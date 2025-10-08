Prithvi Shaw vs Musheer Khan : मुशीर खानला मारण्यासाठी का धावला पृथ्वी शॉ? समोर आले कारण

Prithvi Shaw Mushir Khan Fight Video: पुण्यात महाराष्ट्र आणि मुंबई यांच्यात झालेल्या तीन दिवसीय सराव सामन्यात मोठा वाद पेटला. महाराष्ट्र संघाकडून खेळणाऱ्या पृथ्वी शॉ आणि मुंबईचा तरुण खेळाडू मुशीर खान यांच्यात मैदानावर चांगलीच चकमक झाली. शॉ पूर्वी मुंबईसाठीच खेळत असे, पण आता संघ बदलल्यानंतर तो पहिल्यांदाच आपल्या जुन्या सहकाऱ्यांसमोर उतरला होता.
या सामन्यात पृथ्वी शॉनं महाराष्ट्रासाठी खेळताना केवळ 220 चेंडूत 181 धावांची दमदार खेळी केली. पण 74व्या षटकात मुशीर खानच्या गोलंदाजीवर तो डीप फाइन लेगवर झेलबाद झाला. यानंतर शॉ पॅव्हेलियनकडे परतताना मुशीरनं त्याला “थॅंक यू” म्हणत स्लेजिंग केली. हा कमेंट ऐकताच शॉ चिडला आणि थेट मुशीरकडे धावत गेला. त्याने त्याचा कॉलर पकडण्याचा प्रयत्न केला आणि हातातील बॅट उचलली. मात्र, अंपायर आणि इतर खेळाडूंनी तातडीने मध्यस्थी करत परिस्थिती शांत केली.
या घटनेचं व्हिडीओ फुटेज सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल झालं आहे. व्हिडिओमध्ये एक अंपायर पृथ्वी शॉला शांत करताना आणि त्याला बाजूला नेताना दिसतोय. महाराष्ट्राचा कर्णधार अंकित बावणे यांनी या घटनेबद्दल बोलताना म्हटलं, “हा एक सराव सामना आहे. सगळे एकमेकांचे माजी सहकारी आहेत. अशा गोष्टी घडतात. आता सगळं ठीक आहे.”
We got Prithvi Shaw vs Mumbai before GTA VI
He had an argument with Musheer Khan after being dismissed for 181(220) in the warmup match between Maharashtra vs Mumbai before Ranji Trophy 2025-26.#PrithviShaw #Mumbai #Maharashtra #Cricket pic.twitter.com/OXeFOSHx9P
— Abhijeet (@alsoabhijeet) October 7, 2025
मुंबई संघातून बाहेर पडल्यानंतर शॉनं महाराष्ट्रासाठी खेळण्याचा निर्णय घेतला. त्यानं बुची बाबू स्पर्धेत छत्तीसगडविरुद्ध 111 धावा करून आपल्या पुनरागमनाची झलक दाखवली होती. आता पुण्यातील या सामन्यातही त्याने प्रभावी शतक ठोकत 400 च्या वर स्कोअर नेला.
मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (MCA) आणि महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन (MCA) या दोन्ही संस्थांनी या प्रकरणावर कोणताही अधिकृत निवेदन दिलेला नाही. घटनेला “अति उत्साही खेळाडूंमधील लहानशी झडप” म्हणून दुर्लक्ष केलं जात आहे.
पृथ्वी शॉ भारतीय संघासाठी पाच कसोटी, सहा वनडे आणि एक टी20 सामना खेळला आहे. मात्र, मागील काही काळात तो संघाबाहेर आहे. रणजी ट्रॉफीत कामगिरी घसरल्यानंतर त्याची मुंबई संघातूनही हकालपट्टी झाली आणि त्यानंतर त्याने महाराष्ट्रात प्रवेश केला. शॉच्या करिअरमध्ये विवाद नवीन नाहीत – आणि आता या घटनेनं पुन्हा एकदा त्याचं नाव चर्चेत आलं आहे.