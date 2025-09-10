English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पुणेकराला यूएईच्या प्लेईंग 11 मध्ये संधी, भारताविरुद्ध खेळायला मैदानात उतरला

आशिया कपचा दुसरा सामना भारत आणि यूएई यांच्यात सुरु आहे. दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर हा सामना खेळवण्यात येणार असून यात यूएईच्या संघात पुण्यातील भारतीय वंशाच्या खेळाडूला संधी देण्यात आली आहे. 

पूजा पवार | Updated: Sep 10, 2025, 09:05 PM IST
पुणेकराला यूएईच्या प्लेईंग 11 मध्ये संधी, भारताविरुद्ध खेळायला मैदानात उतरला
(Photo Credit : Social Media)

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 मधील (Asia Cup 2025) दुसरा सामना हा भारत विरुद्ध यूएई (IND VS UAE) यांच्यात पार पडत आहे. दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर सुरु खेळवण्यात येत असलेल्या सामन्याचा टॉस टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) जिंकला. त्याने प्रथम गोलंदाजी निवडली त्यानंतर दोन्ही संघांची प्लेईंग 11 जाहीर करण्यात आली. यात यूएईकडून खेळणाऱ्या भारतीय वंशाच्या खेळाडूने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. हा भारतीय वंशाच्या खेळाडूचं पुणेरी कनेक्शन समोर आलं आहे. 

सूर्याने गोलंदाजी निवडली : 

भारत विरुद्ध यूएई संघात झालेला टॉस सूर्यकुमार यादवने जिंकला आणि त्याने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. ज्यामुळे यूएईच्या खेळाडूंना आधी फलंदाजी करण्यासाठी मैदानात यावं लागलं. दोन्ही संघांची प्लेईंग 11 जाहीर करण्यात आली. यात आशिया कपसाठी निवडण्यात आलेल्या 15 खेळाडूंपैकी जितेश शर्मा, हर्षित राणा, रिंकू सिंग, अर्शदीप सिंग या खेळाडूंना वगळता इतर सर्वांना प्लेईंग 11 चा भाग बनवण्यात आलं. 

पुणेकर भारताविरुद्ध खेळायला मैदानात : 

भारतानंतर यूएई संघाची प्लेईंग 11 जाहीर करण्यात आली. यात तब्बल तीन भारतीय वंशाच्या खेळाडूंना संधी देण्यात आली, यामध्ये सिमरनजीत सिंग, हर्षित कौशिक, ध्रुव पराशर यांचा समावेश होता. या तिघांपैकी ध्रुव पराशरचं महाराष्ट्र्रातील पुण्याशी खास संबंध आहे. ध्रुव पराशर हा 20 वर्षीय खेळाडू असून 2004 रोजी याचा जन्म पुण्यात झाला होता. त्यानंतर तो कुटुंबासोबत आणि शिक्षणासाठी परदेशात गेला. दरम्यान शिकत असताना त्याला क्रिकेटची सुद्धा आवड निर्माण झाली आणि त्याने घरगुती सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी केल्याने त्याची पुढे यूएई संघात निवड करण्यात आली. त्याने 2023 मध्ये अफगाणिस्तान विरुद्ध टी 20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. तर नोव्हेंबर 2024 मध्ये त्याचं यूएई संघाकडून वनडे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं. ध्रुव पराशर हा ऑलराऊंडर खेळाडू असून तो विस्फोटक फलंदाज आणि ऑफ स्पिनर गोलंदाज सुद्धा आहे. आता ध्रुव भारताविरुद्ध कशी कामगिरी करेल हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे. 

युएई संघात किती भारतीय खेळाडू? 

युएई बोर्डाने आशिया कप 2025 साठी त्यांच्या 17 खेळाडूंचा संघ जाहीर केलेला आहे. यापैकी 5 खेळाडू हे भारतीय आहेत तर यूएईचा कर्णधार असलेला मोहम्मद वसीम हा मूळचा पाकिस्तानी खेळाडू आहे. युएई बोर्डाने आशिया कपसाठी जाहीर केलेल्या संघात सिमरनजीत सिंग, हर्षित कौशिक, ध्रुव पराशर, आर्यंश शर्मा, अलिशन शरफु हे भारतीय वंशाचे खेळाडू आहेत. ध्रुव पराशर या खेळाडूचा जन्म पुण्यात झाला तर अलिशन शरफुचा जन्म तिरूवअनंतपुरम येथे आहे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भारताची प्लेईंग 11 :

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, संजू सॅमसन(विकेटकिपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

यूएईची प्लेईंग 11 :

मुहम्मद वसीम (कर्णधार), अलिशान शराफू, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोप्रा (विकेटकिपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, ध्रुव पराशर, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दिकी, सिमरनजीत सिंग

