PKL करणार ‘डुबकी किंग'ला वारशाला सलाम! सीझन 12 च्या उद्घाटनापूर्वी प्रदीप नरवालला देणार विशेष सन्मान

Pro Kabaddi League 2025: कबड्डी विश्वातील ‘डुबकी किंग’ प्रदीप नरवाल यांना प्रो कबड्डी लीग सीझन 12 च्या उद्घाटनावेळी विशेष सन्मान देण्यात येणार आहे. 29 ऑगस्ट रोजी उद्घाटन सामन्यांपूर्वी होणाऱ्या या सोहळ्यात त्यांच्या योगदानाचा गौरव केला जाईल. काही महिन्यांपूर्वीच त्यांनी निवृत्ती जाहीर केली होती.
प्रदीप नरवालयांनी PKL प्रवासाची सुरुवात सीझन 2 मध्ये बेंगळुरू बुल्सपासून केली. मात्र खरी ओळख त्यांना पाटणा पायरट्ससोबत मिळाली. सलग तीन विजेतेपदं संघाला मिळवून देताना त्यांनी रेडिंगमध्ये नवे मापदंड निर्माण केले. त्यानंतर यूपी योद्धाजकडून खेळून अखेर सीझन 11 मध्ये पुन्हा बुल्ससोबत परतीचा प्रवास करत त्यांनी कारकीर्द संपवली. त्यांच्या नावावर PKL इतिहासातील सर्वाधिक 1801 रेड पॉइंट्स जमा आहेत. सीझन 5 मध्ये नोंदवलेले 369 रेड पॉइंट्स आणि प्लेऑफमधील 8 पॉइंट रेड हे अजूनही अविस्मरणीय क्षण मानले जातात. ते 1000 रेड पॉइंट्स पूर्ण करणारे पहिले खेळाडू ठरले आणि त्यांच्या सातत्यामुळे ते आधुनिक कबड्डीचे चेहरा बनले.
मंजीत चिल्लर: “प्रदीप नरवाल फक्त सहकारी नव्हते; ते खेळाने पाहिलेल्या सर्वात महान रेडरपैकी एक आहेत. त्यांच्यासोबत खेळणे ही भाग्याची गोष्ट होती.”
विशाल माने: “सीझन 5 मध्ये त्यांच्या 7 पॉइंट रेडचा अनुभव आयुष्यभर विसरता येणार नाही. त्यावेळी त्यांनी आम्हालाही चकित केले होते.”
ऋषांक देवडीगा: “त्यांची डुबकी अप्रतिम होती. कोर्टवर त्यांची उणीव भासेल. पण पुढचा प्रवासही तितकाच यशस्वी होवो.”
अजय ठाकूर: “तीन वेळा चॅम्पियन होणे, 8 पॉइंट रेड करणे. हे विक्रम कदाचित कोणी मोडेल, पण त्यांचा वारसा कधीच मिटणार नाही.”
विशाखापट्टणममधील विश्वनाध स्पोर्ट्स क्लब येथे हा सन्मान सोहळा होणार असून कबड्डी जगतातील मान्यवर, खेळाडू आणि चाहते यांची उपस्थिती असेल.
उद्घाटन सामना (29 ऑगस्ट): तेलुगू टायटन्स विरुद्ध तामिळ थलाइवाज
दुसरा सामना: बेंगळुरू बुल्स विरुद्ध पुणेरी पलटन
तिकिटे District by Zomato वर उपलब्ध आहेत. सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण Star Sports Network वर आणि डिजिटल स्ट्रीमिंग JioHotstar वर केले जाईल.