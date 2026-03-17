  • रिंकू सिंहची होणारी पत्नी प्रिया सरोज अडचणीत, सस्पेंड झालं इंस्टाग्राम अकाउंट, सोशल मीडियावर मागितली मदत

Rinku Singh Wife Priya Saroj : काही तासांपूर्वी प्रिया सरोजने सोशल मीडियावर एक्स अकाउंटवर पोस्ट करून माहिती दिली की इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड करण्यात आलं असून तिने मेटा किंवा इंस्टाग्राम प्रतिनिधींकडून मदत मागितली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Mar 17, 2026, 08:21 AM IST
Photo Credit - Social Media

Rinku Singh Wife Priya Saroj : भारताचा स्टार क्रिकेटर आणि टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या चॅम्पियन टीम इंडियाचा (Team India) भाग असलेला रिंकू सिंहची पत्नी खासदार प्रिया सरोज ही एका समस्येमुळे चर्चेत आली आहे. काही तासांपूर्वी प्रिया सरोजने सोशल मीडियावर एक्स अकाउंटवर पोस्ट करून माहिती दिली की इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड करण्यात आलं असून मेटा किंवा इंस्टाग्रामचे प्रतिनिधी तिला या संदर्भात मदत करू शकतात का?  प्रिया सरोजने सोशल मीडियावर पोस्ट करत या संबंधित माहिती दिली. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रिया सरोजने मागितली मदत : 

प्रिया सरोजने आपल्या अधिकृत एक्स अकाउंटवर पोस्ट करून मेटा आणि इंस्टाग्रामकडून सपोर्टची मागणी केली आहे. तिने पोस्टमध्ये लिहीलं की इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड झालं असून मेटा किंवा इंस्टाग्रामचे कोणते प्रतिनिधी तिचं हे अकाउंट रिकव्हर करून देण्यात मदत करू शकतील का? इंस्टाग्राम अकाऊंट का सस्पेंड झालं याचं कारण अद्याप समोर आलेलं नाही. परंतु सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म अनेकदा सुरक्षा नियमांमुळे किंवा तांत्रिक समस्यांमुळे पब्लिक अकाउंट तात्पुरते ब्लॉक केलं जातं. प्रिया सरोजचे स्वतःचे इंस्टाग्राम अकाउंट हे सुरक्षित आहे आणि तिचं इंस्टाग्राम अकाउंट निलंबित झालेलं नाही. तिने दुसऱ्या कोणासाठी तरी मदत मागितली आहे.

हेही वाचा : MS Dhoni बनणार टीम इंडियाचा हेड कोच? गौतम गंभीरने दिली हिंट, म्हणाला 'मला हवंय की त्याने माझ्या जागी'

देशातील युवा खासदार : 

प्रिया सरोज ही केवळ रिंकू सिंहची पत्नी नाही तर भारताच्या राजकीय विश्वातील एक प्रसिद्ध चेहरा आहे, त्या उत्तर प्रदेशातील मच्छलीशहर लोकसभा मतदारसंघाच्या समाजवादी पक्षाच्या खासदार असून देशातील सर्वात तरुण महिला खासदारांपैकी एक आहेत. प्रिया या पेशाने वकील असून जून 2025  मध्ये दोघांचा साखरपुडा झाला होता. प्रिया सरोज ही अनेकदा क्रिकेटर रिंकू सिंहला चिअर करण्यासाठी आयपीएल आणि टीम इंडियाच्या सामन्यात सुद्धा हजर असते. नुकत्याच पार पडलेल्या कुलदीप यादवच्या लग्नात सुद्धा प्रिया सरोज ही रिंकू सिंह सोबत दिसली होती. 

रिंकू सिंह आणि प्रिया सरोजची लव्ह स्टोरी : 

 2023 साली अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये गुजरात टायटन्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात टक्कर होती. रिंकूने सलग पाच षटकार ठोकले आणि केकेआरला अशक्य वाटणारा विजय मिळवून दिला. तो क्षण फक्त एक विजय नव्हता, तर रिंकूच्या आयुष्यातला टर्निंग पॉईंट ठरला. ड्रेसिंग रूमपासून क्रिकेट वर्तुळात त्याच्या नावाची चर्चा सुरू झाली. या ऐतिहासिक सामन्यानंतर काही दिवसांतच रिंकू एका टीममधील सीनियर प्लेयरच्या लग्नासाठी दिल्लीला गेला होता. तिथे त्याचा ओळखीच्या मित्रामुळे प्रिया सरोजशी ओळख झाली. ओळखीतून मैत्री झाली आणि हळूहळू ही मैत्री प्रेमात बदलली. एकमेकांना समजून घेण्यात जवळपास दीड वर्ष गेलं. दोघांनी आपल्या नात्याला गंभीरपणे घेतलं आणि शेवटी कुटुंबीयांच्या संमतीने हे नातं अधिकृत केलं गेलं.

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

इतर बातम्या

'खोटं बोलून प्रश्न सुटणार नाही, खरं काय ते सांगा'...

भारत