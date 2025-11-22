विरुष्कानंतर 'हा' खेळाडू गर्लफ्रेंड सोबत गेला नीम करोली बाबांच्या दर्शनाला, 4 वर्षांपासून टीम इंडियाच्या बाहेर

Prithvi Shaw At Neem Karoli Baba : एकेकाळी पृथ्वी शॉबाबत (Prithvi Shaw) म्हटलं जायचं की त्याच्यात सचिन तेंडुलकर आणि वीरेंद्र सेहवाग यांची झलक दिसते. टीम इंडियात (Team India) पदार्पण करताच पृथ्वीने त्याच्या फलंदाजीने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. मात्र 2021 नंतर पृथ्वी शॉ टीम इंडियात पुनरागमनासाठी संघर्ष करत आहे. चार वर्षांपासून पृथ्वीला टीम इंडियातून आंतरराष्ट्रीय सामने खेळण्याची संधी मिळालेली नाही. पृथ्वी देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये चमकदार कामगिरी करून सिलेक्टर्सचं लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करतोय.
केवळ क्रिकेटरच नाही तर फिटनेस आणि वैयक्तिक आयुष्यामुळे सुद्धा पृथ्वी शॉ चर्चेत असतो. पृथ्वी शॉ सध्या अभिनेत्री आकृति अग्रवालला डेट करतोय. काही दिवसांपूर्वीच आकृतीने पृथ्वीच्या बर्थ डे च्या दिवशी सोशल मीडियावर एक रोमँटिक पोस्ट लिहिली होती. याशिवाय पृथ्वी आणि आकृती दोघेही आपल्या-स्वतःच्या सोशल मीडियावर एक-दुसरे फोटो आणि पोस्ट शेअर करतात.
क्रिकेटर पृथ्वी शॉ हा गर्लफ्रेंड आकृति अग्रवाल सोबत उत्तराखंडच्या प्रसिद्ध कैंची धाम येथे पोहोचला होता. पृथ्वीने आकृती सोबतचा त्याचा एक फोटो इंस्टाग्रामवर शेअर केला. त्याने कॅप्शनमध्ये लिहीलं की, 'बाबा की नगरी, बाबा की कृपा'. पृथ्वी शॉच्या चाहत्यांनाही ही पोस्ट खूप आवडली आहे. शिवाय, पृथ्वी शॉ आकृती अग्रवालशी लग्न करणार आहे अशा सुद्धा चर्चा जोर धरू लागल्या आहेत.
तर अनेकजण याला विराट कोहलीच्या फॉर्मशी सुद्धा जोडत आहेत. काही वर्षांपूर्वी विराट कोहलीच्या करिअरमधील कठीण काळ सुरु होता. यावेळी त्याने निम करोली बाबा यांच्या आश्रमाला भेट दिली होती. अनेकदा तो कुटुंबासोबत तिथे जाताना दिसतो. त्यानंतर विराटचा फॉर्म सुधारल्याचं पाहायला मिळालं असं त्याचे चाहते सांगतात. तेव्हा करिअरची गाडी पुन्हा रुळावर यावी यासाठी पृथ्वी शॉ गर्लफ्रेंड सोबत दर्शनासाठी गेला होता असं म्हटलं जातंय.
देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये पृथ्वी शॉ हा महाराष्ट्र संघाकडून खेळतोय. यापूर्वी पृथ्वी मुंबईसाठी खेळायचा. संघात सातत्याने होत असलेली खराब कामगिरी आणि दुर्लक्ष यामुळे पृथ्वी शॉला नवी सुरुवात करता आली. महाराष्ट्रात सामील झाल्यापासून, शॉची बॅट फुटली आहे आणि तो रेड-बॉल क्रिकेटमध्ये मोठ्या प्रमाणात धावा करत आहे. अशा परिस्थितीत, पृथ्वीकडून फक्त एवढीच अपेक्षा केली जाऊ शकते की तो अशा प्रकारे धावा करत राहील, जेणेकरून निवडकर्त्यांचे लक्ष त्याच्याकडे वेधले जाईल.
पृथ्वी शॉची सुरुवातीची तुलना कोणत्या क्रिकेटरांसोबत केली जायची?
पृथ्वी शॉ आणि आकृति अग्रवाल यांच्यात लग्नाच्या चर्चा का आहेत?
पृथ्वी शॉ सध्या देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये कोणत्या संघाकडून खेळतो?
