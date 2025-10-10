Prithvi Shaw Musheer Khan: पृथ्वी शॉ-मुशीर खान वाद संपला! 'बॅट कांड'नंतर पृथ्वी शॉने मागितली माफी, मैदानावरच...

Prithvi Shaw Musheer Khan Fight News: एमसीए स्टेडियमवर मुंबई आणि महाराष्ट्र यांच्यात झालेल्या सरावात्मक रेड-बॉल सामन्यात पृथ्वी शॉ आणि मुशीर खान यांच्यात मोठा वाद झाला होता. पहिल्याच दिवशी मैदानावर शॉचा राग आणि आक्रमक वर्तन चांगलंच चर्चेत आलं. पण अखेर शॉने स्वतःहून पुढाकार घेत हा वाद संपवला आणि मुशीर खानची माफी मागितली आहे.
अहवालानुसार, शतक पूर्ण केल्यानंतर पृथ्वी शॉने बॅट उंचावत मुशीर खानच्या दिशेने धाव घेतली होती. त्या प्रसंगामुळे मैदानात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं. हा प्रकार सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर शॉवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. मात्र, टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार, शॉने आपली चूक मान्य केली असून त्याने मुशीरकडे जाऊन माफी मागून सर्व काही सामान्य केलं आहे.
सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी, जेव्हा अर्शिन कुलकर्णी बाद झाला, तेव्हा शॉ थेट मुशीरकडे गेले. त्यांनी त्याच्या खांद्यावर हात ठेवून शांतपणे काही मिनिटं बोललं. दोघांमधील संवाद अगदी मैत्रीपूर्ण दिसत होता. मुशीरनेही शॉच्या कंबरेवर हात ठेवून त्याचा स्वीकार केला. यानंतर मैदानावरील वातावरण पुन्हा एकदा शांत झालं. सूत्रांच्या माहितीनुसार, शॉला आपल्या वर्तनाची जाणीव झाली आणि त्याने मुशीरला सांगितलं की “मी तुझा मोठा भाऊ आहे, रागात बोललो, माफ कर.” या घटनेनंतर दोघांमधील तणाव पूर्णपणे दूर झाला आहे.
Prithvi shaw Raised a bat and held the coller Of his opponent's Teammate musheer Khan while match between Mumbai vs Maharashtra video goes viral(Musheer Khan sledged as ''Thank You'' At prithvi shaw after taking wicket) pic.twitter.com/BxwDNDXv2S
— Always_Raj (@Tiger71450423) October 7, 2025
महत्त्वाचं म्हणजे, मुशीर खानचा मोठा भाऊ सरफराज खान आणि पृथ्वी शॉ हे लहानपणापासून चांगले मित्र आहेत. दोघं रिजवी स्प्रिंगफील्ड शाळेत आणि मुंबई संघात एकत्र खेळले आहेत. दोघे रूममेटही राहिले आहेत. त्यामुळे हा वाद मित्रांच्या वर्तुळात थोडासा अस्वस्थ करणारा होता. सध्या मात्र शॉ महाराष्ट्र संघासाठी खेळत असल्याने ही भेट विशेष ठरली.
या सामन्यात शॉने महाराष्ट्रकडून पहिल्या डावात जबरदस्त फलंदाजी करत 220 चेंडूंमध्ये 181 धावांची खेळी केली. त्याने अर्शिन कुलकर्णीसह 305 धावांची विक्रमी भागीदारी केली. कुलकर्णीनेही 186 धावांची शानदार इनिंग खेळली.
गेल्या काही वर्षांत शॉचा राग, वादग्रस्त वर्तन आणि एटीट्यूडमुळे त्याचं नाव अनेकदा चर्चेत आलं आहे. मात्र या घटनेनंतर त्याने दाखवलेली परिपक्वता क्रिकेटविश्वासाठी सकारात्मक संकेत देणारी आहे. पृथ्वी शॉ आणि मुशीर खानमधील गैरसमज आता मिटला असून दोघं पुन्हा एकदा मैदानावर जुन्या मित्रांसारखे दिसले.