T20 World Cup जिंकल्यानंतर भारतावर पैशांचा पाऊस; आयसीसीने त्यांना केलं श्रीमंत, किती बक्षीस रक्कम मिळाली?

T20 World Cup 2026 Prize Money List : टीम इंडियाने टी20 वर्ल्डकप 2026 सलग दुसऱ्यांदा जिंकून हा विक्रम करणारा जगातील पहिला संघ बनला आहे. तर न्यूझीलंडला हरवून भारताने टी 20 वर्ल्डकप तिसऱ्यांदा जिंकला आहे. विशेष म्हणजे भारतीय संघ टी 20 वर्ल्डकप जिंकणारा पहिला यजमान संघही बनला आहे. या इतिहासिक कामगिरीनंतर भारतीय टीमवर पैशांचा पाऊस पडतोय. एवढंच नाही तर उपविजेता संघालाही चांगलं बक्षिस देण्यात आलंय.
गेल्या काही वर्षांमध्ये टी 20 वर्ल्डकपबद्दलची लोकप्रियता वाढताना दिसत आहे. त्याचा परिणाम व्यावसायिक मूल्यही वाढताना पाहिला मिळत आहे. गेल्या 19 वर्षात आयसीसीने बक्षीस रक्कमेत सातत्याने वाढ केली आहे. यावेळी आयसीसीने टी-20 विश्वचषकासाठी एकूण बक्षीस रक्कम अंदाजे 123.77 कोटी एवढी ठेवली होती. 2024 च्या टी-20 विश्वचषकापेक्षा ही रक्कम सुमारे 20 टक्के जास्त आहे.
विजेतेपद जिंकणाऱ्या टीम इंडियाला 27.50 कोटींची बक्षीस रक्कम मिळाली आहे. तर उपविजेत्या संघ न्यूझीलंडला 14.67 कोटींची बक्षीस रक्कम म्हणून मिळाली आहे.
The smiles say it all
Vibe of champions #TeamIndia | #T20WorldCup | #MenInBlue | #Final pic.twitter.com/F65Rn4Fi1E
— BCCI (@BCCI) March 8, 2026
विजेत्या आणि उपविजेत्या संघांसोबतच पराभूत उपांत्य फेरीतील खेळाडू, इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांना समान 7.24 कोटी देण्यात आले. तर पाचव्या ते बाराव्या क्रमांकावर असलेल्या संघांना समान अंदाजे ₹3.48 कोटी बक्षिस म्हणून देण्यात आले. तर 13 व्या ते 20 व्या क्रमांकावर असलेले संघाला अंदाजे 2.29 कोटी बक्षिस म्हणून दिले आहेत.
अहमदाबादमधील त्याच नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियममध्ये, जिथे तीन वर्षांपूर्वी भारताचे विश्वविजेते होण्याचे स्वप्न भंगले होते, तिथे सूर्यसेनेने विजयचा इतिहास रचला आहे. रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखालील संघाने 2023 च्या एकदिवसीय विश्वचषक अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाकडून पराभव पत्करून लाखो भारतीयांना निराश केलं होतं. आता, याच मैदानावर, टीम इंडियाने न्यूझीलंडला हरवून सलग दुसऱ्यांदा आणि एकूण तिसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषकात विश्वविजेता बनला. भारत केवळ आपले जेतेपद राखणाराच नाही तर घरच्या मैदानावर टी-20 विश्वचषक जिंकणारा पहिला देश बनला आहे. या विजयाचे शिल्पकार संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, अक्षर पटेल आणि जसप्रीत बुमराह ठरले.