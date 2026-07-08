/पृथ्वी शॉ-आयुष बडोनीचे सेजल पवारसोबत अफेअर? सोशल मीडियावर व्हायरल दावा; फोटो, ऑडिओ रेकॉर्डिंग चर्चेत

काही दिवसांपूर्वी भारताचा खेळाडू पृथ्वी शॅा या त्याच्या वैयक्तिक जीवनामुळे सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर अशी जोरदार चर्चा सुरू आहे की, त्याची होणारी पत्नी आकृती अग्रवालसोबतच्या नात्यात दुरावा निर्माण झाला असून त्यांचा साखरपुडा मोडला आहे. आकृतीची एक इन्स्टाग्राम स्टोरी व्हायरल झाल्यानंतर या अफवांना आणखी जोर मिळाला. पण त्यानंतर तिने सोशल मिडियावर या प्रकरणाच्या संदर्भात स्पष्टीकरण देऊन तिने या प्रकरणाला पूर्णविराम दिला आहे. आता पृथ्वी शॅा आणि भारतीय संघातील युवा खेळाडू आयुष बडोनी यांचे काही फोटो सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहेत.
कॉमेडियन प्रणित मोरेच्या स्टँड-अप शोमध्ये व्हायरल झालेली सेजल पवारशी या दोघांचे नाते असल्याचा दावा केला जात आहे. सोशल मिडियावर आता क्रिकेटपटू पृथ्वी शॉ आणि आयुष बडोनी यांचे सेजल पवारसोबत प्रेम संबंध असल्याचा दावा केला जात आहे. सेजल पवार ही मुंबईच्या केईएम हॉस्पिटल आणि सेठ जीएस मेडिकल कॉलेजशी संबंधित एमबीबीएसची विद्यार्थिनी आहे. सेजलचे क्रिकेटपटू पृथ्वी शॉसोबतचा एक फोटो आणि आयुष बडोनीसोबतचे काही फोटो व्हायरल होत आहे. आता या प्रकरणावर सोशल मिडियावर अनेक प्रतिक्रिया समोर येत आहेत आणि अनेकजण खेळाडूवर आणि सेजल पवारवर प्रतिक्रिया करत आहेत.
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सोशल मिडियावर एक वापरकर्त्यांने स्क्रीनशॉट, फोटो आणि कथित ऑडिओ क्लिप्स शेअर केले आहेत आणि नेटकऱ्याने आरोप केला आहे की सेजल पवारशी दोन्ही क्रिकेटपटूंशी संबंध होते. पृथ्वी शॉची गर्लफ्रेंड आकृती अग्रवालने 'फसवणुकी'बद्दल एक गूढ सोशल मीडिया पोस्ट शेअर केल्यानंतर हे दावे व्हायरल झाले आहेत. यासंदर्भात क्रिकेट खेळाडूंनी कोणतेही वक्तव्य केलेले नाही. त्याचबरोबर व्हायरल झालेल्या फोटोसंदर्भात देखील सेजल पवारने काहीही सांगितले नाही.
Leaked pictures and audio of Indian Cricketers Prithvi Shaw and Ayush Badoni having illegal affairs with controversial girl Sejal Pawar pic.twitter.com/2GGlVf2x6i— Deepu (@deepu_drops) July 7, 2026
प्रणित मोरेच्या शो दरम्यान सेजल पवाराने एक वक्तव्य केले होते. यामध्ये तिने सांगितले होते की क्रिकेट खेळाडूंनी तिला मेसेज केला होता. हे फोटो आणि ऑडिओ रेकॉर्डिंग सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर शेअर केले जात असून, इंटरनेटवर शेअर केलेल्या या फोटो आणि ऑडिओ क्लिपच्या सत्यतेची हमी झी 24 तास देत नाही. सेजल पवार तिच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे सातत्याने वादात सापडली आहेत.