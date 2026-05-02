PSL 2026 : पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये हैदराबाद किंग्समेनच्या संघाने फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे आता हा संघ पेशावर झल्मीशी अंतिम फेरीमध्ये लढणार आहे. याआधी एक मुलाखतीमध्ये पाकिस्तानी खेळाडूने विजयाचे श्रेय राहुल द्रविडला दिले आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: May 2, 2026, 05:29 PM IST
PSL 2026 : पाकिस्तानच्या खेळाडूने दिले विजयाचे श्रेय राहुल द्रविडला! काय म्हणाला मोहम्मद अली?
PSL 2026 Rahul Dravid : पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये 1 मे रोजी दुसरा एलिमिनेटर सामना खेळवण्यात आला, ही स्पर्धा आता शेवटच्या टप्प्यात आहे. दुसऱ्या एलिमिनेटर सामन्यामध्ये हैदराबाद किंग्समेनच्या संघाने इस्लामाबाद युनायटेडविरुद्ध सामन्यात दोन धावांनी विजय मिळवून अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केला आहे. ही लीग जेव्हापासून सुरु झाली आहे तेव्हापासून अनेक वाद हे लीगबद्दल समोर आले आहेत. आता एलिमिनेटर सामना झाल्यानंतर हैदराबाद किंग्समेनच्या एका खेळाडूने विजयाचे श्रेय हे कोणत्याही पाकिस्तानी खेळाडूला न देता एक भारतीय दिग्गजाला दिले आहे. त्याने एका मुलाखतीमध्ये याबद्दल बोलले आहे, ही मुलाखत सध्या सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. 

का दिले विजयाचे श्रेय राहुल द्रविडला?

पीएसएलच्या एलिमिनेटर 2 सामन्यामध्ये पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद अली याने मुलाखतीमध्ये विजयाचे श्रेय हे राहुल द्रविड याला दिले आहे. त्याने का दिले राहुल द्रविड याला विजयाचे श्रेय यासंदर्भात त्याने माहिती दिली आहे. पाकिस्तानच्या खेळाडूने भारताचा माजी कर्णधार आणि मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड यांचा उल्लेख केला आणि विजयाचे श्रेय त्यांच्या रणनीतीला दिले. कालच्या सामन्यामध्ये हुनैन शाहने एक अप्रतिम शेवटची ओव्हर टाकली आणि त्याने शेवटच्या ओव्हरमध्ये फक्त तीन धावा दिल्या आणि 1 विकेट देखील घेतला. 

काय म्हणाला मोहम्मद अली? 

पीएसएलमध्ये हैदराबादच्या संघाने अंतिम सामन्यामध्ये प्रवेश केल्यानंतर आता मोहम्मद अलीने मुलाखती दिली यावेळी तो म्हणाला की, एक खराब ओव्हर टाकल्यानंतर मला काय बोलावे हे सुचत नव्हते. यावेळी त्याने शेवटच्या ओव्हरमध्ये गोलंदाजी करणारा हुनैन शाहचे देखील कौतुक केले. हुनैन शाह याचे कौतुक करताना हा खेळाडू म्हणाला की, शेवटच्या ओव्हरमध्ये हुनैनने ज्या संयमाने गोलंदाजी केली ते कौतुकास्पद होते, माझा त्याच्यावर विश्वास होता असे त्याने सांगितले. 

राहुल द्रविडबद्दल काय म्हणाला मोहम्मद अली? 

राहुल द्रविड यांच्याबद्दल त्याने सांगितले की ते असे म्हणातात, जे कठोर परिश्रम करतात त्यांचीच नशिब साथ देत असते आणि हुनैनच्या बाबतीत नेमकं तेच घडलं. हे त्याचे वक्तव्य सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. 

सामन्याचा थोडक्यात अहवाल

इस्लामाबाद युनायटेड आणि हैदराबाद किंग्समेन यांच्यामध्ये सामना झाला, या सामन्यात इस्लामाबाद युनायटेडच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या सामन्यामध्ये इस्लामाबाद युनायटेडच्या संघाने 20 ओव्हरमध्ये 7 गडी गमावून 184 धावा केल्या होत्या. हा सामना इस्लामाबाद युनायटेडच्या संघाने 2 धावांनी सामना गमावला. हैदराबाद किंग्समेनच्या संघाने अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केला आहे. हैदराबादचा सामना आता रविवार, ३ मे रोजी पीएसएल २०२६ च्या अंतिम सामन्यात बाबर आझमच्या पेशावर झल्मीशी होईल.

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

