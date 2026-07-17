/फुटबॅाल खेळाडूच्या जर्सीची किंमत 48 कोटी रुपये! या जर्सीमध्ये असे काय खास होते?

Brazilian footballer Pelé jersey : फुटबॅाल विश्वचषकाचे आता शेवटचे सामने शिल्लक आहेत, मागील काही दिवसांपासून या स्पर्धेची क्रिडा प्रेमींनी भरपूर मजा घेतली आहे. सामन्यांच्या तिकीटे ही लाखो रुपयांची असतात असे आपण ऐकले आहे. तर आपण फुटबॉलपटू मैदानावर जी जर्सी घालतो, तिची किंमत भारतीय चलनात 2000 ते 10000 रुपयांपर्यंत असू शकते. 1958 सालमध्ये ही किंमत फार कमी असेल. पण जेव्हा त्या जर्सीसोबत एका महान खेळाडूचे नाव जोडले गेले की मग ती जर्सी अमूल्य बनते. ब्राझीलचा महान फुटबॉलपटू पेले यांच्या एक जर्सीची किंमत ही 49 लाख अमेरिकन डॉलर्सना असणार आहे. ही भारतीय चलनामध्ये अंदाजे सांगायचे झाले तर 47 कोटीं रुपये इतकी त्या जर्सीची किंमत आहे.
सोदबीजने रॉयटर्सला सांगितले की, प्रसिद्ध 10 क्रमांकाचा हा शर्ट 17 वर्षीय पेले यांनी 1958 मध्ये स्टॉकहोम येथे यजमान स्वीडनला 5-2 ने हरवून ब्राझीलने आपले पहिले फिफा विश्वचषक विजेतेपद पटकावले तेव्हा परिधान केला होता. या जर्सीसाठी पाचपेक्षा जास्त वेळा बोली लावणाऱ्यांकडून 10 बोली लागल्या होत्या. ती आता लिलावासाठी उपलब्ध असून एका कंपनीने ती खरेदी केली आहे. या विक्रीमुळे, हा आतापर्यंत लिलावात विकला गेलेला दुसरा सर्वात महागडा फुटबॉल शर्ट ठरला आहे. यापूर्वी 2022 मध्ये दिएगो मॅराडोनाच्या अर्जेंटिनाच्या जर्सीची विक्री 9.3 दशलक्ष डॉलर्समध्ये झाली होती, जी त्याने 1986 च्या विश्वचषक स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीत इंग्लंडविरुद्ध परिधान केली होती, जिथे त्याने प्रसिद्ध 'हँड ऑफ गॉड' गोल केला होता.
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पेले यांचे 2022 मध्ये वयाच्या 82 व्या वर्षी निधन झाले. त्यांनी 1958 च्या अंतिम सामन्यात दोन गोल केले होते आणि फिफा विश्वचषक अंतिम सामन्यात गोल करणारे ते आतापर्यंतचे सर्वात तरुण खेळाडू आहेत. सोथबीजच्या मते, हा शर्ट यापूर्वी 2004 मध्ये लिलावात विकला गेला होता. त्यावेळी तो 70,505 पौंडांना विकला गेला होता. पेले यांनी ब्राझीलसोबत 1958, 1962 आणि 1970 मध्ये फिफा विश्वचषक जिंकला, जो एकाच खेळाडूने सर्वाधिक वेळा फिफा विश्वचषक जिंकण्याचा विक्रम आहे. त्यांनी 1958 च्या विश्वचषक अंतिम सामन्यात स्वीडनविरुद्ध दोन गोल केले, जो सामना संघाने 5-2 ने जिंकला, आणि संपूर्ण स्पर्धेत सहा गोल केले.
जरी पेलेने विश्वचषकाच्या पुढील आवृत्तीत फक्त एकच गोल केला असला तरी, ब्राझीलने तत्कालीन चेकोस्लोव्हाकियावर 3-1 ने विजय मिळवून सलग दुसरे विश्वचषक विजेतेपद पटकावले. 1970 च्या विश्वचषक अंतिम सामन्यात, या महान ब्राझिलियन खेळाडूने इटलीविरुद्धच्या आपल्या देशाच्या 4-1 विजयात पहिला गोल केला. त्याने या स्पर्धेत एकूण चार गोल केले. कर्करोगाशी झुंज दिल्यानंतर वयाच्या 82व्या वर्षी त्याचे निधन झाले.