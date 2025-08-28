English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

PKL करणार ‘डुबकी किंग'ला वारशाला सलाम! सीझन 12 च्या उद्घाटनापूर्वी प्रदीप नरवालला देणार विशेष सन्मान

Pardeep Narwal: यंदाच्या जूनमध्ये निवृत्त झाल्यानंतर, कबड्डीमध्ये त्यांच्या मोठ्या योगदानाची आणि खेळावरच्या कायमस्वरूपी प्रभावाची दखल घेत हा उपक्रम राबवला जात आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 28, 2025, 08:30 AM IST
PKL करणार ‘डुबकी किंग'ला वारशाला सलाम! सीझन 12 च्या उद्घाटनापूर्वी प्रदीप नरवालला देणार विशेष सन्मान

Pro Kabaddi League 2025: कबड्डी विश्वातील ‘डुबकी किंग’ प्रदीप नरवाल यांना प्रो कबड्डी लीग सीझन 12 च्या उद्घाटनावेळी विशेष सन्मान देण्यात येणार आहे. 29 ऑगस्ट रोजी उद्घाटन सामन्यांपूर्वी होणाऱ्या या सोहळ्यात त्यांच्या योगदानाचा गौरव केला जाईल. काही महिन्यांपूर्वीच त्यांनी निवृत्ती जाहीर केली होती.

Add Zee News as a Preferred Source

‘डुबकी किंग’ची अविस्मरणीय कहाणी

प्रदीप नरवालयांनी PKL प्रवासाची सुरुवात सीझन 2 मध्ये बेंगळुरू बुल्सपासून केली. मात्र खरी ओळख त्यांना पाटणा पायरट्ससोबत मिळाली. सलग तीन विजेतेपदं संघाला मिळवून देताना त्यांनी रेडिंगमध्ये नवे मापदंड निर्माण केले. त्यानंतर यूपी योद्धाजकडून खेळून अखेर सीझन 11 मध्ये पुन्हा बुल्ससोबत परतीचा प्रवास करत त्यांनी कारकीर्द संपवली. त्यांच्या नावावर PKL इतिहासातील सर्वाधिक 1801 रेड पॉइंट्स जमा आहेत. सीझन 5 मध्ये नोंदवलेले 369 रेड पॉइंट्स आणि प्लेऑफमधील 8 पॉइंट रेड हे अजूनही अविस्मरणीय क्षण मानले जातात. ते 1000 रेड पॉइंट्स पूर्ण करणारे पहिले खेळाडू ठरले आणि त्यांच्या सातत्यामुळे ते आधुनिक कबड्डीचे चेहरा बनले.

सहकाऱ्यांच्या आठवणी

मंजीत चिल्लर: “प्रदीप नरवाल फक्त सहकारी नव्हते; ते खेळाने पाहिलेल्या सर्वात महान रेडरपैकी एक आहेत. त्यांच्यासोबत खेळणे ही भाग्याची गोष्ट होती.”

विशाल माने: “सीझन 5 मध्ये त्यांच्या 7 पॉइंट रेडचा अनुभव आयुष्यभर विसरता येणार नाही. त्यावेळी त्यांनी आम्हालाही चकित केले होते.”

ऋषांक देवडीगा: “त्यांची डुबकी अप्रतिम होती. कोर्टवर त्यांची उणीव भासेल. पण पुढचा प्रवासही तितकाच यशस्वी होवो.”

अजय ठाकूर: “तीन वेळा चॅम्पियन होणे, 8 पॉइंट रेड करणे.  हे विक्रम कदाचित कोणी मोडेल, पण त्यांचा वारसा कधीच मिटणार नाही.”

उद्घाटन सोहळा आणि सामने

विशाखापट्टणममधील विश्‍वनाध स्पोर्ट्स क्लब येथे हा सन्मान सोहळा होणार असून कबड्डी जगतातील मान्यवर, खेळाडू आणि चाहते यांची उपस्थिती असेल.

उद्घाटन सामना (29 ऑगस्ट): तेलुगू टायटन्स विरुद्ध तामिळ थलाइवाज

दुसरा सामना: बेंगळुरू बुल्स विरुद्ध पुणेरी पलटन

तिकिटे District by Zomato वर उपलब्ध आहेत. सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण Star Sports Network वर आणि डिजिटल स्ट्रीमिंग JioHotstar वर केले जाईल.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
PKL 12Pardeep NarwalPro Kabaddi League 2025

इतर बातम्या

'भारत 2026 चा टी20 विश्वचषक जिंकू शकणार नाही',...

स्पोर्ट्स