विरुद्ध पाच सामन्यांच्या टी20 सीरिजसाठी सुद्धा तो टीम इंडिया सोबत इंग्लंड दौऱ्यावर आहे. मात्र वैभव सूर्यवंशीला इंग्लंड विरुद्ध पहिल्या सामन्यात सुद्धा स्थान देण्यात आलं नाही. त्यामुळे वैभवला पदार्पणासाठी आणखीन प्रतीक्षा करावी लागू शकते. यानंतर आता दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावसकर यांनी वैभवच्या पदार्पणासाठी सुरु आलेल्या दिरंगाई संदर्भात हेड कोच गौतम गंभीर यांना वॉर्निंग दिली आहे.
सोनी स्पोर्ट्सवर बोलताना सुनील गावसकर म्हणाले की, '15 वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीला पदार्पणासाठी एवढी वाट पाहायला लावणं त्याच्यावर दबाव वाढवण्यासारखं आहे. वयाच्या 15 व्या वर्षी फारसा अतिविचार केला जात नाही. वैभवला याची जाणीव आहे की, जर त्याला दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या टी20 सामन्यात संधी मिळाली, तर त्याला स्वतःला त्वरित सिद्ध करावे लागेल. तरीही केवळ संघासोबत असण्यानेच त्याला नक्कीच आनंद होईल. भारतीय संघ उत्कृष्ट खेळाडूंनी भरलेला आहे आणि त्यांच्याकडून शिकणे ही त्याच्यासाठी एक उत्तम संधी आहे'.
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात पाच सामन्यांच्या टी20 सीरिजला बुधवार पासून सुरुवात झाली. या सामन्याचा टॉस कर्णधार श्रेयस अय्यरने जिंकला आणि प्रथम फलंदाजी निवडली. यावेळी भारतीय संघाने 189 धावा करून 7 विकेट गमावल्या. टीम इंडियाने विजयासाठी इंग्लंडला १९० धावांचे आव्हान दिले. हे आव्हान पूर्ण करण्यासाठी इंग्लंडचा संघ मैदानात उतरणार तेवढ्यात पावसाचे आगमन झाल्याने सामना थांबवण्यात आला. इंग्लंड विरुद्ध भारताचा सीरिजमधील पहिला सामना हा पावसामुळे रद्द झाला.