Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • अर्जुन तेंडुलकरनंतर पृथ्वी शॉ क्लीन बोल्ड; उरकला गुपचूप साखरपुडा, कोण आहे आकृती अग्रवाल?

Prithvi Shaw-Akriti Agarwal: अर्जुन तेंडुलकरनंतर पृथ्वी शॉ पण क्लीन बोल्ड झाला आहे. गर्लफ्रेंड आकृती अग्रवालशी त्याने गुपचूप साखरपुडा उरकला आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Mar 8, 2026, 05:38 PM IST
Prithvi Shaw Engagement With Akriti Agarwal : अर्जुन तेंडुलकर यांच्या लग्नानंतर त्याचा मित्र आणि भारतीय क्रिकेटपटू पृथ्वी शॉने गुपचूप साखरपुडा उरकला आहे. त्याने सोशल मीडियावरील प्लटफॉर्म इन्स्टाग्रामवरील अकाऊंटवर सारखपुडाचे फोटो शेअर करुन आनंदाची बातमी दिली आहे. 

साखरपुडाचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करताना पृथ्वी शॉने कॅप्शनमध्ये लिहिलंय की, मैदानावरील षटकारांपासून ते आयुष्यातील सुखद क्षणांपर्यंत... तीच माझी सर्वात सुंदर इनिंग आहे.

साखरपुड्यासाठी पृथ्वी शॉने ऑफ व्हाईट रंगाची शेरवानी तर आकृतीने लाल आणि ऑफ व्हाईट रंगाची लेहंग्या घातला होता. पृथ्वी आणि आकृती मुंबईच्या एका रेस्टॉरंटबाहेर सोबत पाहिलं होतं. ब्लॅक आऊटफिटमधील आकृतीचा पृथ्वी शॉ सोबतचा निघतानाचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्यानंतर दोघांच्या रिलेशनशिप स्टेट्सची जोरदार चर्चा सुरू झाली होती. पण या दोघांनी बराच काळ आपल्या नात्याबद्दल कोणतेही भाष्य केलं नव्हतं. मात्र त्यांनी सोशल मीडियावर एकत्र फोटो शेअर करत एकप्रकारे नात्यात असल्याचे संकेत दिले होते. गेल्यावर्षी गणेशोत्सवादरम्यान पृथ्वी शॉ याने आकृती अगरवालसोबत एकत्र फोटो पोस्ट करत नात्याची कबुली दिली असं बोललं जातं.

आकृती अग्रवाल कोण आहे? (Who Is Prithvi Shaw Akriti Agarwal) 

 आकृतीचा जन्म लखनऊमध्ये झालाय. त्यानंतर ती मुंबईत शिफ्ट झाली.  आकृती अग्रवालच्या इंस्टाग्राम बायोनुसार ती फॅशन इन्फ्लुएंसर आणि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर म्हणूनही ओळखली जाते. इंस्टाग्राम रील्स आणि शॉर्ट व्हिडीओमुळे ती सोशल मीडियावर प्रसिद्ध आहे. एवढंच नाही तर काही म्युझिक व्हिडीओ आणि टीव्ही प्रोजेक्ट्समध्येही दिसली आहे. त्यानंतर ती आकृती अनेक ब्रँड कोलॅबोरेशनचाही भाग राहिली आहे. आकृती अग्रवाल फक्त एक इन्फ्लुएंसर नाही, एका बॉलिवूड फिल्म 'त्रिमुखा' मधून ती डेब्यु केल्याची माहिती आहे. 

पृथ्वी शॉचा क्रिकेट प्रवास!

पृथ्वी शॉ ने 2018  मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये वयाच्या 18व्या वर्षी पदार्पण केलंय. पृथ्वी कसोटी पदार्पणात शतक करणारा सर्वात तरुण भारतीय फलंदाज ठरला होता. पण यानंतर  तो वादांच्या भोवऱ्यात अडकत गेला. पृथ्वी शॉ ला 2019 मध्ये बीसीसीआयने डोपिंग प्रकरणात दोषी आढळल्याने आठ महिन्यांसाठी निलंबित केलं होतं. त्यानंतर त्याने क्रिकेटकडे दुर्लक्ष केलं. 

