Pune Grand Tour 2026: परदेशी सायकलपटूंनी गाजवली स्पर्धा, ल्यूक मुडग्वेचा दणदणीत विजय; 1 तास 56 मिनिटात पूर्ण केली शर्यत

Pune Grand Tour 2026 Winner: पुण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या बजाज पुणे ग्रँड टूर 2026 या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेचा थाटात समारोप झाला. पाच दिवस चाललेल्या या स्पर्धेने पुणेकरांचे लक्ष वेधून घेतले असून अंतिम दिवशी तब्बल 14 लाख नागरिकांनी सायकलपटूंच्या स्वागतासाठी उपस्थिती लावली होती. या स्पर्धेत चीनच्या ली निंग स्टार संघाकडून खेळणाऱ्या न्यूझीलंडच्या ल्यूक मुडग्वे याने वैयक्तिक विजेतेपद पटकावले. त्याचबरोबर सांघिक विजेतेपदावरही ली निंग स्टार संघाने आपली मोहोर उमटवली. स्पर्धेच्या चौथ्या आणि अंतिम टप्प्यात ली निंग स्टार संघाच्याच ॲलिक्सेई श्नायर्को याने 1 तास 56 मिनिटे 54 सेकंदात शर्यत पूर्ण करत पहिला क्रमांक मिळवला. या टप्प्यात पुणे शहरातून 95 किलोमीटरचा मार्ग सायकलपटूंनी पार केला, ज्यामध्ये तब्बल 578 मीटर उंचीची चढाई होती.
संपूर्ण स्पर्धेदरम्यान सायकलपटूंनी एकूण 437 किलोमीटरचे अंतर कापले. सांघिक गटात ली निंग स्टार संघाने 28 तास 41 मिनिटे 19 सेकंदांची वेळ नोंदवत अव्वल स्थान पटकावले. स्पेनचा बर्गोस बर्पेललेट बीएच संघ दुसऱ्या, तर मलेशियाचा तेरेंगानू सायकलिंग संघ तिसऱ्या स्थानावर राहिला.
वैयक्तिक गटात ल्यूक मुडग्वेने 9 तास 33 मिनिटे 04 सेकंदांत स्पर्धा पूर्ण केली. थायलंडच्या एलन कार्टर बेटल्स याच्यापेक्षा तो केवळ 14 सेकंदांनी पुढे होता, तर बेल्जियमच्या योर्बेन लॉरीसेन याने तिसरा क्रमांक मिळवला. पहिल्याच दिवशी ‘मुळशी–मावळ माईल्स’ टप्प्यात यलो जर्सी मिळवलेल्या ल्यूकने अखेरपर्यंत ती आपल्याकडे राखली. सातत्यपूर्ण कामगिरीच्या जोरावर त्याने ग्रीन जर्सीही जिंकली.
A spectacular finish to the Bajaj Pune Grand Tour!
Stage 4 brought the speed, the stars, and the spirit of Pune alive. What a finale! #bajajpunegrandtour #punegrandtour2026 pic.twitter.com/IwADiJhQA5
— Bajaj Pune Grand Tour (@PuneGrandTour) January 23, 2026
स्पर्धेतील सर्वोत्तम तीन भारतीय सायकलपटूंमध्ये हर्षवीर सिंग सेखॉन, मानव सारडा आणि दिनेश कुमार यांचा समावेश होता.