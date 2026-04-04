PSL 2026 मध्ये डेव्हिड वॉर्नर आणि मोईन अली एकमेकांशी भिडले! भांडणामागचं सत्य ऑस्ट्रेलियन खेळाडूने केले उघड

Why did David Warner fight with Moeen Ali Viral Video: पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2026) मध्ये घडलेल्या एका छोट्या वादाचे सोशल मीडियावर मोठेच जोरात चित्रण झाले. या वादाच्या केंद्रस्थानी होते ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटचा प्रसिद्ध फलंदाज डेव्हिड वॉर्नर (David Warner) आणि इंग्लंडचा अनुभवी ऑलराउंडर मोईन अली (Moeen Ali). २ एप्रिल 2026 रोजी लाहोरच्या गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) येथे झालेल्या सामन्यात कराची किंग्स आणि रावळपिंडी टीम्समध्ये सामना रंगला. कराची किंग्सने १९८ धावांचे लक्ष्य गाठत रावलपिंडीवर ५ विकेट्सने विजय मिळवला. परंतु सामन्यानंतर सोशल मीडियावर एक छोटासा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल झाला.
या १४ सेकंदांच्या व्हिडीओमध्ये दिसते की डेविड वॉर्नर रागाने मोईन अलीकडे जातो, त्याचा हावभाव खूपच तीव्र दिसतो. त्याच्या चेहऱ्यावर राग, नाराजी आणि लक्ष वेधून घेणारी गंभीरता स्पष्टपणे दिसत होती. व्हिडीओ पाहणाऱ्या चाहत्यांना लगेचच वाटले की वॉर्नर आणि मोईन यांच्यात काही मोठा वाद झाला असावा. या प्रसंगात संघाचे डायरेक्टर हैदर अजहरही दिसतात, जे वॉर्नरला शांत करण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्याला दूर नेतात. त्यामुळे काही वेळा वाटते की दोघांमध्ये प्रत्यक्षात वाद झाला आहे, पण वास्तविकता थोडी वेगळी आहे.
What was the conversation going on here @HaiderAzhar
Good win Alhamdu Lillah, No one can stop us this Season in Sha Allah pic.twitter.com/oRhNBPubws
— SheR•ALI (@Sher__Ali) April 2, 2026
डेविड वॉर्नरने या व्हायरल व्हिडीओच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर स्पष्टीकरण दिले. त्याने लिहिले की, “मी फक्त हैदर अजहरला सांगत होतो की आधी जाऊन हात मिळवा.” अजहरनेही स्पष्ट केले की, संघात कुठलाही वाद नाही, उलट दोघे माझी थोडी मस्ती करत होते. त्यामुळे या संपूर्ण व्हायरल प्रकरणाचे वास्तव हे फक्त गैरसमज आणि हलक्या विनोदाचे होते, व त्यात काही गंभीरता नव्हती.
सामन्याची स्थिती पाहिली तर कराची किंग्सने आपली श्रेष्ठता सिद्ध केली. संघाने १९८ धावांचा पाठलाग करताना अत्यंत जबरदस्त खेळ दाखवला. डेविड वॉर्नरने अर्धशतक झळकावून संघाला मजबूत सुरुवात दिली, ज्यामुळे रावलपिंडीवर दबाव वाढला. त्यानंतर आझम खान ने फलंदाजीच्या माध्यमातून सामन्याचा गती बदलली. केवळ ३४ चेंडूत त्याने ७४ धावांची जबरदस्त खेळी केली, ज्यात ६ छक्के आणि ६ चौके समाविष्ट होते. या फलंदाजीच्या जोरावर कराची किंग्सने सहजपणे लक्ष्य गाठले आणि सामना आपल्या नावावर केला.
व्हायरल व्हिडीओमुळे चाहत्यांमध्ये निर्माण झालेला गैरसमज आता दूर झाला आहे. प्रत्यक्षात दोन्ही खेळाडू संघाच्या नियमानुसार खेळत होते, आणि कोणताही प्रत्यक्ष वाद घडलेला नाही. हा सामना कराची किंग्ससाठी संस्मरणीय ठरला कारण संघाने संघभावना, सामूहिक खेळ आणि फलंदाजीतील जबरदस्त कामगिरी दाखवली. या संपूर्ण घटनेतून हेही स्पष्ट होते की सोशल मीडियावर छोटा प्रसंगही चुकीच्या अर्थाने व्हायरल होऊ शकतो आणि चाहते त्यावर लगेच प्रतिक्रिया देतात, परंतु खरी माहिती मिळाल्यावरच सत्य समजते.