/4 महिन्यात साखरपुडा मोडला? पृथ्वी शॉच्या होणाऱ्या पत्नीच्या इंस्टाग्राम स्टोरीमुळे खळबळ, क्रिकेटरला केलं अनफॉलो

Prithvi Shaw And Akriti Agarwal : भारताचा क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पुन्हा एकदा त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आला आहे. यावेळी बातमी त्याच्या क्रिकेटमधील खराब फॉर्मची नाही तर त्याच्या लव्हलाईफशी जोडलेली आहे. पृथ्वी शॉची होणारी पत्नी आकृती अग्रवाल हिने पोस्ट केलेल्या एका इंस्टाग्राम स्टोरीने सर्वत्र खळबळ उडाली. जी पाहिल्यावर फॅन्समध्ये चर्चा आहे की कदाचित त्या दोघांच्या नात्यात सर्वकाही ठीक नाहीये.
क्रिकेटर पृथ्वी शॉ आणि आकृती अग्रवाल यांनी याचवर्षी मार्च 2026 मध्ये साखरपुडा केला होता. मात्र या नात्याला नजर लागल्याचं बोललं जातंय. आकृतीने तिच्या सोशल मीडियावरून पृथ्वी शॉला अनफॉलो सुद्धा केलंय. त्यामुळे त्यांचं ब्रेकअप झाल्याचं बोललं जातंय.
क्रिकेटर पृथ्वी शॉ आणि आकृती अग्रवाल यांच्या नात्यात कटुता आल्याच्या खऱ्या चर्चा तेव्हा रंगू लागल्या जेव्हा आकृतीने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक मेसेज लिहिला. आकृतीने लिहिले की, 'मला अनेकदा धोका मिळाला आहे, तरी सुद्धा मी कधी एक शब्द सुद्धा बोललो नाही. मात्र एक पाऊल पुढे टाकल्यावर सुद्धा असं झालं. यावर अजूनही विश्वास बसत नाही'. तिने तिच्या स्टोरीमध्ये पुढे लिहिले, 'प्रत्येक अफवा खरी आहे. सोशल मीडियावर तुम्ही त्याच्याबद्दल जे काही पाहत आहात, ते सर्व खरे आहे'.
Prithvi Shaw Fiasco Continues....July 5, 2026
Moment I thought everything got stable in his life,This Bmb got Dropped,both aren't together even taking dig against each other openly post unfollowing rituals pic.twitter.com/Fpt6n275Xa
आकृती अग्रवालच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवरून असा अंदाज लावण्यात येतोय की पृथ्वी आणि आकृतीचा साखरपुडा मोडला आहे. मात्र, हे संपूर्ण प्रकरण आणि आकृतीने केलेले गंभीर आरोप यांबाबत क्रिकेटपटू पृथ्वी शॉ याच्याकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन किंवा प्रतिक्रिया आलेली नाही. भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉच्या नेतृत्वात भारताने अंडर 19 वर्ल्ड कप जिंकला असून सचिन तेंडुलकरनंतर टेस्ट पदार्पणात शतक लगावणारा तो पहिला कमी वयाचा भारतीय फलंदाज आहे. मात्र खराब फॉर्म, फिटनेस इत्यादी कारणांमुळे 2021 मध्ये टीम इंडियात त्याला संधी मिळालेली नाही. पृथ्वीने आतापर्यंत 5 टेस्ट, 6 वनडे आणि 1 टी20 सामना खेळला आहे.