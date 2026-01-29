English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajit Pawar Plane Crash: पीटी उषा यांनी अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहत एक असा भन्नाट फोटो शेअर केला आहे जो कदाचितच कोणी बघितला असेल...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 29, 2026, 02:33 PM IST
Ajit Pawar: पीटी उषा यांनी शेअर केला अजित पवारांचा असा फोटो जो जास्त कोणी पहिला नसेल, वाहिली श्रद्धांजली

Pt Usha  Shared Ajit Pawar Rare Photo: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी 2026 रोजी निधन झाले. त्यांच्या या अपघाती निधनानंतर देशभरातून श्रद्धांजली अर्पण केली जात आहे. आज 29 जानेवारी रोजी त्यांच्यावर अंतिम संस्कार करण्यात आले. अनेक माध्यमातून अजित पवारांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.  अशाच श्रद्धांजलींपैकी एक वेगळी आणि लक्षवेधी श्रद्धांजली भारताच्या महान धावपटू पी. टी. उषा यांनी वाहिली आहे. त्यांनी शेअर केलेला एक दुर्मीळ फोटो सध्या चर्चेचा विषय ठरत असून, हा फोटो याआधी फारच थोड्या लोकांनी पाहिला असेल.

क्रीडा क्षेत्रातही मोठे योगदान 

विमान अपघातात अजित पवार यांचे अचानक निधन झाल्याची बातमी सर्वांसाठीच धक्कादायक ठरली. अनुभवी राजकारणी म्हणून ओळख असलेल्या अजित पवार यांनी राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन क्रीडा क्षेत्रासाठीही मोठे योगदान दिले होते. देशपातळीवर भारताचे नाव उज्वल करणाऱ्या अनेक खेळाडूंना त्यांनी वेळोवेळी मदतीचा हात दिला होता.

पी. टी. उषा यांनी पहिले होते जवळून काम 

पी. टी. उषा या महाराष्ट्राच्या नसल्या, तरीही अजित पवार यांचे क्रीडा क्षेत्रातील कार्य त्यांना जवळून माहिती होते. महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी केलेले काम आणि खेळाडूंसाठी उभारलेल्या सुविधा याचा उषा यांच्यावर खोल प्रभाव होता. म्हणूनच श्रद्धांजली अर्पण करताना त्यांनी अजित पवार यांचा खेळावरील प्रेम दाखवणारा एक खास फोटो शेअर केला.

काय पोस्ट केली?

श्रद्धांजली देताना पी. टी. उषा म्हणाल्या की, “महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अचानक निधनाने खूप दुःख झाले. महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी क्रीडा क्षेत्रासाठी दिलेले योगदान कायम स्मरणात राहील. त्यांच्या कुटुंबीयांप्रती, मित्रांप्रती आणि समर्थकांप्रती माझ्या मनःपूर्वक संवेदना.” यासोबतच त्यांनी एक फोटो शेअर केला  आहे. या फोटोमध्ये अजित पवार रायफल शूटिंग करत असताना दिसत आहेत. 

 

अजित पवार यांच्या कार्यकाळात केवळ खेळाडूंनाच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील क्रीडा पायाभूत सुविधांनाही नवी दिशा मिळाली. आधुनिक सुविधा, संधी आणि पाठबळ यामुळे अनेक खेळाडूंना पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळे त्यांच्या जाण्याने राजकीय क्षेत्रासोबतच क्रीडा विश्वालाही मोठी हानी झाली आहे.

राजकारण, समाजकारण आणि क्रीडा क्षेत्र या तिन्ही पातळ्यांवर अजित पवार यांनी केलेले काम कायम लक्षात राहील, असेच अनेक मान्यवरांचे मत आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

