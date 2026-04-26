PSL 2026 : चालू सामन्यात बाबर आझमने घातला पंचांशी वाद, नक्की प्रकरण काय? Video viral

Babar Azam got angry during the current match : भारतामध्ये सुरु असलेल्या आयपीएल 2026 मध्ये अनेक रेकॅार्ड मोडले जात आहेत. तर शेजारील देशामध्ये सुरु असलेल्या पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये अनेक वाद दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत. मागील काही दिवसांपासून पीएसएल लीग सुरु आहे त्यामुळे सातत्याने ही लीग चर्चेत पाहायला मिळाली आहे. मागील काही दिवसांपासून पेशावर झल्मीचा कर्णधार बाबर आझम अनेक कारणांमुळे सातत्याने चर्चेचा विषय आहे. आता आणखी एकदा पेशावर झल्मीचा कर्णधार बाबर आझम चर्चेचा विषय आहे, त्याचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे.
सोशल मिडियावर एक बाबर आझमचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. यामध्ये तो एक सामन्यात चर्चेत पाहायला मिळाला आहे. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये पेशावर झल्मीचा कर्णधार बाबर आझम हा चालू सामन्यात पंचावर संतापलेला पाहायला मिळाला. या सामन्यामध्ये तो पंचावर चेंडूच्या प्रकरणावरुन संतापलेला पाहायला मिळाला.
पीएसएल 2026 मध्ये पेशावर झल्मी आणि कराची किंग्स यांच्यामध्ये सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये कराचीच्या संघाने पहिल्या डावाच्या पहिल्या तीन षटकांमध्ये दोन वेळा चेंडू तयार करण्यात आला. यावेळी चेंडू सीमारेषेकडे प्रेक्षकांमध्ये जात होता तर काही वेळा चेंडू खराब होत होता. यामुळे चेंडू अंपायरला दोन वेळा बदलण्याची वेळ आली. यामध्ये वारंवार खेळ थांबल्यामुळे बाबर आझमनचा या सामन्यामध्ये संतापलेला पाहायला मिळाला. हा व्हिडिओ त्याचा सध्या सोशल मिडियावर वाऱ्यासारखा व्हायरल होत आहे.
ओव्हर संपल्यानंतर या घटनेला संतापून बाबर आझम हा अंपायरकडे केला आणि त्याने थेट पंच अलीम दार यांच्याकडे जाऊन त्याने संताप व्यक्त केला. व्हायरल व्हिडिओमध्ये असे सांगितले की बाबर हा हातवारे करताना दिसत आहे. याचवेळी अंपायर त्याला समजावण्याचा प्रयत्न करत आहे. यावेळी बाबरचा राग कमी झालेला दिसत नाही. दोघांमध्ये बराच वेळ वाद झाला त्यानंतर सामना पुन्हा सुरु करण्यात आला.
BABAR AZAM VS UMPIRES..!!!
- Babar Azam expressed frustration after the Umpires changed back to back balls.
- He was convincing the umpires that it was their fault that the ball is being damaged not ours. pic.twitter.com/EYKLja9Ed5
— Abdullah. April 25, 2026
बाबर आझमचा सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये अनेक नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत. काही चाहत्यांच्या मते बाबरचा राग योग्य होता, कारण वारंवार चेंडू बदलल्याने सामन्याची गती बिघडत होती आणि गोलंदाजांची लय तुटत होती. तर, इतरांनी बाबरच्या वागणुकीवर टीका करत म्हटले की, कर्णधाराने पंचांशी अशा प्रकारे वाद घालणे अयोग्य आहे.