English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • Pune Grand Tour 2026: परदेशी सायकलपटूंनी गाजवली स्पर्धा, ल्यूक मुडग्वेचा दणदणीत विजय; 1 तास 56 मिनिटात पूर्ण केली शर्यत

Pune Grand Tour 2026: परदेशी सायकलपटूंनी गाजवली स्पर्धा, ल्यूक मुडग्वेचा दणदणीत विजय; 1 तास 56 मिनिटात पूर्ण केली शर्यत

Mudgway dominates inaugural Pune Grand Tour: बजाज पुणे ग्रँड टूर 2026 या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धा संपली असून अखेर विजेता मिळाला आहे. परदेशी सायकलपटूंनी ही स्पर्धा गाजवली आणि विजेतेही झाले. या स्पर्धेत ली निंग स्टार संघाच्या ल्यूक मुडग्वेने प्रथम क्रमांक पटकावलाय.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 24, 2026, 06:45 AM IST
Pune Grand Tour 2026: परदेशी सायकलपटूंनी गाजवली स्पर्धा, ल्यूक मुडग्वेचा दणदणीत विजय; 1 तास 56 मिनिटात पूर्ण केली शर्यत
Pune Grand Tour 2026 winner Luke Mudgway

Pune Grand Tour 2026 Winner: पुण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या बजाज पुणे ग्रँड टूर 2026 या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेचा थाटात समारोप झाला. पाच दिवस चाललेल्या या स्पर्धेने पुणेकरांचे लक्ष वेधून घेतले असून अंतिम दिवशी तब्बल 14 लाख नागरिकांनी सायकलपटूंच्या स्वागतासाठी उपस्थिती लावली होती. या स्पर्धेत चीनच्या ली निंग स्टार संघाकडून खेळणाऱ्या न्यूझीलंडच्या ल्यूक मुडग्वे याने वैयक्तिक विजेतेपद पटकावले. त्याचबरोबर सांघिक विजेतेपदावरही ली निंग स्टार संघाने आपली मोहोर उमटवली. स्पर्धेच्या चौथ्या आणि अंतिम टप्प्यात ली निंग स्टार संघाच्याच ॲलिक्सेई श्नायर्को याने 1 तास 56 मिनिटे 54 सेकंदात शर्यत पूर्ण करत पहिला क्रमांक मिळवला. या टप्प्यात पुणे शहरातून 95 किलोमीटरचा मार्ग सायकलपटूंनी पार केला, ज्यामध्ये तब्बल 578 मीटर उंचीची चढाई होती.

Add Zee News as a Preferred Source

किती किलोमीटरचे अंतर कापले? 

संपूर्ण स्पर्धेदरम्यान सायकलपटूंनी एकूण 437 किलोमीटरचे अंतर कापले. सांघिक गटात ली निंग स्टार संघाने 28 तास 41 मिनिटे 19 सेकंदांची वेळ नोंदवत अव्वल स्थान पटकावले. स्पेनचा बर्गोस बर्पेललेट बीएच संघ दुसऱ्या, तर मलेशियाचा तेरेंगानू सायकलिंग संघ तिसऱ्या स्थानावर राहिला.

वैयक्तिक गटात ल्यूक मुडग्वेने 9 तास 33 मिनिटे 04 सेकंदांत स्पर्धा पूर्ण केली. थायलंडच्या एलन कार्टर बेटल्स याच्यापेक्षा तो केवळ 14 सेकंदांनी पुढे होता, तर बेल्जियमच्या योर्बेन लॉरीसेन याने तिसरा क्रमांक मिळवला. पहिल्याच दिवशी ‘मुळशी–मावळ माईल्स’ टप्प्यात यलो जर्सी मिळवलेल्या ल्यूकने अखेरपर्यंत ती आपल्याकडे राखली. सातत्यपूर्ण कामगिरीच्या जोरावर त्याने ग्रीन जर्सीही जिंकली.

 

इतर मानकरी विजेते पुढीलप्रमाणे:

  • पोलका डॉट जर्सी (डोंगराळ टप्प्याचा राजा): क्लेमेंट अलेनो (बर्गोस बर्पेललेट बीएच)
  • ऑरेंज जर्सी (सर्वोत्कृष्ट आशियाई सायकलपटू): जंबलजाम्ट्स सैनबायर (बर्गोस बर्पेललेट बीएच)
  • व्हाईट जर्सी (सर्वोत्कृष्ट युवा सायकलपटू): तिज्सेन विगो (नेदरलँड्स)
  • ब्लू जर्सी (सर्वोत्कृष्ट भारतीय सायकलपटू): हर्षवीर सिंग सेखॉन

स्पर्धेतील सर्वोत्तम तीन भारतीय सायकलपटूंमध्ये हर्षवीर सिंग सेखॉन, मानव सारडा आणि दिनेश कुमार यांचा समावेश होता.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Pune Grand Tour 2026New Zealandpune newsSports news

इतर बातम्या

हेअर क्लिप लागून मेंदूला जबर मार, 4 महिन्यांपासून अंथरुणाला...

मुंबई बातम्या