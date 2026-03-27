PSL 2026: जगापुढे पाकिस्तानचं हसू! ओपनिंगच्या सामन्यात पांढरा चेंडू अचानक गुलाबी झाला; बघा Video

Pink Ball in PSL 2026 Opener: 28 मार्चला पासून भारतात आयपीएल 2026 ही जगप्रसिद्ध लीग सुरु होणार आहे. आयपीएलच्या बरोबर दोन दिवस आधी पाकिस्तानमध्ये पीएसएलच्या 11 व्या सिजनला सुरुवात झाली. पण पहिल्याच सामन्यात असं काही घडलं की सगळीकडे बघतच बसले. यामुळे जगभरात पाकिस्तानची नाचक्की झाली. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने कधीच कल्पना केली नव्हती की पहिल्याच सामन्यातच त्यांच्यासोबत असं होईल. पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2026) च्या सुरुवातीलाच असा एक प्रकार घडला, ज्यामुळे क्रिकेटपेक्षा व्यवस्थापन आणि आयोजनावरच जास्त चर्चा सुरू झाली. पाकिस्तान सुपर लीग च्या 11व्या सिजनच्या उद्घाटन सामना गद्दाफी स्टेडियम येथे रंगला, पण या सामन्याची ओळख खेळामुळे नव्हे तर एका विचित्र घटनेमुळे झाली.
पीएसएलच्या 11 व्या सिजनचा पहिला सामना नुकताच सुरू झाला होता आणि दुसऱ्याच ओव्हरमध्ये सर्वांना धक्का बसला. खेळाडू, अंपायर आणि प्रेक्षक आश्चर्यचकित झाले, कारण पांढरा क्रिकेट बॉल हळूहळू गुलाबी दिसू लागला. सुरुवातीला वाटलं की प्रकाशाचा परिणाम असेल असा अंदाज लावला गेला, पण काही क्षणांतच स्पष्ट झालं की चेंडूचा रंग प्रत्यक्षात बदलला आहे. अंपायरांनी त्वरित परिस्थिती हाताळत चेंडू बदलण्याचा निर्णय घेतला. मात्र तोपर्यंत हा प्रसंग कॅमेऱ्यात कैद झाला होता आणि सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला.
या प्रकारामागचं अधिकृत कारण जाहीर झालेलं नाही, पण सोशल मीडियावर वेगवेगळे तर्क मांडले जात आहेत. सर्वात चर्चेत असलेला अंदाज म्हणजे हैदराबाद किंग्समैन संघाच्या जर्सीचा रंग. असं म्हटलं जातं की, गोलंदाजाने चेंडू चमकवण्यासाठी तो वारंवार आपल्या जर्सीवर घासला. जर जर्सीचा रंग दर्जेदार नसेल, तर तो सहज निघू शकतो. त्यामुळेच जर्सीचा रंग चेंडूवर लागून तो पांढऱ्याऐवजी गुलाबी दिसू लागला. क्रिकेटमध्ये चेंडू घासणे ही सामान्य प्रक्रिया आहे, पण अशा प्रकारे रंग बदलणे हे अत्यंत दुर्मिळ आहे.
या घटनेनंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर सोशल मीडियावर जोरदार टीका झाली. चाहत्यांनी आयोजनातील त्रुटी, साहित्याची गुणवत्ता आणि व्यावसायिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अनेक क्रिकेटप्रेमींनी हा प्रकार विनोदाचा विषय बनवला. काहींनी तर PSL ची तुलना इतर मोठ्या लीग्सशी करत गुणवत्ता कमी असल्याचंही म्हटलं.
हैदराबाद किंग्समैनचा कर्णधार मार्नस लाबुशेन स्वतःही या घटनेमुळे गोंधळला होता. त्याने सामन्यानंतर सांगितलं की, दुसऱ्याच ओव्हरमध्ये त्याला चेंडूचा रंग बदलल्याचं जाणवलं. त्याने लगेच अंपायरांशी चर्चा केली आणि आश्चर्य व्यक्त करत म्हटलं की, “माझ्या संपूर्ण क्रिकेट कारकिर्दीत मी असा प्रकार कधीच पाहिला नाही.”
लाहोर कलंदर्सने प्रथम फलंदाजी करत 20 षटकांत 199 धावा केल्या. यामध्ये फखर जमान ने 53 धावांची महत्त्वाची खेळी केली. यावेळी मधल्या फळीनेही चांगला हातभार लावला. प्रत्युत्तरात हैदराबाद किंग्समैन संघ 130 धावांवर सर्वबाद झाला. लाहोर कलंदर्सने 69 धावांनी सामना जिंकला.
एकूणच, PSL 2026 चा उद्घाटन सामना हा क्रिकेटपेक्षा या अनोख्या घटनेमुळेच लक्षात राहणार आहे. चेंडूचा रंग बदलणे ही गोष्ट केवळ दुर्मिळच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय ठरली. या घटनेमुळे PCB च्या व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, पुढील सामन्यांमध्ये अशा चुका टाळण्यासाठी अधिक काळजी घेण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.