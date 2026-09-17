'आपले मार्ग वेगळे आहेत...' पृथ्वी शॉचे लग्नाआधीच तुटले नाते, होणाऱ्या पत्नीची भावनिक पोस्ट

टीम इंडियाचा खेळाडू पृथ्वी शॅा मागील काही काळापासून वैयक्तिक आयुष्यामुळे सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळतो. काही महिन्यांपूर्वी भारतीय क्रिकेटपटू पृथ्वी शॉ आणि आकृती अग्रवाल यांच्या नात्यावरून सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. मागील काही दिवसांपूर्वी दोघेही एकमेकांशी वेगळे झाल्याचे वृत्त समोर आले होते पण त्यानंतर पृथ्वी शॅाच्या पार्टनरने स्पष्टीकरण दिले होते. आता भारतीय क्रिकेटपटू पृथ्वी शॉ आणि आकृती अग्रवाल यांचे नाते तुटल्याची घोषणा इंस्टाग्रामवर करण्यात आली आहे. आकृती अग्रवालने एका इंस्टाग्राम पोस्टद्वारे ब्रेकअपची घोषणा केली. चला जाणून घेऊया की आकृतीने काय म्हटले आहे.
आकृती अग्रवालने सोशल मिडियावर पोस्ट केली आहे यामध्ये लिहीले आहे की, 'जड अंतःकरणाने मला हे सांगावे लागत आहे की, मी आणि माझ्या होणाऱ्या पतीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे. भविष्यासाठी आमची ध्येये वेगळी असल्यामुळे आम्ही आता एकत्र नाही. सध्याची परिस्थिती पाहता, आम्हाला हा निर्णय घ्यावा लागला. आमच्या मनात एकमेकांविषयी प्रेम आणि आदर आहे. त्यामुळे, आम्हाला वाटते की आम्ही एकमेकांसाठी बनलेलो नाही. आमच्या सध्याच्या जबाबदाऱ्या आणि परिस्थिती लक्षात घेता, आम्ही वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे'.
हे ही वाचा
पृथ्वी शॅाच्या पार्टनरने पुढे लिहीले आहे की, "मी मनापासून प्रार्थना करते की आपल्या दोघांनाही शांती आणि आनंद मिळो. आपले मार्ग वेगळे झाले आहेत आणि आपण पुढे वाटचाल करत आहोत." तिने पुढे म्हटले, "या कठीण काळात सर्वांनी आमच्या गोपनीयतेचा आदर करावा अशी माझी विनंती आहे. कृपया आमच्या निर्णयाबद्दल तर्कवितर्क लावू नका किंवा खोट्या बातम्या पसरवू नका. समजून घेतल्याबद्दल आणि आमचा आदर केल्याबद्दल धन्यवाद." अशी पोस्ट सोशल मिडियावर करुन अधिकृत घोषणा केली आहे.
मागील काही काळापासून अनेक वृतांनी आधीच माहिती दिली होती की खेळाडू पृथ्वी शॅा आणि आकृतीमध्ये सर्वकाही ठिक नाही. पण त्यानंतर सोशल मिडियावर यासंदर्भात आकृतीने घोषणा केली होती. आणि याआधी देखील तिने सोशल मिडियावर पोस्ट केला होता आणि त्यामुळे गोंधळ उडाला होता.