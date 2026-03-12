English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • Hardik Pandya: हार्दिक पांड्याला महीकासोबतचं मैदानातील ते कृत्य भोवणार? आरोप करत पुण्यात तक्रार

Hardik Pandya: हार्दिक पांड्याला महीकासोबतचं मैदानातील 'ते' कृत्य भोवणार? आरोप करत पुण्यात तक्रार

Police Complaint against Hardik Pandya: रविवारी, 8 मार्च रोजी टीम इंडियाने न्यूझीलंडचा पराभव करून वर्ल्ड कप आपल्या नावी केला. यानंतर खेळाडूंनी मैदानात जोरदार सेलिब्रेशन केलं. यादरम्यान हार्दिकने केलेली एक कृती त्याला चांगलीच महागात पडणार असल्याचे दिसून आलं आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 12, 2026, 10:33 AM IST
Hardik Pandya: हार्दिक पांड्याला महीकासोबतचं मैदानातील 'ते' कृत्य भोवणार? आरोप करत पुण्यात तक्रार
Pune lawyer filed police complaint against Hardik Pandya for insulting national flag after T20 World Cup win

Complaint against Hardik Pandya at Pune: अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर रविवारी, 8 मार्च रोजी टीम इंडियाने न्यूझलंडचा 96 रनने पराभव करत T20 वर्ल्ड कप 2026 चे विजेतेपद आपल्या नावावर केले. हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) याच्याविरोधात पुण्यात तक्रार दाखल झाल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. वर्ल्ड कप (ICC Men's T20 World Cup 2026 )च्या अंतिम सामन्यानंतर मैदानावर झालेल्या सेलिब्रेशनदरम्यान हार्दिकने केलेल्या एका कृतीवरून त्याच्यावर राष्ट्रध्वजाचा अवमान केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे सोशल मीडियावर आणि क्रिकेट चाहत्यांमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

भारताचा मोठा विजय, मैदानावर जल्लोष

अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियम येथे 8 मार्च रोजी झालेल्या अंतिम सामन्यात भारताने न्यूझलंड संघावर 96 धावांनी शानदार विजय मिळवत वर्ल्ड कप  2026 चे विजेतेपद पटकावले. या विजयानंतर संपूर्ण देशभरात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. मैदानावरही भारतीय खेळाडूंनी मोठ्या उत्साहात सेलिब्रेशन केले. खेळाडूंचे कुटुंबीय आणि जवळचे नातेवाईकही मैदानावर उतरले होते आणि सर्वजण एकत्र फोटोसेशन करताना दिसले.

हे ही वाचा: Hardik- Krunal Pandya: महीका शर्मा मुळे पांड्या बंधूंमध्ये दुरावा? सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण! कारण...

 

व्हायरल व्हिडीओमुळे वाढला वाद

सेलिब्रेशनदरम्यान हार्दिक पांड्या याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. या व्हिडीओमध्ये त्याच्यासोबत मॉडेल आणि अभिनेत्री महीका दिसत होती. मैदानावर दोघे एकमेकांशी बोलताना आणि सेलिब्रेशन करताना दिसल्याने या व्हिडिओची सोशल मीडियावर मोठी चर्चा झाली.

 

पुण्यात तक्रार दाखल

या प्रकरणात पुण्यातील वकील वाजेद खान यांनी हार्दिक पांड्या याच्याविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. ही तक्रार शिवाजी नगर पोलीस ठाण्यात नोंदवण्यात आली आहे. तक्रारीनुसार, सेलिब्रेशनदरम्यान हार्दिक पांड्याने अंगावर भारतीय राष्ट्रध्वज घेतलेला असताना काही अयोग्य हालचाली केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अर्जात असे नमूद करण्यात आले आहे की, ही कृती राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायदा, 1971 अंतर्गत गुन्हा ठरू शकते आणि त्याच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.

हे ही वाचा: Hardik and Mahika: उत्सहाच्या भरात हार्दिकची गर्लफ्रेंड महिकाकडून झाली मोठी चूक! मैदानावर सगळे बघतच बसले

 

 

तक्रारदाराची मागणी

तक्रारदार वाजेद खान यांनी अर्जात म्हटले आहे की, तिरंग्याचा सन्मान राखणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे या प्रकरणात योग्य चौकशी करून हार्दिक पांड्याविरोधात आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

हे ही वाचा: टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिंकल्यानंतर BCCIचा मोठा निर्णय; टीम इंडियाच्या जर्सीवर दिसणार नवीन गोष्ट

 

दरम्यान, या प्रकरणावर अद्याप हार्दिक पांड्या किंवा भारतीय क्रिकेट व्यवस्थापनाकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.

