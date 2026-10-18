/24 चौकार अन् 6 षटकार पण 1 धावेने रणजी ट्रॉफीमध्ये प्रियांश आर्याचे द्विशतक हुकले!

रणजी ट्रॅाफी 2026-27 च्या नव्या सिझनला काही दिवसांपूर्वी सुरुवात झाली आहे, अनेक नवे चेहरे या स्पर्धेमध्ये धूमाकुळ घालताना दिसत आहे. अनेक आयपीएलमधील स्टार देखील ही स्पर्धा खेळत आहेत, आता आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्जच्या संघाकडून खेळणारा स्टार सलामीवीर फलंदाजाने मैदानावर कहर केला आहे. रणजी ट्रॉफी सामन्यात, दिल्ली विरुद्ध गुजरात यांच्यामध्ये सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये त्याने गुजरातच्या गोलंदाजांचा घाम काढला. गुजरातविरुद्ध प्रियांश आर्याने संघासाठी 199 धावांची खेळी खेळली आणि सर्वांनाच चकित केले. पण दिल्लीचा युवा सलामीवीर फलंदाज प्रियांश आर्याने आपल्या कारकिर्दीतील पहिले द्विशतक झळकावण्याची संधी गमावली.
रणजी ट्रॉफी 2026-27 पालम येथे दिल्ली आणि गुजरात यांच्यात सामना सुरु होता. या सामन्याच्या पहिल्याच दिवशी पूर्णपणे प्रियांश आर्याच्या नावावर होता. त्याने आपल्या ऐतिहासिक खेळीने सर्वांची मने जिंकली. त्याने मैदानाच्या सर्व बाजूंनी आकर्षक फटके मारले. प्रियांशने वेगाने धावा केल्या. त्याने अवघ्या 220 चेंडूंमध्ये 199 धावा केल्या. त्याने आपल्या खेळीत 24 चौकार आणि 6 षटकार मारले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, त्याचा स्ट्राइक रेट 90 पेक्षा जास्त होता. त्याच्या स्ट्राइक रेटवरून तुम्हाला त्याच्या फलंदाजीच्या शैलीची कल्पना येऊ शकते. गुजरातचा एकही गोलंदाज त्याला अजिबात त्रास देऊ शकला नाही.
प्रियांशने 125 चेंडूंमध्ये 15 चौकार आणि दोन षटकारांसह आपले शतक पूर्ण केले. त्याने आपल्या प्रथम-श्रेणी कारकिर्दीतील पहिले शतक झळकावले आणि हा पराक्रम केवळ तिसऱ्याच सामन्यात केला. जर त्याने एक धाव काढली असती, तर त्याची खेळी आणखी प्रभावी ठरली असती. 199 धावांवर असताना तो मानस हिंगराजियाच्या गोलंदाजीवर त्रिफळाचीत झाला. बाद झाल्यानंतर प्रियांश खूप निराश दिसत होता. तथापि, त्याने दिल्लीला एका मोठ्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचवले आहे. पहिल्या दिवशी, दिल्लीने 84 षटकांत चार गडी गमावून 381 धावा केल्या.
Bowled for 199! Priyansh Arya falls one short of a maiden first-class double-century #RanjiTrophy https://t.co/YHqTDtJHDB— Cricbuzz (@cricbuzz) October 18, 2026
प्रियांश आर्या बाद झाल्यानंतर, कर्णधार आयुष बडोनीने सूत्रे हाती घेतली आणि डाव चांगल्या प्रकारे पुढे नेला. आयुष बडोनीने शानदार फलंदाजी करत ११५ धावांचे नाबाद शतक झळकावले. या खेळीत त्याने १४९ चेंडूंचा सामना करत ११ चौकार आणि २ षटकार मारले. दिवसाचा खेळ संपताना आयुष बडोनी क्रीजवर भक्कमपणे उभा होता आणि त्याच्यासोबत सुमित माथूरही खाते न उघडता नाबाद परतला. दिल्लीच्या इतर फलंदाजांबद्दल बोलायचे झाल्यास, सलामीवीर सनत संगवानने ८ धावा, यश धुलने १० धावा आणि आयुष दोसेजाने २९ धावांचे योगदान दिले.