KKR चे उपकर्णधार म्हणजे धोक्याची घंटी! मागील तीन खेळाडूंनी सोडला संघ, आता रिंकू सिंह संघाला बाय बाय करणार का?

The poor performance of KKR's vice-captain in the past few seasons : कोलकाता नाइट रायडर्सच्या संघाने आतापर्यत फारच निराशाजनक कामगिरी केली. संघाने आयपीएल 2026 मध्ये पाच सामने खेळले आहेत पण या पाच सामन्यामध्ये त्यांना एकही विजय मिळवता आला नाही. मागील काही सांमन्यामध्ये कोलकाता नाइट रायडर्सच्या संघाची गोलंदाजी आणि फलंदाजी कमकुवत पाहायला मिळाली आहे. त्याचबरोबर मागील सिझनमध्ये देखील संघाने खराब कामगिरी केली होती. या सिझनमध्ये संघ गुणतालिकेमध्ये आतापर्यत तळाला आहे. कॅमेरॉन ग्रीन यंदा आयपीएल 2026 च्या लिलावामध्ये सर्वात महागडा खेळाडू केकेआरने विकत घेतला होता पण त्याने अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी केलेली नाही. तर संघाचा उपकर्णधार रिंकू सिंहने याने देखील या सिझनमध्ये खराब कामगिरी केली आहे. रिंकू सिंह याला या सिझनमध्ये केकेआरचे उपकर्णधारपद सोपवण्यात आले आहे पण त्याने त्याची बॅट काही चालवली नाही. ही फक्त या सिझनमध्ये उपकर्णधाराची खराब कामगिरी नाही तर मागील काही सिझनमध्ये देखील अशाच काही नावांचा या यादीमध्ये समावेश आहे.
रिंकू सिंह याला या नव्या सिझनमध्ये उपकर्णधारपद सोपवण्यात आले होते, पण तो एक खेळाडू म्हणून आणि संघाचा कर्णधार म्हणून या सिझनमध्ये झालेल्या पाच सामन्यामध्ये पूर्णपणे फेल झाला आहे. याआधी ज्या खेळाडूंना केकेआरच्या संघाचे उपकर्णधारपद सोपवण्यात आले आहे अशा काही खेळाडूंची नावे आम्ही तुम्हाला सांगणार आहेत जे उपकर्णधार असल्यानंतर त्यांनी केकेआरला अलविदा केला आहे. यामध्ये भारतीय संघामधील काही मोठ्या नावांचा समावेश आहे.
सुर्यकुमार यादव हा कोलकाता नाइट रायडर्स संघाचा 2017 मध्ये भाग होता. त्याला 2017 मध्ये केकेआरचे उपकर्णधारपद सोपवण्यात आले होते. पण त्याने संघासाठी प्रभावशाली कामगिरी न केल्यामुळे त्याला संघ सोडावा लागला होता. 2017 मध्ये केकेआरचा कर्णधार असताना सुर्यकुमार यादव याने 10 सामन्यांमध्ये त्याने फक्त 105 धावा केल्या होत्या. आता मागील काही वर्षापासून सुर्यकुमार यादव मुंबई इंडियन्सचा भाग आहे, त्याने आतापर्यत मुंबई इंडियन्सच्या संघाने अनेक सामने जिंकवून दिले आहेत.
शुभमन गिल जेव्हा आयपीएलमध्ये सामील झाला होता तेव्हा तो केकेआर संघाचा सुरूवातीला भाग होता. पण त्यानंतर त्याला गुजरात टायटन्सच्या संघाने विकत घेतले आहे आणि तो संघ गुजरात टायटन्सचे नेतृत्व करताना पाहायला मिळत आहे. गिल केकेआरच्या संघामध्ये सामील झाल्यानंतर त्याने चांगली कामगिरी केली होती. 2020 च्या सिझनमध्ये त्याने 440 धावा केल्या होत्या तर 2021 मध्ये त्याने 478 धावा केल्या होत्या. या सिझनमध्ये देखील त्याने मागील सामन्यामध्ये चांगली कामगिरी केली आहे.
वेंकटेश अय्यर याला मागील सिझनमध्ये केकेआरच्या संघाने मेगा ऑक्शनमध्ये 23.75 कोटींना विकत घेतले होते. त्याचबरोबर त्याला मागील सिझनमध्ये केकेआरचे उपकर्णधारपद देखील सोपवण्यात आले होते. त्याने मागील सिझनमध्ये केकेआरसाठी फार काही चांगली कामगिरी केली नाही त्याने मागील सिझनमध्ये 11 सामन्यांमध्ये त्याने 142 धावा केल्या होत्या. या सिझनमध्ये त्याला आरसीबीने विकत घेतले आहे.