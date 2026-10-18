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24 चौकार अन् 6 षटकार पण 1 धावेने रणजी ट्रॉफीमध्ये प्रियांश आर्याचे द्विशतक हुकले!

आता आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्जच्या संघाकडून खेळणारा स्टार सलामीवीर फलंदाजाने मैदानावर कहर केला आहे. रणजी ट्रॉफी सामन्यात सामन्यामध्ये त्याने गुजरातच्या गोलंदाजांचा घाम काढला.

Written ByShubhangi Mere
Published: Oct 18, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Oct 18, 2026, 07:45 PM IST
24 चौकार अन् 6 षटकार पण 1 धावेने रणजी ट्रॉफीमध्ये प्रियांश आर्याचे द्विशतक हुकले!

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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