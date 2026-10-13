/पृथ्वी शॉ- आकृती अग्रवालचं पॅचअप! साखरपुडा मोडल्याचा घोषणेनंतर 26 दिवसांच्या आत पुन्हा एकत्र आले

Prithvi Shaw and Akruti Agrawal Engagment Patchup : भारताचा क्रिकेटर पृथ्वी शॉची लव लाइफ पुन्हा एकदा रुळावर आली असून त्याने स्वतः सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून याबाबत घोषणा केली आहे. 2026 वर्षाच्या सुरुवातीला पृथ्वी शॉने त्याची गर्लफ्रेंड अभिनेत्री आकृति अग्रवाल हिच्याशी साखरपुडा केला होता. यापूर्वी काही वर्ष दोघे एकमेकांना डेट करत होते. मात्र 17 सप्टेंबर रोजी सोशल मीडियावरून आकृती आणि पृथ्वीने आपल्यात दुरावा आला असून साखरपुडा मोडला असल्याचे जाहीर केलेले. मात्र याच्या 26 दिवसांनी पुन्हा एकदा पृथ्वी आणि आकृतीने सोशल मीडियावर पोस्ट करून पुन्हा एकत्र येण्याबाबत सांगितलं आहे. दोघांनीही आपल्या सोशल मीडियावर याबाबत पोस्ट केलं.
पृथ्वी शॉ आणि आकृती अग्रवाल या दोघांनी एक स्टेटमेंट जाहीर करत म्हटलं की, 'जेव्हा आम्ही आमचा साखरपुडा मोडला होता, तेव्हा माझ्या जवळच्या लोकांच्या शब्दांचा आणि मतांचा माझ्यावर प्रभाव पडला अशा लोकांचा, ज्यांनी आमच्या नात्याबद्दल आम्हालाही अधिक समज असल्याचा आव आणला होता. यामुळे माझी होणारी पत्नी आणि आमच्या नात्याकडे पाहण्याचा माझा दृष्टिकोन प्रभावित झाला. मला वाटते की मी भरकटलो होतो आणि मोकळी चर्चा न करताच तो निर्णय घेतला. वास्तविक आमच्या दोघांमध्येही एक प्रामाणिक संवाद होणे गरजेचे होते'.
पृथ्वी आणि आकृती या दोघांनीही साखरपुडा मोडण्याबाबतच्या आपापल्या चुका मान्य केल्या. दोघांनी म्हटलं, 'त्या निर्णयाची आणि त्यामुळे झालेल्या वेदनांची मी पूर्ण जबाबदारी स्वीकारतो. त्यानंतर, आम्ही मोकळेपणाने संवाद साधला, एकमेकांना समजून घेतले आणि पुन्हा एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही एकमेकांसाठी पुरेसे आहोत आणि आम्हाला तिसऱ्या व्यक्तीची गरज नाही. यावेळी आमचे भविष्य आमच्या परस्पर समंजसपणा, विश्वास आणि प्रेमावर आधारित असावे, अशी माझी इच्छा आहे. आम्ही या नवीन प्रवासाला सुरुवात करत असताना कृपया आमच्या निर्णयाचा आदर करा'.
साखरपुडा मोडल्यावर पृथ्वी शॉ आणि आकृती अग्रवाल या दोघांनी सोशल मीडियावरून एकमेकांना अनफॉलो केलं होतं. पृथ्वीने त्याच्या इन्स्टाग्रामवरून सर्व फोटो आणि व्हिडिओ काढून टाकले होते, परंतु आकृतीसोबत पुन्हा जुळवून घेतल्यानंतर त्यांनी पुन्हा एकमेकांना फॉलो केले.