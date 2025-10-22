English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
PKL: अवघ्या 20व्या वर्षी यू मुम्बाच्या खेळाडूचं अचानक निधन, तर 23 वर्षाच्या असिस्टंट मॅनेजरचाही मृत्यू

Pro Kabaddi Death: प्रो कबड्डी चाहते खूप दुःखात आहेत. यू मुम्बाच्या खेळाडूचं वयाच्या 20 व्या वर्षी अचानक निधन झाले. तर  23व्या वर्षाच्या असिस्टंट मॅनेजरचाही मृत्यू झाला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 22, 2025, 12:30 PM IST
Pro Kabaddi U Mumba Player and Jaipur Pink Panthers Assistant Manager Death: प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) च्या चाहत्यांसाठी या दिवाळीत अत्यंत दुःखद बातमी समोर आली आहे. जयपूर पिंक पँथर्सचे असिस्टंट मॅनेजर वेदांत देवाडिगा यांच्या 23व्या वर्षी झालेल्या निधनानंतर आता यू मुंबा संघाचा युवा खेळाडू ए. बाला भारती याचं वयाच्या फक्त 20व्या वर्षी आकस्मिक निधन झालं आहे. प्रो कबड्डीशी संबंधित दोन तरुण सदस्यांच्या मृत्यूमुळे संपूर्ण क्रीडा विश्वावर शोककळा पसरली आहे.

कबड्डी विश्वावर शोककळा

जयपूर पिंक पँथर्सने सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट शेअर करत वेदांत देवाडिगाच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केलं. टीमने लिहिलं, “वेदांत आमच्या कुटुंबाचा अतिशय प्रिय भाग होते. त्यांचं समर्पण आणि सकारात्मक ऊर्जा आम्हाला नेहमी आठवेल. या कठीण काळात आमच्या भावना त्यांच्या कुटुंबासोबत आहेत.” त्याचप्रमाणे यू मुंबा संघानेही बाला भारतीच्या अचानक झालेल्या निधनाबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला. संघाने म्हटलं की, “आमच्या युवा खेळाडू बाला भारती यांच्या अचानक झालेल्या मृत्यूने आम्ही सर्वजण स्तब्ध आहोत. आमच्या भावना त्यांच्या कुटुंब, मित्र आणि सहकाऱ्यांसोबत आहेत.”

बाला भारती – उभरता कबड्डी स्टार

बाला भारती प्रो कबड्डीमध्ये एक उभरता खेळाडू म्हणून ओळखला जात होता. त्याचा खेळातील आत्मविश्वास, मेहनत आणि चाहत्यांवर निर्माण झालेला प्रभाव लवकरच सर्वांच्या लक्षात आला होता. कबड्डीच्या मैदानावर त्याच्या चपळ हालचाली आणि खेळातील आक्रमकता यामुळे तो भविष्यात मोठं नाव कमावेल अशी अपेक्षा होती. पण त्याच्या अचानक जाण्याने केवळ यू मुंबाच नाही, तर संपूर्ण प्रो कबड्डी लीग आणि कबड्डी फॅन्समध्ये मोठं दुःख पसरलं आहे.

दिवाळीच्या सणावर दुःखाची सावली

या दुर्दैवी घटनांनी आनंदाच्या दिवाळी सणावर दुःखाची सावली पसरवली आहे. दोन्ही संघांनी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवरून या दुःखद घटनांची माहिती दिली आणि श्रद्धांजली व्यक्त केली. वेदांत देवाडिगा आणि ए. बाला भारती या दोन्ही तरुण प्रतिभावान खेळाडूंच्या आकस्मिक मृत्यूने भारतीय क्रीडा क्षेत्राला मोठं नुकसान झालं आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

