'मला सहानुभूती नकोय...' शतक लगावल्यावर असं का म्हणाला पृथ्वी शॉ?

Prithvi Shaw : भारताचा फलंदाज पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) हा मागील काही काळापासून खराब फॉर्मातून जात होता. त्याने बुची बाबू टूर्नामेंटमध्ये (Buchi Babu Tournament) महाराष्ट्रासाठी खेळत असताना छत्तीसगढ विरुद्ध जबरदस्त शतकीय खेळी केली. त्याने 111 धावा केल्या ज्यामुळे तो पुन्हा चांगल्या फॉर्मात आला आहे. त्याने म्हटले की, .मी माझ्या आयुष्यात काही उतार चढाव पाहिलेत मला अगदी पुन्हा सुरुवात करायला कोणतीही अडचण वाटत नाही'.
ईएसपीएन क्रिकइन्फोने पृथ्वी शॉचा हवाला देत लिहिले की, 'मला पुन्हा सुरुवात करायला कोणतीही अडचण वाटत नाही, कारण मी माझ्या आयुष्यात अनेक चढ उतार पाहिलेत. मी वरून खाली गेलोय आणि पुन्हा वर आलोय. म्हणून मला वाटतंय की सगळं काही शक्य आहे. मी एक आत्मविश्वासू व्यक्ती आहे, मला स्वतःवर आणि माझ्या काम करण्याच्या टेक्निकवर विश्वास आहे'.
पृथ्वी शॉने पुढे म्हटले की, 'सीजनला सुरुवात होण्यापूर्वी दोन ते तीन महिने माझे ट्रेनर माझ्या सोबत काम करत होते. ते मला ट्रेनिंग देण्यासाठी स्वतः यायचे. माझ्याजवळ एक डायटिशन सुद्धा आहे तो मला जेवणाचे वेळापत्रक आणि इतर सर्व काही देतो, अगदी आहारतज्ज्ञांप्रमाणेच. 3-4 महिन्यांत, या सर्व गोष्टींनी मला शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या खूप बदलले आहे'.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार पृथ्वी शॉने म्हटले की, 'मला कोणाकडूनही सहानुभूती नको आहे, हे योग्य आहे. अर्थातच माझ्या कठीण काळात माझ्या कुटुंबाने खूप साथ दिली आणि माझे प्रशिक्षक प्रशांत शेट्टी यांनीही मला खूप पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे, माझ्या मागे खूप पाठिंबा आहे आणि मी त्यांना असे वाटू देऊ इच्छित नाही की मी पुरेसे प्रयत्न करत नाही'.
पृथ्वी शॉचा खराब फॉर्मबद्दल काय म्हणणे आहे?
पृथ्वी शॉने सांगितले की, त्याने आयुष्यात अनेक चढ-उतार पाहिले आहेत. तो म्हणतो की, त्याला पुन्हा सुरुवात करायला कोणतीही अडचण नाही, कारण त्याला स्वतःवर आणि त्याच्या तंत्रावर विश्वास आहे.
पृथ्वी शॉला कोणाचा पाठिंबा मिळाला?
पृथ्वी शॉने सांगितले की, त्याच्या कठीण काळात त्याच्या कुटुंबाने आणि प्रशिक्षक प्रशांत शेट्टी यांनी त्याला खूप पाठिंबा दिला.
पृथ्वी शॉने त्याच्या मानसिक आणि शारीरिक बदलांबद्दल काय सांगितले?
पृथ्वी शॉने सांगितले की, गेल्या 3-4 महिन्यांत त्याच्या प्रशिक्षकांनी आणि आहारतज्ज्ञाने दिलेल्या प्रशिक्षणामुळे आणि आहार योजनेमुळे त्याच्यामध्ये शारीरिक आणि मानसिक बदल झाले आहेत, ज्यामुळे तो आता अधिक तयार आहे.